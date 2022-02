Un elenco di aiuti economici per tutti i genitori, disoccupati, disabili che si trovano in difficoltà, in questo momento. Lo scoppio della pandemia ha mandato a gambe all’aria la stabilità di molte persone, che hanno perso il lavoro o sono state costrette a chiudere le proprie attività. E ora arriva anche il caro bollette. Ogni minimo aiuto è indispensabile per far quadrare i conti! Ecco la guida aggiornata dei bonus 2022 con Isee.

Oggi che uno spiraglio si intravede, verso la riapertura e la probabile fine dello stato di emergenza, è il caro bollette a togliere il sonno agli italiani. Una stangata che proprio in questi giorni ha colpito tutti i nuclei familiari, con l’arrivo delle prime fatture da pagare per il 2022.

Per questi motivi, è utile ricapitolare tutti gli aiuti di cui è possibile beneficiare, in modo da cercare di alleggerire quanto possibile il peso quotidiano della difficile arte di far quadrare i conti. Tra i principali contributi e sostegni economici, che proponiamo in questo articolo, troviamo

le due social card-carta acquisti, il Fondo di Solidarietà Sospensione Mutuo, il Fondo Mutui Giovani Coppie, il Sostegno all'affitto, i bonus bebè, il bonus gas, il bonus acqua ed il bonus elettricità, gli assegni familiari, il bonus Irpef in busta paga.

E ancora, tutta una serie di altri aiuti dedicati soprattutto a coloro che presentano un Isee basso. L’attestazione Isee è appena stata rinnovata per tutti e ha riservato non poche sorprese anche a liberi professionisti e autonomi che non avevano mai avuto un Isee al di sotto dei 15 mila euro. Il riferimento è ai redditi 2020 (o 2021, per l’Isee corrente), pertanto sono migliaia le persone che si sono ritrovate con un reddito da lavoro davvero esiguo.

Ecco una mini-guida a tutti i bonus 2022 con Isee, da richiedere per aiutare la famiglia in difficoltà.

Bonus 2022 con Isee, le ultime novità

La più recente delle novità che si prospettano, per quanto riguarda i bonus 2022 con Isee riguarda la possibilità di innalzare la soglia per beneficiare del bonus bollette.

A oggi, il cosiddetto bonus sociale, che riduce i costi delle fatture delle utenze, si rivolge a coloro che hanno un Isee di circa 8 mila euro.

Il Governo dunque punta ad innalzare tale soglia, in maniera tale che anche altre famiglie possano beneficiarne, in un momento di così grande aggravamento della situazione, dal punto di vista del caro bollette.

Rimane, però, un problema di fondo: questa operazione deve essere firmata e i fondi che sono stati previsti attraverso la Legge di Bilancio sembrano non essere sufficienti.

In questo modo, operando su oneri di sistema e costi fissi e distribuendo un maggior numero di bonus, si punta a ridurre l’impatto del caro bollette sulle famiglie, così come urgono interventi mirati anche per le aziende, attualmente alle prese con fatture dell’energia elettrica esorbitanti.

C’è anche un altro bonus elettrico a disposizione delle famiglie che convivono con un familiare disabile, lo abbiamo presentato in questo articolo dedicato alla bonus 180 euro bolletta luce 2022.

Bonus 2022 con Isee basso: cosa cambia?

L’Isee 2022 aggiornato e in corso di validità si riferisce ai redditi del 2020. Anno funesto per lo scoppio della pandemia ma che ha innescato anche una serie di ripercussioni economiche di non poco conto, visto che in tanti sono rimasti senza occupazione o hanno visto ridursi, in maniera drastica, il proprio reddito da lavoro.

Conseguenze drastiche che hanno avuto il loro seguito deleterio anche nel 2021, motivo per cui all’Isee ordinario si è affiancato il cosiddetto Isee corrente, che fa riferimento ai redditi 2021 e non 2020. In questo modo, si ha la possibilità di fotografare in maniera reale la condizione economica del proprio nucleo familiare, potendo quindi attingere ai bonus previsti per l’Isee basso.

Abbiamo approfondito in questo articolo l’argomento, focalizzandoci sulle differenze che intercorrono tra Isee ordinario e Isee corrente e i vantaggi di avere a disposizione quest’ultimo per poter ottenere il maggior numero di bonus possibile.

Bonus 2022 con Isee 5-15 mila euro: elenco

Riserviamo i paragrafi conclusivi di questa mini-guida ai bonus 2022 con Isee per quanto riguarda i disoccupati e le riduzioni spettanti per il pagamento delle bollette, per tutti coloro con Isee non superiore a poco più di 8 mila euro.

Qui di seguito, proponiamo un elenco aggiornato con tutti i bonus 2022 con Isee basso, che a oggi è possibile richiedere in Italia.

Assegno unico universale. Tutti i genitori con figli minorenni hanno diritto da quest’anno a percepire un assegno mensile per provvedere al sostentamento di bambini e ragazzi. Si tratta senza dubbio del principale bonus 2022 con Isee a sostegno della famiglia. In base al proprio reddito familiare, si stabilisce l’importo spettante. Al di sotto dei 15 mila euro, la somma prevista è di 175 euro a figlio, al mese.

Reddito di cittadinanza. Un Isee al di sotto dei 10 mila euro, apre le porte al reddito di cittadinanza, in presenza di altri requisiti da rispettare.

La carta acquisti consiste in una vera e propria carta di pagamento elettronica (con accredito bimestrale) da utilizzare per spese alimentari, per le spese di luce e gas o presso gli uffici postali.

Bonus asilo nido. Questa agevolazione è prevista per tutti i genitori che decidono di iscrivere il proprio figlio all’asilo nido, quindi prima dei tre anni di età. Si possono ottenere fino a 3 mila euro di sconto all’anno, sulla retta da corrispondere alla struttura privata. Per chi ha un Isee superiore a 40 mila euro, il beneficio si riduce del 50%.

Bonus tasse universitarie. Sono previste agevolazioni per gli universitari. Se il nucleo familiare ha un reddito inferiore a 13 mila euro, allora non sono tenuti a pagare le tasse. È inoltre possibile ottenere un alloggio gratis, per coloro che devono spostarsi in un’altra città, per frequentare i corsi.

Esenzione ticket sanitario. Ci sono categorie che sono esenti dal pagamento del ticket sanitario, per agevolazioni in base all’età ovvero i bambini al di sotto dei 6 anni e gli over 66, se hanno un Isee inferiore a 15 mila euro. I disoccupati non sono tenuti al pagamento, così come tutti coloro che hanno un Isee inferiore a 18 mila euro.

Acquisto lenti a contatto e occhiali. Chi ha un Isee basso, con meno di 10 mila euro, può usufruire di uno sconto di 50 euro sull’acquisto di un paio di occhiali da vista oppure di lenti a contatto.

Bonus 2022 con Isee per la casa

Anche per l’anno in corso, il Governo ha prorogato una serie di bonus per la casa, con esenzioni e agevolazioni in base al reddito Isee.

Agevolazioni per mutuo o affitto casa. Importanti aiuti economici sono previsti anche per i giovani che decidono di andare a vivere da soli in affitto (si può beneficiare del 20% di sconto, sul canone di locazione stabilito dal contratto) oppure di compiere il grande passo di acquistare casa (quest’ultima misura è prevista per chi non ha ancora compiuto i 36 anni di età).

Bonus televisione. Ricordiamo che, per far fronte allo switch off obbligato verso il digitale, lo Stato ha messo a disposizione dei fondi per l’acquisto agevolato di nuovi apparecchi televisivi e, in alcuni casi, per ottenere il decoder in maniera gratuita.

Canone Rai. Chi ha un reddito Isee inferiore a 8 mila euro, può richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai in bolletta.

Un’altra fetta importante di bonus casa 2022 sono invece erogabili senza Isee. In alcuni casi, si tratta di un credito d’imposta che va a compensare gli importi a debito, in fase di dichiarazione dei redditi.

Per il bonus verde (ristrutturazione giardini), il credito previsto è del 36%. Il superbonus 110% è ancora accessibile per molte categorie di persone, le uniche a non aver ricevuto la proroga sono le villette unifamiliari.Il bonus barriere architettoniche prevede il 75% di detrazione Irpef. Previste agevolazioni anche per Ecobonus e Sismabonus.

Per quanto riguarda il bonus acqua potabile e il bonus idrico (altrimenti detto bonus rubinetti), sono previsti degli sconti, rispettivamente di 500 euro per gli impianti a uso domestico, di filtraggio dell’acqua, e di mille euro per la sostituzione di rubinetti e sanitari malfunzionanti.

Bonus 2022 con Isee per disoccupati

I due principali bonus disoccupazione, comunemente noti, sono la Naspi e la Dis-coll.

Ma questo non sta a significare che siano gli unici. Infatti è possibile ottenere anche altre agevolazioni, se si è rimasti senza lavoro.

I titolari di partita Iva, possono accedere al bonus Iscro, se sono in possesso dei requisiti richiesti, una sorta di cassa integrazione della durata di sei mesi, fino a un massimo di 4.800 euro di contributo.

Le donne disoccupate possono invece trovare un’occasione di riscatto, se desiderano immettersi nuovamente nel mondo del lavoro, usufruendo del bonus casalinghe. Si tratta di corsi di formazione, in grado di fornire competenze digitali e quindi permettere alle donne di mettersi al passo coi tempi, magari intraprendendo una carriera lavorativa da casa, come freelance.

Questi bonus 2022 con Isee sono cumulabili anche con l’assegno unico universale e il reddito di cittadinanza, laddove ce ne siano i presupposti.

Bonus 2022 con Isee per le bollette

Come già anticipato nel primo paragrafo di questo articolo, la novità che si prospetta all’orizzonte vede un probabile innalzamento della soglia Isee per beneficiare del bonus bollette, ottenendo così una riduzione degli importi delle utenze da pagare.

Il bonus sociale è disponibile per le fatture dell’energia elettrica, per quella del gas, del telefono e di internet.

Per quanto concerne la bolletta luce, il contributo minimo è di 125 euro, che sale all’aumentare dei componenti della famiglia. Per quanto concerne la fornitura di gas invece, lo sconto previsto sulle bollette è pari al 15%.

Per la bolletta telefonica, se si rispetta il requisito Isee, con limite a oggi fissato a 8.112 euro, allora si ha diritto a una decurtazione del 50% sull’importo da pagare.

C’è inoltre la possibilità di beneficiare di 500 euro di sconto, per quanto riguarda i contratti internet e per cellulare, sottoscritti per almeno 12 mesi.