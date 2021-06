Volete rimanere aggiornati riguardo i bonus più rilevanti di questo 2021? Continuata a leggere per dare uno sguardo generale ai nuovi provvedimenti del governo a seguito della pandemia o per vedere se vi siete persi qualcosa.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Sappiamo tutti di cosa stiamo parlando: i famosi bonus tanto di moda dall’anno scorso, con l’inizio della pandemia. Con il lockdown nazionale dello scorso anno e con le varie restrizioni in atto da ottobre 2020 (precisamente con l’instaurazione dei colori delle regioni in base al famoso RT) il governo ha provveduto a emettere una serie di bonus per i lavoratori in difficoltà. Come dice lavoce.info:

“Il provvedimento ha significato che le persone i cui redditi dipendevano direttamente dagli scambi di beni e servizi nell’economia reale si sono viste imporre dall’alto un inevitabile e drastico impoverimento”.

Se vi siete persi, tra un’ondata pandemica e l’altra, i bonus di quest anno non temete: ecco un elenco dei bonus più significativi del 2021.

Come afferma donnesulweb, intendo parlare di vari tipi di bonus:

“da quelli per le famiglie, alle agevolazioni fiscali, detrazioni e bonus per acquisto di pc o mobili, bonus casa e facciate, i bonus covid per venire incontro alle difficoltà provocate dalla pandemia e così via”.

Indennità stagionali

Si tratta di un bonus di 1600 euro che è destinato a tutti i lavoratori stagionali. In realtà altro non fa se non riprendere il bonus di 2.400 euro che fu emesso l’anno scorso con il decreto sostegni: chi aveva già usufruito di questo bonus lo scorso anno non deve presentare domanda per l’anno nuovo, ma la domanda verrà aggiornata automaticamente e riceverete, in questo caso, i 1600 euro che vi spettano senza alcuno sforzo. I beneficiari comprendono:

I lavoratori stagionali o in somministrazione nel settore turistico

o in somministrazione nel Lavoratori intermittenti

Lavoratori dello spettacolo

Per la lista completa leggi oggi spiega bene tutte le categorie che potranno richiedere il bonus. Per fare domanda ci si deve rivolgere all’INPS, andando in una delle sedi o usufruendo del loro portale online.

Bonus Vacanze

È giugno inoltrato, io sento già il richiamo del mare e delle vacanze. Per chi come me sente questo impulso, ecco il bonus vacanze 2021, un “revival” di quello dell’anno scorso. Si può fare domanda…bhe dall’anno scorso in realtà. La scadenza era fissata al 31 dicembre 2020.

Quindi per ora non si può fare domanda ma per gli aspiranti vacanzieri che già l’anno scorso l’hanno fatta ma non avete ancora sfruttato al meglio il vostro bonus, potete ancora farlo fino al 31 dicembre 2021. Il bonus è utilizzabile a livello nazionale e copre le spese di agriturismi, hotel, Bed & Breakfast copre anche le spese per i servizi offerti da tour operator o agenzie di viaggi.

Il bonus non è uguale per tutti, ma varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente:

150 euro per i nuclei familiari composti da una persona ;

per i nuclei familiari composti da ; 300 euro per quelli composti da due persone ;

per quelli composti da ; 500 euro per quelli composti da tre o più persone.

Può essere utilizzato da un solo membro del nucleo familiare, anche da una persona diversa da quella che ha fatto la richiesta.

Nota bene: perché il bonus sia valido bisogna verificare che il fornitore del servizio turistico accetti il bonus.

Come dice quifinanza:

“Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021”.

Il bonus viene assegnato in base all’Isee, che non deve superare i 40.000 euro. Il pagamento deve essere unico e documentato da fattura, documento commerciale o scontrino nel quale deve essere specificato il codice fiscale di chi intende fruire del bonus.

Bonus resto al Sud 2021

Questo bonus ha come fine la promozione e lo sviluppo di nuove imprese e attività professionali nelle regioni del Meridione, del Centro e Isole dell’Italia. In particolare il bonus comprende: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

Per quanto riguarda i beneficiari, possono fare domanda le persone appartenenti alla fascia d’età compresa tra i 18 e ai 55 anni, che abbiano la residenza in una di queste regioni sopracitate.

In particolare possiamo dire che si rivolge a chi possiede delle attività produttive nel settore industriale, artigianale, pesca… informazionefiscale ci dà un’idea di cosa consista questo bonus resto al sud:

“Con riferimento alle iniziative ammesse, Resto al Sud copre il 100% delle spese, a fronte di un finanziamento massimo di 50.000 euro per ciascun richiedente, con un tetto massimo di 200.000 euro”.

Per presentare la domanda è necessario registrarsi ai servizi online di Invitalia, mandare la richiesta tramite la piattaforma web di invitala. Si consiglia innanzitutto la consultazione della modulistica e di procedere con la compilazione del business plan online.

Bonus facciate 2021

Consiste in una detrazione d’imposta del 90% dei costi sostenuti per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna. Il bonus copre la ristrutturazione di balconi, ornamenti, fregi, compresa la sola tinteggiatura esterna. Le facciate interne, com’è facilmente intuibile, non sono comprese nel bonus. Non si fa distinzione tra tipologie di immobili: il fine è il recupero del decoro architettonico. La detrazione va divisa in dieci quote annuali nell’anno di sostentamento delle spese o eventualmente negli anni successivi.

A beneficiarne sono tutti i contribuenti residenti e non, che possano sostenere le spese per gli interventi e che possiedano l’immobile su cui si sta intervenendo. Persone fisiche, enti pubblici, società, associazioni… sono tutti ammessa nell’agevolazione.

Bonus ristrutturazione 2021

Money.it riporta anche un elenco di tutte le spese ammesse al bonus ristrutturazioni, e afferma:

“Il bonus ristrutturazione è valido per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2021 è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% ed entro il limite di 96.000 euro di spesa.”

Con il Decreto Rilancio si hanno dei cambiamenti riguardo le modalità di utilizzo e soprattutto accesso ai bonus. I più rilevanti sono:

Sconto in fattura in accordo con l’impresa che ha eseguito i lavori;

in fattura in accordo con l’impresa che ha eseguito i lavori; Detrazione in dieci anni nella dichiarazione dei redditi del richiedente;

in dieci anni nella dichiarazione dei redditi del richiedente; Cessazione di diritto a terzi.

Novità di questo bonus sono, per esempio, la possibilità di avere delle agevolazioni per ciò che concerne la sostituzione del gruppo elettronico e anche un nuovo incentivo che riguarda la sostituzione di sanitari e rubinetti.

Tra le spese detraibili troviamo spese per la progettazione, per prestazioni professionali, per l’acquisto dei materiali, per la messa in atto di sopralluoghi…

Tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi possono avere accesso al bonus, non importa se abbiate o meno la residenza in questo Paese. Questo comporta una lunga lista di beneficiari in realtà, dai proprietari, ai soci di cooperative, fino a diversi tipi di società.

Bonus affitto

Secondo informazionefiscale:

“Il bonus affitto 2021 spetta a coloro che, confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 hanno registrato un calo del fatturato pari ad almeno il 30 per cento e nel 2019 non hanno superato il limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.”

Con il Decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 magio 2021 torna il credito di imposta pari al 60 per cento dei canoni di locazione. Questa versione rinnovata del Decreto Rilancio abbraccia un periodo che va da gennaio a maggio 2021.

In particolare, per verificare di poterne beneficiare bisogna che verifichiate di avere un calo del fatturato di almeno il 30 per cento nei periodi che vanno dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021, oppure dal primo aprile 2019 al 31 marzo 2020. Con le precedenti normative il calo del fatturato doveva essere almeno del 50%, ma è stato modificato in base alle esigenze dettate dalla pandemia.

Questo decreto si pone l’obbiettivo di aiutare anche il settore turistico, particolarmente sofferente in questo periodo storico. Il decreto sostegni bis assicura il bonus affitto anche per il settore del turismo. Nello specifico le strutture alberghiere, gli agriturismi ma ance le agenzie di viaggio avranno diritto a beneficiare di un credito d’imposta al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazioni di immobili.

Bonus affitto studenti 2021

Gli universitari sono una razza parecchio trascurata in quest’ultimo anno di pandemia. Grazie a questo Bonus si pensa agli studenti fuorisede che si sono trovati costretti, grazie alla didattica a distanza, a seguire le lezioni a casa loro. Questo a discapito di molte città universitarie, che hanno subito carenza di studenti nelle case in affitto. Ogni regione si è quindi adoperata per ovviare a questo problema, prendendo delle soluzioni diverse di luoo in luogo. In generale si tratta di rimborsi degli affitti per gli studenti con un Isee per il diritto allo studio universitario di massimo 15.000 euro nella maggior parte delle regioni.

Gli studenti devono dimostrare di essere effettivamente studenti con lo status di fuorisede e di essere in possesso e di aver firmato un regolare contratto di locazione.

Questi sono solo alcuni dei Bonus approvati quest anno. Vi ricordo di andare su donnesulweb per approfondire l’argomento.

Spero di essere stata utile a chi come me non sta più dietro alle valanghe di decreti e bonus che quotidianamente saltano fuori in ogni dove.