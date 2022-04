Bonus 2022: il Governo pensa anche alle casalinghe senza occupazione. C’è infatti la possibilità di ottenere fino a 500 euro con ben due misure, pensate per tutte quelle donne (ma anche per gli uomini) che, impegnate in lavori di cura e di casa, non hanno lavoro e dunque alcun reddito. In questo articolo le scopriremo insieme nel dettaglio.

La Manovra 2022 ha cambiato le carte in tavola in merito alla situazione delle agevolazioni a disposizione degli italiani.

Tanti sono stati i bonus 2022 di recente introduzione: pensiamo, ad esempio, all’Assegno Unico, la nuova misura pensata per le famiglie con figli.

E ci sono anche tante altre agevolazioni di cui si attende il decreto attuativo, come ad esempio il bonus psicologo in partenza.

Ma l’esecutivo Draghi ha anche pensato a tutte quelle donne che, impegnate in lavori di cura e di casa, non hanno lavoro e dunque alcun reddito.

Per questa ragione, tra i bonus 2022 ne abbiano ben due dedicati alle casalinghe: in questo articolo li scopriremo insieme nel dettaglio.

Bonus 2022: due diverse misure, fino a 500 euro!

Dunque, quello che viene comunemente chiamato bonus casalinghe non è un bonus unico. Il Governo ha infatti introdotto due diverse tipologie di misure, pensate per chi non ha lavoro retribuito.

La due misure, tra le altre cose, si rivolgono ad una platea di beneficiari differenti. C’è infatti un primo bonus 2022 pensato per le casalinghe di età compresa tra i 16 ed i 65 anni. In questo caso, l’agevolazione sarà volta soprattutto al potenziamento delle competenze della casalinga richiedente.

Abbiamo poi un secondo bonus 2022, che al contrario si rivolge ad una platea di beneficiarie più adulta: si tratta infatti di una misura riservata alle over 67.

Ma c’è di più: la prima misura, nonostante venga comunemente definita “bonus casalinghe”, non è accessibile solamente alle cittadine di sesso femminile.

Potranno infatti accedere all’agevolazione anche i cittadini di sesso maschile, purché inoccupati.

Bonus 2022: agevolazione per casalinghe dai 16 ai 65 anni

Partiamo con l’analisi delle specifiche del primo bonus 2022 per casalinghe, riservato alla fascia di età 16-65 anni.

Si tratta di una misura che mira a potenziare le abilità di coloro che sono attualmente coinvolti in lavori domestici. Dunque, non solo donne, ma anche uomini che attualmente non hanno un impiego stabile potranno contare su questo bonus 2022.

Bonus che non verrà però erogato in forma di assegno mensile: infatti, l’agevolazione per casalinghi e casalinghe darà accesso a dei corsi formativi.

Tale bonus 2022, che verrà finanziato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale per mezzo del Fondo Casalinghe e Casalinghi, non prevede assegni o bonifici mensili concessi agli aventi diritto.

I beneficiari potranno però contare su corsi di formazione, che permettano loro di reinserirsi nel mercato del lavoro. Magari continuando i lavori di cura non retribuiti: la maggior parte dei corsi verteranno infatti su competenze che renderanno possibile il lavoro da remoto.

Bonus 2022 formazione casalinghe e casalinghi: come partecipare ai corsi

Lo scorso 31 marzo 2022 si sono concluse le presentazioni, da parte degli enti di formazione, per la consegna dei progetti formativi.

A breve, dunque, casalinghe e casalinghi interessati potranno richiedere la partecipazione ai corsi formativi.

A tali corsi, grazie al bonus 2022 casalinghe e inoccupati, si potrà accedere gratuitamente, per un costo massimo pari a 517 euro per singolo partecipante.

In altre parole, ogni soggetto privo di occupazione, indipendentemente dal proprio genere, potrà accedere a una sorta di credito, spendibile in corsi di formazione.

Non si tratta di un bonus 2022 che prevede un limite ISEE: tutti possono partecipare e riqualificarsi, partecipando a dei corsi di formazione nel tentativo di trovare lavoro, possibilmente da remoto.

Dato che i progetti potevano essere presentati entro il 31 marzo 2022 e sono ancora in fase di valutazione, abbiamo pochi dettagli in merito all’esatta modalità di erogazione di tali corsi formativi.

Sappiamo, comunque, che si svolgeranno in modalità a distanza, per permettere a casalinghe e casalinghi di continuare con i lavori di cura ed i mestieri di casa.

Gli eventi formativi, che avranno durata pari ad un anno, verteranno sull’acquisizione di competenze digitali (utilizzo di programmi e strumenti di comunicazione online) e informatiche, oltre che sull’individuazione delle fake news, sulla gestione dei social media.

Ampio spazio sarà dato anche a corsi per la gestione dei dati nel rispetto della privacy.

Bonus 2022: assegno mensile per le casalinghe

Ma abbiamo già accennato al fatto che i bonus 2022 per le casalinghe sono due. C’è infatti una seconda agevolazione, cui però potranno accedere solamente le donne prive di occupazione di una determinata fascia d'età.

Anche in questo caso, la misura è inoltre aperta alle richieste di casalinghi uomini privi di occupazione.

Tuttavia, non si tratterà, in questo caso, di un bonus 2022 con finalità formative, ma di un bonifico mensile assegnato per ben 13 mensilità annue.

La misura in questione, quindi, non ha nulla a che vedere con il bonus 2022 pensato per potenziare le skills di casalinghi e casalinghe.

Non ha neanche lo scopo di reintrodurre le casalinghe nel mondo del lavoro: la misura in questione, infatti, verrà concessa solamente alle donne casalinghe, ai casalinghi ed alle vedove di età superiore ai 67 anni.

Per poter ottenere questa seconda misura, però, sono previsti specifici requisiti da rispettare: uno di questi riguarda la condizione reddituale dei potenziali richiedenti.

Bonus 2022: la seconda misura prevede l’ISEE

Ma analizziamo più nel dettaglio i requisiti richiesti per ottenere questo bonus 2022, anch’esso gestito dall’INPS.

Del requisito anagrafico ne abbiamo già parlato: potranno accedere solamente coloro che hanno più di 67 anni, sia di sesso maschile che femminile.

Purtroppo, a differenza del precedente bonus 2022 per soggetti impiegati nella cura della casa, non si potrà richiedere se non a fronte di un ISEE prestabilito.

Il reddito massimo per il singolo è infatti fissato a 6.085 euro annui, mentre per le coppie di coniugi bisognerà presentare una situazione reddituale non superiore ai 12.170 euro.

Solo nel caso in cui si rispetti tale requisito si potrà accedere al bonifico mensile previsto, che è concesso sia a cittadini italiani che stranieri.

In quest’ultimo caso, però, bisognerà attestare regolare residenza nel nostro Paese per un periodo non inferiore ai dieci anni totali. Infatti, tale bonus 2022 per casalinghe e casalinghi over 67 è riservato ai residenti di lunga data.

Ultimo requisito per accedere alle tredici mensilità previste è quello di non aver lavorato e, dunque, di non aver versato alcuna contribuzione previdenziale.

Bonus 2022 casalinghe: importi e modalità di richiesta

Per concludere, analizziamo gli importi mensili previsti per i titolari di questo bonus 2022, oltre che le modalità di richiesta per accedervi.

Il bonus 2022 per casalinghe, vedove e inoccupati over 67 è variabile, e verrà calcolato dall’Istituto INPS in base al reddito dichiarato dai richiedenti.

In ogni caso, non potrà superare i 468 euro mensili: si tratta quindi di un bonus 2022 di importo lievemente inferiore ai 500 euro.

Per poterlo richiedere, gli interessati possono sfruttare i servizi telematici INPS o, in alternativa, in caso di difficoltà possono rivolgersi a enti di patronato o centri di assistenza fiscale.

Questa ultima opzione potrebbe essere preferibile nel caso in cui non si possieda SPID: per accedere ai servizi telematici INPS e richiedere il bonus 2022 in questione, infatti, è necessario possedere l’identità digitale per l’autenticazione al sito web dell’Istituto.