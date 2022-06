Bonus 2022 ancora in aumento. Arriva una nuova chance per le famiglie con figli a carico: ben 1.000 euro andranno ad arricchire le tasche degli italiani in possesso di tre requisiti non molto stringenti. Attenzione va fatta solo alla scadenza da rispettare: il termine ultimo per presentate le domande è fissato a fine settembre. Ecco di cosa si tratta e gli ultimi aggiornamenti al riguardo.

Un nuovo Bonus 2022 si unisce all’elenco delle agevolazioni pensate dal Governo Draghi per sostenere le famiglie a reddito basso.

Nonostante quota parte delle misure indirizzate ai nuclei familiari sono state assorbite ad inizio anno dall’Assegno Unico e Universale (Bonus bebè, ANF, Bonus mamma domani e le detrazioni concesse per i figli di età inferiore ai 21 anni), l’esecutivo continua a tendere una mano alle famiglie italiane, introducendo nuovi sussidi al reddito.

L’importanza dell’Assegno Unico è sotto gli occhi di tutti. Con la sua introduzione l’esecutivo punta a supportare economicamente i genitori con figli a carico di età inferiore ai 21 anni. Non è, dunque, un caso se l’AUU ha riscosso e continua a riscuotere un grande successo nel panorama delle agevolazioni più di aiuto alle famiglie, dopo il Reddito di Cittadinanza.

Una delle più importanti, ma non l’unica. Allo stato attuale si contano altri Bonus 2022 di recente introduzione voluti dal Governo per offrire una boccata di ossigeno in più alle famiglie tormentate dai rincari degli ultimi mesi.

L’aumento incontrastato dei prezzi dei beni di consumo, il caro bollette luce, acqua e gas, unitamente all’impennata dei prezzi del carburante (diesel, benzina e GPL) stanno letteralmente mettendo in ginocchio gli italiani sempre più costretti a far quadrare i conti per rientrare nel proprio budget familiare.

Nel panorama dei Bonus 2022 ancora richiedibili dalle famiglie c’è spazio per un contributo già attivo lo scorso anno ma riconfermato dal Governo Draghi anche per quest’anno.

Stiamo parlando di un Bonus 2022 da 1.000 euro richiedibile da tutti i nuclei familiari con figli di età compresa dai cinque ai 18 anni.

Siete curiosi di scoprire di quale si tratta, ma soprattutto di capire come presentare le domande entro il 31 settembre 2022 per ottenerlo? Bene, non vi resta che proseguire nella lettura dell’articolo.

Nel corso dei paragrafi, infatti, forniremo una descrizione dettagliata del Bonus 2022 da 1.000 euro richiedibile da ciascuna famiglia. Analizzeremo quali sono i requisiti da rispettare per accedere al sussidio e come farne domanda.

Tutto questo, soffermandoci sulle tre condizioni basilari da soddisfare per ottenere il riconoscimento del beneficio.

Bonus 2022, 1.000 euro a tutte le famiglie entro settembre? In cosa consiste

Prima ancora di soffermarci sulle modalità di richiesta del contributo e sugli importi riconosciuti alle famiglie, occorre dare una chiara definizione del contributo.

Come anticipato in apertura di articolo, non si tratta di un sussidio al reddito delle famiglie di recente introduzione, ma riconfermato dal Governo Draghi per mezzo della Legge di Bilancio 2022.

C’è da dire, però, che il Bonus 2022 da 1.000 euro rivolto alle famiglie ha subito una serie di ritocchi rispetto allo scorso anno, soprattutto in tema di importi. Mentre nel 2021 si potevano ottenere solo 200 euro d’importo, la somma messa a disposizione dei nuclei familiari quest’anno è molto più allettante.

Occhio, però, a non confondersi.

Il Bonus 2022 da 1.000 euro in questione non offre ai beneficiari un accredito in denaro della cifra spettante, ma spetta alle famiglie come detrazione fiscale del 19% su particolari spese da inserire in dichiarazione dei redditi.

L’importo di 1.000 euro, infatti, altro non è che il tetto massimo di spese agevolabili nel 2022 grazie alla detrazione fiscale. Una caratteristica, questa, che mette in risalto la differenza tra il Bonus 2022 attuale dedicato alle famiglie da quello operativo nel 2021.

L’unica nota negativa riguarda la presenza di una soglia ISEE da rispettare da parte delle famiglie per beneficiare del Bonus 2022 da 1.000 euro entro la fine del prossimo settembre.

Quale limite non si potrà oltrepassare?

Bonus 2022, 1.000 euro alle famiglie? Solo entro settembre e nel rispetto di 3 requisiti. Di quali si tratta?

Come tutti gli altri sussidi messi nero su bianco nella Legge di Bilancio 2022, il Bonus 1.000 euro non potrà essere richiesto da tutte le famiglie italiane.

La platea dei beneficiari è particolarmente ristretta, motivo per cui non tutti potranno accedere all’agevolazione entro il 30 settembre prossimo.

I requisiti da rispettare, come già anticipato, sono tre. Diversamente da altri Bonus famiglia 2022, il sostegno in questione si può ottenere solo dietro presentazione della certificazione ISEE e nel rispetto di una soglia ben definita dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Quale?

A differenza del 2021, quando l’accesso al Bonus era consentito entro una soglia ISEE non superiore a 30.000 euro, dall’anno in corso i 1.000 euro di Bonus si possono ottenere se si rientra nel limite ISEE di 36.000 euro.

Visto il primo requisito passiamo al secondo. Il Bonus 2022 di 1.000 euro spetta esclusivamente per i figli a carico di età compresa tra i 5 e i 18 anni iscritti ad un percorso musicale.

La frequentazione di una scuola di canto o di musica è infatti la terza condizione da soddisfare per accedere al Bonus 2022 da 1.000 euro, altrimenti conosciuto come Bonus musica.

Bonus 2022, 1.000 euro a tutte le famiglie: quali spese inserire in dichiarazione dei redditi

Visti beneficiari e requisiti da rispettare per accedere al Bonus famiglie 2022 di 1.000 euro vediamo subito quali sono le spese ammesse alla detrazione fiscale del 19%, da inserire nella dichiarazione dei redditi.

Non tutte le spese sostenute dalle famiglie sono coperte dal Bonus, ma solo quelle indicate nel Decreto Rilancio.

Stando a quando riportato dal provvedimento, le istanze vanno presentante entro settembre per i soli costi supportati dalle famiglie per l’iscrizione del proprio figlio ai conservatori, ai cori, alle bande musicali, agli AFAM alle scuole di musica in regola con la registrazione.

1.000 euro di Bonus 2022? Ecco cosa devono fare le famiglie

Messe da parte le spese ammesse al Bonus 2022 da 1.000 euro, soffermiamoci sulla modalità di erogazione del sussidio.

Come già detto, le famiglie in possesso dei requisiti previsti (ISEE ed età anagrafica del figlio) non riceveranno alcuna somma di denaro, poiché il Bonus da 1.000 euro si concretizza in una detrazione fiscale del 19% sulle spese musicali già sostenute.

Detto diversamente, alle famiglie spetterà uno “sconto” sulle tasse da versare allo Stato da ripartire tra i due genitori nel caso in cui entrambi pagano le spese per la frequentazione del corso musicale.

Attenzione a non fare confusione: i 1.000 euro di Bonus musica 2022 riguardano il tetto massimo delle spese ammesse a detrazione.

Le famiglie non riceveranno più di 190 euro di rimborso (19% di 1.000 euro).

In più, l’ammontare massimo del Bonus 2022 fino a 1.000 euro non cambia in base al numero di figli iscritti ad un percorso musicali. L’importo massimo rimane uguale per tutti.

Bonus 2022, 1.000 euro a tutte le famiglie con figli? Entro il 30 settembre. Ecco come fare

Terminiamo la nostra disamina sul Bonus 2022 da 1.000 euro rivolto alle famiglie analizzando la modalità di richiesta de contributo.

Mentre quota parte dei contributi rivolti ai nuclei familiari con figli a carico sono erogati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), il Bonus 2022 dedicato alla musica è gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Questo non significa che si devono presentare delle domande all’AdE. All’Ente vanno solamente comunicate, entro la scadenza fissata al 30 settembre 2022, tutte le spese sostenute da inserire in dichiarazione dei redditi, per mezzo del modello 730.

Ad accogliere il Bonus 2022 da 1.000 euro sarà il quadro E, i righi da E 8 a E10. Va inserito anche il codice 45.