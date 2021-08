Scopri questa raccolta di bonus validi nel 2021 ideali per tutte le famiglie italiane che vogliano riottenere un po' della loro quotidianità che il Covid gli ha brutalmente tolto. Che sia per cambiare occhiali, televisore, per le cure di Fido o per il centro estivo, qui potrete trovare il bonus 2021 giusto!

In questo articolo vedremo una serie di bonus idonei alle famiglie italiane che toccano la quotidianità di ogni famiglia, passando quindi da centri estivi, al matrimonio, al possesso di animali a quello di un’auto, dalle vacanze alla rottamazione della televisione, dai bonus occhiali

Come abbiamo letto su leggioggi.it, fiscomania.com e gqitalia.it, alcuni di questi bonus sono già scaduti nel 2021 e altri sono stati invece rinnovati per l’anno successivo o i successivi anni a venire.

Leggiamo insieme quali sono questi bonus.

Bonus centri estivi 2021 Inps

Per tutte le famiglie che ne vogliano beneficiare, l’Inps eroga un contributo per far frequentare i figli – i quali dovranno avere un’età compresa fra i 3 e i 14 anni – nei centri estivi diurni italiani.

Questo bonus viene elargito sotto forma di rimborso spese e verrà erogato solo ai lavoratori dipendenti o pensionati della PA o ai pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

L’importo del bonus sarà più alto in funzione di quanto sarà basso l’ISEE della famiglia richiedente e varrà come percentuale della spesa sostenuta fino ad un tetto massimo di 100 euro settimanali.

La domanda poteva essere effettuata dal sito Inps secondo le regole del bando entro e non oltre il 15 luglio 2021.

Bonus Matrimonio 2021

Sebbene si vociferasse di un bonus per coloro che volessero iniziare a creare la propria famiglia, questo bonus matrimonio 2021 non sarà dedicato agli sposi, come abbiamo letto su queste pagine.

Malgrado ciò, questo bonus potrà essere molto utile per tutti i lavoranti nel settore matrimoni, poiché attraverso questo potranno ottenere delle ghiotte agevolazioni. Per saperne di più, vi rimandiamo all’articolo idoneo.

Bonus genitori separati 2021

In un articolo che parli di famiglia non ci si può esimere dal parlare anche dei genitori separati.

Nel Decreto Sostegni, infatti, il Governo Draghi aveva previsto un assegno pari a 800 euro per genitori separati o divorziati.

Questo per poter venire incontro a genitori che non possano cumulare i propri stipendi, poiché separati o divorziati, e si ritrovino in grosse difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

Questi soldi sono stati pensati soprattutto per cercare di coprire in toto o almeno in parte le spese per l’assegno di mantenimento da parte del genitori separato, fino ad un massimo di 800 euro al mese.

Con l’arrivo dell’assegno unico figli 2021 questo bonus verrà probabilmente inglobato secondo le direttive da attuare per tutti i bonus riguardanti il nucleo famiglia entro il 2022.

Bonus animali domestici 2021

Questo bonus, ottenibile come detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, non è altro che un’agevolazione pari al 19% delle spese veterinarie sostenute nel 2020 per i nostri animali domestici.

Per poterla ottenere si dovrà, però, dimostrare il pagamento degli stessi tramite mezzi di pagamento tracciabili, come pagamento con bancomat.

Bonus vacanze 2021

Più che un vero e proprio bonus vacanze 2021, questo di cui parliamo non è nient’altro che la proroga da parte del Governo Draghi per poter usufruire del bonus vacanze 2020 per chi ancora non lo avesse utilizzato.

Chi non lo avesse richiesto in precedenza non potrà richiederlo.

Per le novità per le agenzie di viaggi e molto altro su questo bonus – il quale scadrà definitivamente il 31 dicembre 2021 – vi rimandiamo all’articolo.

Bonus in vacanza in Piemonte 2021

I consorzi turistici della Regione Piemonte hanno creato un’iniziativa ad hoc, dove chi visiterà il Piemonte avrà diritto a tre pernottamenti al costo di uno solo.

Per ottenere questo bonus si doveva comperare l’apposito voucher entro il 31 dicembre 2020. Per tutti coloro che l’hanno fatto, potranno usufruirne entro il 31 dicembre 2021, perciò affrettatevi. Mancano solo pochi mesi!

Bonus scontrini elettronici 2021

Per tutti coloro che utilizzano degli strumenti di pagamento elettronico è stata istituita un’agevolazione.

In base all’importo della spesa per l’acquisto di pos et similia, si potrà ottenere fino a 320 euro di ritorno.

Questo bonus viene suddiviso in 70% per compensi compresi fra 200 mila euro e un milione di euro, 40% agli esercenti con ricavi fra un milione e cinque milioni di euro e il 100% per le attività con ricavi inferiori a 200 mila euro.

Bonus auto e bici 2021

Cosa c’entra l’auto con le famiglie? Non è obbligatorio far parte di un nucleo familiare per poter ottenere un auto, ma per una famiglia avere un’auto è quasi d’obbligo e potendo usufruire dei bonus appositi, sarebbe meglio preferire sempre una soluzione ecologica.

Per fortuna nel 2021 sarà possibile ottenere incentivi non solo per biciclette e monopattini, come nel 2020, ma anche per l’acquisto di auto elettriche – con un contributo pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto dell’auto – e cargo bike con un bonus pari al 30% - fino ad una spesa massima di 2 mila euro – ottenibile tramite credito d’imposta.

Bonus auto usate (euro 6) incentivi 2021

Se state pensando di rottamare la vostra vecchia auto – che deve essere stata immatricolata prima dell’anno 2011 – potrebbe essere l’occasione perfetta per comprare una macchina – sia nuova che usata – a basse emissioni.

Difatti, con questo bonus sarà possibile ottenere un beneficio monetario – il quale cambia in base al tipo di acquisto effettuato.

In caso comperaste un’auto usato ma euro 6 con una quotazione di mercato fino ai 25 mila euro, avreste diritto ad un ritorno compreso fra i 750 euro e i 2000 euro.

Se comperaste un’auto nuova con emissioni di CO2 comprese fra 61 e 135 g/km e con un prezzo di listino fino a 40 mila euro, avreste diritto ad un ritorno compreso fra 1500 e 2000 euro.

Bonus tv 2021

Il bonus tv permette di ottenere uno sconto di 50 euro sull’acquisto di tv in grado di prendere il nuovo segnale dei canali in chiaro o un decoder che permetta ad un televisore vecchio tipo di visionare i canali secondo le nuove frequenze. Per poterlo ottenere bisognerà avere un reddito annuale calcolato tramite ISEE annuo inferiore a 20 mila euro.

Per ottenere questo bonus tv bisognerà consegnare un modulo apposito al venditore che applicherà lo sconto.

Bonus rottamazione tv 2021

Il bonus rottamazione tv 2021 a differenza del bonus tv 2021 non ha un limite reddituale e viene elargito a tutti coloro che porteranno, presso i centri specializzati, il proprio televisore obsoleto a rottamare.

Importante che sia più vecchio del 2018.

Unica altra regola è risultare in regola con il pagamento del canone Rai.

Può essere cumulato col bonus tv 2021 come si può leggere molto più approfonditamente su questo articolo.

Bonus occhiali 2021

Nel 2021 è possibile usufruire di uno sconto per comperare occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

Questo sconto equivale a 50 euro sul prezzo degli occhiali o delle lenti a contatto graduate, valido per famiglie con un ISEE inferiore ai 10 mila euro annui.

Bonus Smartphone 2021

Per tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore a 20 mila euro è possibile richiedere – in comodato d’uso – uno smartphone che verrà fornito, per un anno, compreso di abbonamento internet e abbonamento a due quotidiani online.

Bonus libri 2021

Questo bonus è stato pensato per nuclei familiari aventi ISEE che dimostrino una situazione reddituale sfavorevole.

Purtroppo non è un bonus erogato da tutta l’Italia, ma è un aiuto che solo alcune regioni italiane rilasciano – fra cui Veneto, Campania, Emilia Romagna e Lazio – per acquistare libri scolastici.

Bonus Cultura 2021

Il bonus cultura è valido per tutti i ragazzi nati nel 2002 che abbiano compiuto effettivamente 18 anni entro il 2021.

Questo bonus permette di ottenere 500 euro spendibili per l’acquisto di libri, fumetti, manga, graphic novel, musica, concerti, abbonamenti musei, biglietti per fiere, serate a teatro e molto altro ancora.

Per saperne di più su come richiederlo, in quali casi spenderlo e come sapere quali sono i venditori che ne aderiscono, vi rimandiamo all’articolo apposito: bonus cultura 2021.

Bonus cinema 2021

Questo bonus, in realtà, non c'entra nulla con i bonus inerenti alle famiglie perciò sarà un piccolo fuori tema comunque interessante da citare, non si sa mai che fra le famiglie ci sia anche qualche titolare di sale di distribuzione cinematografiche!



Difatti, questo bonus è stato pensato per le sale di distribuzione cinematografiche e serve per incentivare la proiezione di film italiani e europei.

Infatti, questo bonus non è altro che un tax credit valido per la programmazione del 2021 richiedibile online.

Le aliquote quindi sarebbe passate al 12% per i film italiani ed europei – diventando al 10% per le grandi imprese -, al 10% per i film programmati dal primo giugno al 31 agosto – 8% per le grandi imprese – ed infine al 10% per i film d’essai, ovvero francesi, che diventa all’8% per le grandi imprese.

Bonus smart working 2021

Il bonus smart working, prorogato per tutto il 2021, permette ai datori di lavoro di acquistare personalmente o dare ai dipendenti dei titoli di legittimazione d’acquisto con cui poter creare una postazione da smart working.

Questi beni sono equivalenti alla “macchina aziendale”, quindi il loro valore andrà incluso in busta paga ma non formerà il reddito della busta paga. Inoltre, il valore di questi materiali sarà esentasse purché non si superi la soglia di 516,46 euro.

E con il bonus smart working abbiamo concluso la lista di tutti i bonus validi per il 2021, scaduti nel 2021 o in scadenza nel 2021 e che possano essere utili per tutte le famiglie.



Si potrebbe pensare che anche questo bonus non sia correlato ai nuclei familiari, ma in realtà questo tipo di bonus può essere utile per tantissimi imprenditori come per tantissimi dipendenti che, sapendo del seguente bonus, potrebbero usufruirne e lavorare più comodamente da casa con una minor spesa e una maggiore possibilità di seguire la propria famiglia.

Se voleste sapere, invece, quali sono i bonus in scadenza nel 2021 trovate tutti i bonus in questo articolo.

In ogni caso, speriamo che questo articolo che ha visto ogni singola sfaccettatura di ciò che può toccare un nucleo familiare - vacanze, divorzio, animali, auto, televisioni, cultura, libri scolastici, occhiali, smart working - possa essere utile a molte di quelle famiglie italiane che per colpa del covid si siano viste togliere la loro routine e la loro felicità.