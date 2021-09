Il Bonus Tv ora è realtà. Dallo scorso 23 agosto è possibile usufruire dell'incentivo dello Stato di 100 euro per l'acquisto di una nuova tv in grado di ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre. Si tratta di un bonus universale senza limitazioni Isee. Vediamo tutti i dettagli.

Il Bonus rottamazione tv è partito col botto. Dopo tanta attesa, la misura che consente di avere un bonus da 100 euro acquistando una televisione in grado di ricevere il nuovo segnale digitale terrestre, ha preso il via lo scorso 23 agosto. Vediamo i dati di queste prime settimane e come fare per accedere al Bonus rottamazione tv.

Come si devono comportare i cittadini, cosa devono fare i rivenditori, le modalità di accesso al Bonus e le date del passaggio alla nuova tv. Andiamo con ordine.

Bonus tv, i primi dati dell'acquisto delle televisioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato i primi dati relativi al Bonus Rottamazione Tv, la misura universale senza indicatore Isee che consente a tutti di ricevere l'incentivo acquistando una nuova tv in grado di ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre.

I dati sono importanti: dal 23 agosto al 10 settembre, data nella quale è stata effettuata la rilevazione, sono stati 232.188 i Bonus rottamazione tv richiesti dai cittadini.

I cittadini devono semplicemente recarsi in un negozio, qui il venditore si collega con la piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate e il gioco è fatto con lo sconto che viene riconosciuto all'istante al cliente.

L'ammontare totale dei crediti d'imposta che sono stati maturati dai rivenditori che hanno effettuato gli sconti diretti ai clienti è di circa 18 milioni di euro.

Bonus Rottamazione tv: di che cosa si tratta?

Per chi non ne fosse al corrente la tv sta per cambiare. Cambierà il modo di fruire la tv visto che a partire dal 2023 arriverà il nuovo segnale digitale terrestre che rende obsolete e non più in grado di ricevere il segnale tutte le tv che sono state comprate prima del 22 dicembre 2018.

Il Bonus Rottamazione Tv è un Bonus ideato dal governo capitanato da Mario Draghi al fine di aiutare gli italiani in questo nuovo passaggio tecnologico che comporta costi dal punto di vista dell'acquisto di nuove televisioni e nuovi decoder per le famiglie italiane.

In un periodo già complicato per via di tutte le problematiche connesse alla pandemia in corso.

Bonus Rottamazione tv: perchè occorre cambiare le televisioni di nuovo?

Qualcuno si chiederà per quale ragione occorra cambiare di nuovo le televisioni a così breve distanza dal passaggio al digitale terrestre. Il motivo è semplice: arriva un nuovo standard di trasmissione del segnale digitale terrestre. Si tratta del DVB-T2 - HEVC MAIN 10.

Il Bonus Rottamazione tv viene messo a disposizione dal governo per contribuire ad acquistare un televisore nuovo. Contestualmente è fatto obbligo rottamare una vecchia televisione di casa che è stata acquistata prima del 22 dicembre 2018.

Le tv che sono state acquistate successivamente a questa data sono televisioni già in grado di ricevere il nuovo segnale digitale terrestre.

Nello spirito della manovra oltre al volere dare un contributo per l'acquisto di tv, il Governo punta ad un sostituzione ordinata degli apparecchi televisivi visto che è obbligatorio lo smaltimento contemporaneo di una tv al negozio o in discarica ma comunque nel rispetto dell'ambiente.

Il Bonus è operativo, come detto dallo scorso 23 agosto.

Bonus Rottamazione Tv: chi può accedervi e acquistare una nuova tv col Bonus

Vediamo chi può accedere al Bonus rottamazione tv. Innanzitutto il Governo ha fatto una scelta: nell'ottica di favorire il più ampio ricambio possibile non ha messo limiti Isee alla misura.

Questo bonus a differenza di un bonus precedente, tutt'ora in vigore, à destinato a tutti. Occorre rispettare solo poche condizioni: occorre essere residenti in Italia, occorre contemporaneamente rottamare un mezzo televisivo acquistato prima del 22 dicembre 2018 e occorre essere in regola con il pagamento del canone Rai.

Questo requisito ovviamente non va considerato per le categorie di persone che sono esonerate dal pagamento del canone alla televisione di Stato.

Il Codice fiscale che viene consegnato all'acquisto consentirà all'Agenzia delle Entrate di fare le opportune verifiche sulla regolarità del pagamento del canone Rai.

L'agevolazione è legata ad un nucleo familiare: viene concesso l'acquisto di una televisione col Bonus nella misura di un apparecchio per famiglia.

Bonus Rottamazione tv: come funziona e come si accede all'incentivo

Vediamo in questo paragrafo come si sostanzia la misura. Come si fa per avere il Bonus Rottamazione tv. Il Bonus intanto consiste in uno sconto del 20% sul prezzo della televisione scelta.

C'è però un limite massimo oltre il quale non è possibile andare.

L'importo massimo su cui si ha diritto allo sconto è di 100 euro.

Questo è cumulabile con l'altro bonus, il vecchio ideato dal Governo di Giuseppe Conte, che ha una limitazione Isee. Di questo Bonus parliamo diffusamente in questo articolo.

Tornando al Bonus rottamazione tv, prima di procedere con questo passaggio, occorre scaricare e compilare il modulo di autodichiarazione. La rottamazione del proprio vecchio televisore avviene in due maniere: il cittadino può scegliere se farlo direttamente presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa oppure consegnandola in una isola ecologica attrezzata delle tante presenti nel nostro paese.

Nel primo caso nel momento in cui si acquista la nuova televisione si consegna al rivenditore o al commesso del negozio la propria tv di casa non più idonea a ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre.

Sarà poi lo stesso negoziante ad occuparsi del corretto smaltimento della televisione. Negozio che poi fruisce del credito fiscale relativo allo sconto che è stato applicato al cliente.

Chi preferisce invece non recarsi al negozio con la vecchia tv ma recarsi in una discarica autorizzata lo può fare prima di recarsi in negozio.

In questo caso compete agli addetti del centro di raccolta convalidare il modulo che certifica la consegna dell'apparecchio tv da parte del cittadino. Con questo modulo firmato poi il cittadino si può recare nei negozi e nei punti vendita aderenti e fruire dello sconto, del bonus per l'acquisto della nuova televisione.

Nel momento in cui un cittadino intende fare un acquisto il venditore accede al servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate e trasmetterà al Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione telematica per ogni tv venduta con i dati dell'utente, la natura della televisione in questione e il prezzo.

L'Agenzia fa le verifiche e controlla che siano disponibili le risorse da stanziare.

Bonus rottamazione tv: le risorse messe a disposizione dal governo Draghi

Lo stanziamento complessivo effettuato dal Governo per il Fondo Bonus Rottamazione tv e Bonus tv è di 250 milioni di euro. C'è più di un anno per accedere visto che l'incentivo sarà presente e disponibile fino al 31 dicembre 2022. Ovviamente c'è un però.

Chi è interessato è meglio che si affretti visto che il Bonus al netto di rifinanziamenti in sede di Legge di Bilancio per il 2022, è usufruibile ovviamente fino al termine delle risorse messe a disposizione per il progetto.

Nuova televisione digitale terrestre: ecco le prime tappe per il passaggio alla nuova tv

Per un obbligo che arriva dall'Unione Europea, gli operatori tv devono abbandonare la banda 700 Mhz e lasciarla agli operatori della telefonia mobile. Occorre quindi per le tv spostarsi per continuare a trasmettere.

Aspetto fondamentale da sottolineare: non devono essere cambiate le antenne. Le antenne attuali sono ancora pienamente efficienti per ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre.

Erano stati stabiliti tempi più ristretti per questo passaggio ma la lentezza con la quale gli italiani cambiavano le televisioni ha fatto in modo che, anche per la spinta in questo senso da parte delle televisioni, si siano allungati un po' i tempi del passaggio alla nuova tv rispetto al progetto originario.

Il primo passaggio che mette fuori gioco al momento solo le televisioni non in grado di ricevere il segnale digitale terrestre in alta definizione avverrà dal 15 ottobre 2021 e solo per una parte dei canali.

In precedenza era stata fissata la data del 1 settembre. L'abbandono definitivo del sistema Mpeg-2 avverrà per decreto che sarà emanato entro la fine dell'anno.

Nuova televisione digitale terrestre: il passaggio alla nuova televisione

Vediamo ora in questo paragrafo le date del passaggio definitivo alla nuova televisione in digitale terrrestre.

Il passaggio al nuovo segnale DVB-T2 che garantirà qualità di visione e dell'immagine superiore a quella attuale. Se in precedenza il passaggio finale era programmato per il 30 giugno 2022 ora il passaggio viene previsto per una data che sarà definita in seguito ma comunque successiva al 1 gennaio 2023.

Un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio ha aggiornato la mappa e il programma dei passaggi. Ecco il calendario attualmente previsto:

dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021: Area 1A – Sardegna

Area 1A – Sardegna dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022: Area 2 – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza

Area 2 – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza dal 1° marzo 2022 al 15 maggio 2022: Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche

Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022: Area 1B – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania

Bonus tv, come capire se la propria tv è da cambiare

Probabilmente non tutti sanno o ricordano così a memoria la data di acquisto della televisione.

C'è un sistema molto pratico, immediato e alla portata di tutti per capire se la propria televisione è compatibile con il cambiamento del segnale tv.

Si può facilmente effettuare una verifica della propria tv andando sui canali test 100 e 200: se sul canale 100 appare una scritta contenente le parole “Test HEVC Main10” si potranno ricevere regolarmente i nuovi programmi. Stessa cosa sul canale 200 se si vede Canale 5.

E' consigliabile ripetere più volte l'operazione: se non si vede nulla nemmeno dopo diverse risintonizzazioni, la tv è da cambiare o da dotare di decoder.

Per ogni informazione sul Bonus rottamazione tv è a disposizione il sito del ministero dello Sviluppo Economico.