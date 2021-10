Il 2021 è un anno caratterizzato dall’introduzione e il potenziamento di moltissimi bonus in favore di disoccupati che necessitano di un sostegno economico e di percorsi di reinserimento nel mondo lavorativo. A questo proposito, il reddito di cittadinanza è sicuramente una delle misure più conosciute, ma non l’unica. Ecco un elenco dei bonus 2021 per disoccupati con requisiti e modalità per farne richiesta.

Con la pandemia e la conseguente istituzione dello stato di emergenza, il governo si è attivato ulteriormente per aiutare famiglie e cittadini in difficoltà. Da coloro che hanno purtroppo perso il proprio impiego ai sostegni in favore dei nuclei familiari.

Ne è un esempio il reddito di emergenza, misura a carattere, appunto, emergenziale che ha contribuito a sostenere molte famiglie in difficoltà economiche.

Il destino di questa misura è tuttavia incerto, ma l’ipotesi più plausibile che non si assisterà a una proroga del Rem, tenendo conto anche della scadenza dello stato di emergenza fissata, per il momento, al 31 dicembre 2021.

Esistono comunque dei bonus a carattere strutturale, destinati ai disoccupati di cui sarà possibile beneficiare per tutto il 2021 e oltre come, ad esempio, il reddito di cittadinanza.

Ma il RdC, benché sia particolarmente al centro dell’attenzione e, proprio in questi mesi, sia soggetto a proposte di modifica per migliorarne il meccanismo, non è l’unico bonus che può essere richiesto da chi ha perso l’impiego o non lavora.

Vediamo allora quali sono i bonus 2021 per disoccupati, quali sono i requisiti per ottenerli e le modalità per farne richiesta.

Bonus 2021 disoccupati: reddito di cittadinanza, una misura per soli disoccupati?

Cominciamo la nostra analisi dei bonus 2021 rivolti ai disoccupati da una delle misure più chiacchierate di quest’anno (e anche prima).

Stiamo parlando del reddito di cittadinanza, la misura introdotta dal Governo Conte che ha un duplice obiettivo:

assicurare un sostegno economico a disoccupati e nuclei familiari che versano in condizioni di povertà; accompagnare i percettori verso un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro.

I requisiti per ottenere il RdC sono infatti alquanto stringenti, sia perché per stabilire il diritto alla misura c’è bisogno di non superare una certa soglia ISEE, tenendo quindi conto di reddito e patrimonio del nucleo, sia perché chi richiedere il RdC ha l’obbligo di rispettare alcune condizionalità relative all’immediata disponibilità al lavoro e all’adesione alle iniziative di politiche attive.

Tra i requisiti, per avere il reddito di cittadinanza, il nucleo familiare deve possedere un ISEE che non superi i 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare inferiore a 30.000 euro, del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro (da incrementare a seconda del numero dei componenti la famiglia) e un valore del reddito familiare che non superi i 6.000 euro (anche tale valore va poi moltiplicato per i valori della scala di equivalenza).

Quello che non tutti sanno è che il RdC può essere richiesto sì, dai disoccupati, ma non solo.

Chi infatti ha già un impiego, ha comunque la possibilità di beneficiare del RdC a patto che il reddito derivante dall’attività lavorativa non superi la soglia ISEE e la soglia reddituale.

In molti casi, ciò significa che se in una famiglia c’è un solo componente che svolge lavoro full time, difficilmente si riuscirà a rientrare nelle suddette soglie, ma è in ogni caso bene precisare che il reddito di cittadinanza, almeno formalmente, non costituisce un sussidio in favore esclusivamente di disoccupati.

Se in possesso dei requisiti è possibile richiedere il RdC attraverso il sito creato appositamente dal Ministero del Lavoro, sul quale si possono inoltre trovare tutte le informazioni relative alla misura, oppure sul sito dell’INPS.

Bonus 2021 per disoccupati: l’indennità di disoccupazione NASPI, cos’è e come funziona

Tra le agevolazioni per disoccupati, la NASPI è l’assegno mensile che viene erogato da INPS a coloro che hanno perso involontariamente il lavoro.

È bene sottolineare quest’ultimo punto, in quanto la Naspi non può essere concessa ai lavoratori che hanno presentato dimissioni volontarie, ma solo da coloro che sono stati licenziati, anche per giusta causa.

Oltre alla perdita involontaria del lavoro, per poter beneficiare di Naspi è fondamentale che il lavoratore abbia almeno 13 settimane di lavoro nei 4 anni che precedono la perdita dell’occupazione.

A questi requisiti si aggiunge il possesso di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro. In merito ha però agito il decreto Sostegni bis che ha dato la possibilità di richiedere la Naspi, almeno fino al 31 dicembre 2021, senza dover soddisfare tale requisito.

Lo stesso decreto ha poi apportato un’ulteriore novità all’indennità di disoccupazione, stabilendo che per le Naspi dell’anno in corso, l’importo mensile non subisca la decurtazione del 3% prevista a partire dal quarto mese di fruizione del sussidio.

Per stabilire l’importo spettante della Naspi, il disoccupato dovrà effettuare un calcolo che prevede la somma di tutte le retribuzioni degli ultimi 4 anni, da dividere per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicare per il coefficiente 4,33.

La Naspi deve essere richiesta con apposita domanda da parte del lavoratore a INPS, tramite i consueti canali dell’Istituto:

attraverso il servizio online INPS, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS; tramite CAF e patronati; chiamando il Contact Center INPS.

Bonus 2021 disoccupati: la DIS-COLL per collaboratori coordinati e continuativi

Altra indennità di disoccupazione, stavolta rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, ovvero quei lavoratori che fanno parte di una categoria intermedia tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, è la DIS-COLL.

Anche in questo caso, è bene specificare che, così come per la NASPI, anche della DIS-COLL non è possibile beneficiare se il rapporto di lavoro non si è concluso involontariamente. È perciò impossibile, per chi ha richiesto le dimissioni volontarie, usufruire di tale bonus per disoccupati.

Per ottenere la DIS-COLL è necessario essere in possesso di questi requisiti:

stato di disoccupazione; iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata INPS; possesso di almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro e l’evento stesso.

La DIS-COLL può essere richiesta anche dai collaboratori a progetto e dai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

L’assegno viene erogato ai disoccupati per un massimo di 6 mesi tramite la modalità di pagamento scelta (su conto corrente bancario o postale, su libretto postale oppure con bonifico domiciliato).

Anche in questo caso, per ottenere la DIS-COLL è necessario inviare un’apposita domanda, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto lavorativo, e utilizzando i canali online dell’INPS per la presentazione online in totale autonomia.

In alternativa è possibile richiedere l’aiuto a CAF e patronati oppure chiamare il Contact Center dell’INPS, da rete fissa o mobile.

Bonus 2021 disoccupati: assegno di ricollocazione cos’è e come funziona

Tra i bonus disponibili nel 2021 per i disoccupati, riteniamo giusto menzionare anche l’assegno di ricollocazione.

Tale strumento, più che un vero e proprio bonus a favore del disoccupato, può essere considerato come un voucher che può essere speso per pagare servizi di accompagnamento e assistenza personalizzata verso il mondo del lavoro.

Il bonus non è quindi erogato al disoccupato, bensì la somma viene riconosciuta all’ente dal quale quest’ultimo si è fatto aiutare qualora il percorso personalizzato e le attività promosse dall’ente abbiano decretato l’assunzione dell’assistito.

In sostanza, il disoccupato fa domanda all’ANPAL di assegno di ricollocazione, sceglie l’ente presso il quale spendere il proprio voucher, che gli affiderà un tutor che si occuperà di promuovere il suo profilo e sostenerlo nelle attività di ricerca di lavoro.

Dopodiché, se l’ente è riuscito a portare verso l’assunzione la persona seguita, l’importo spettante viene riconosciuto all’ente, il cui ammontare dipende dal tipo di contratto del nuovo lavoratore:

da 1.000 a 5.000 euro se il contratto è a tempo indeterminato; da 500 euro a 2.500 euro se si tratta di un contratto a termine di 6 mesi e oltre; da 250 a 1.250 euro se si tratta di un contratto da 3 a 6 mesi.

Possono usufruire dell’assegno di ricollocazione i lavoratori coinvolti in accordi di ricollocazione nelle ipotesi di Cigs e i disoccupati che usufruiscono di altri ammortizzatori sociali come la cassa integrazione guadagni e la cassa integrazione per cessata attività.

L’assegno di ricollocazione è inoltre corrisposto anche ai percettori di reddito di cittadinanza che abbiano una DID attiva, che abbiano sottoscritto il patto per il lavoro o il patto di servizio e non abbiano misure di politiche attive in corso.

Bonus 2021 disoccupati: assegno temporaneo in vista del nuovo assegno unico e universale

Prima di concludere questa guida sui bonus 2021 destinati ai disoccupati, riteniamo utile inserire in questa lista anche la nuova misura introdotta come sostegno alle famiglie con figli.

Stiamo parlando dell’assegno temporaneo per i figli minori, un aiuto economico per le famiglie che, fino a quest’anno, non avevano la possibilità di richiedere sostegni come gli ANF, l’assegno al nucleo familiare concesso ai lavoratori dipendenti, nonché, in alcuni casi, ai beneficiari di Naspi.

La misura ha infatti permesso di ampliare la platea dei beneficiari, includendovi lavoratori autonomi, incapienti, percettori di RdC e, dunque, anche i disoccupati.

L’importo dell’assegno viene calcolato tenendo conto del numero dei figli presenti nel nucleo familiare e del valore dell’ISEE. All’aumentare della soglia ISEE, l’importo si abbassa, fino ad azzerarsi del tutto raggiunti i 50.000 euro.

È possibile presentare richiesta per l’assegno temporaneo dal 1° luglio 2021, tenendo conto di una prima scadenza il 31 ottobre (dopo questa data non sarà infatti più possibile richiedere e beneficiare degli arretrati dal mese di luglio in poi) e del definitivo termine per l’invio delle richieste entro il 31 dicembre 2021.

Dal prossimo anno, infatti, l’assegno temporaneo dovrebbe essere sostituito in via definitiva dall’assegno unico e universale, del quale potranno beneficiare tutte le famiglie.