I bonus previsti nel 2022 sono numerosi e se ne è già parlato molto, per una serie di motivi. Ma quali sono quelli rivolti in maniera specifica ai giovani? Ne vediamo alcuni in particolare, mentre vediamo come altri bonus generici vanno ad aiutare principalmente i giovani, in maniera diretta o indiretta.

I giovani sono infatti sicuramente tra le categorie più colpite dalla pandemia, ma anche tra quelle più colpite in generale dai problemi dal punto di vista economico e lavorativo. Basti pensare alle conseguenze della pandemia più indirette, come i tanti problemi nel mondo del lavoro... i giovani ne escono spesso molto colpiti.

In questo senso il Governo ha quindi il compito di assorbire il contraccolpo in modo da garantire ai giovani, potremmo dire gli under-35, le stesse opportunità che hanno (ed hanno avuto) i meno giovani. Una sfida non semplice, perché i problemi sono figli dei tempi che stiamo vivendo e non possono essere del tutto annullati.

Dall'altro lato è però compito del Governo garantire che vengano messe in campo le giuste risorse per provare a combattere questa tendenza. Quali sono allora le misure che il Governo ha pensato per il 2022 per aiutare il più possibile i giovani?

Lo vediamo in questo articolo, andando a considerare gli effetti diretti ed indiretti di alcune misure di aiuto, come per esempio il bonus cultura, il bonus under-35 ed il bonus matrimonio, per fare degli esempi.

Se fossi interessato o interessata ad approfondire questo genere di tematiche, ti suggeriamo il canale YouTube "Redazione The Wam" che pubblica ogni giorno un nuovo video in cui approfondisce tutto ciò che riguarda bonus, sussidi e lavoro. In questo video in particolare si parla di tutti i bonus del 2022, compresi quelli diretti ai giovani:

Bonus 2022 per i giovani: Bonus Cultura 2003 in arrivo!

Un bonus che sicuramente merita di essere approfondito in maniera specifica in quanto rivolto ai giovani è il bonus cultura: un buono da 500 euro spendibile in cultura per i neo diciottenni, cioè coloro che hanno compiuto la maggiore età nell'anno solare precedente.

Questo bonus esiste dal 2016 e permette di acquistare molti beni e servizi, dai libri fisici ai biglietti per concerti, mostre, musei ed anche per eventi culturali e molto altro. Il sistema è denominato 18app e bisogna semplicemente registrarsi, fornire i propri dati e spendere poi il bonus come si preferisce.

Tra l'altro, questo bonus è molto inclusivo in quanto rivolto a tutti i giovani diciottenni, in questo 2022 ai nati nel 2003. Non c'è alcun vincolo di Dichiarazione ISEE o altro, basta semplicemente fare domanda ed attendere l'attivazione, per altro molto veloce.

Su questo bonus si è discusso a lungo, ma alla fine non solo è stato confermato, ma il Governo lo ha addirittura reso strutturale. Una notizia che fa comprendere quanto questo bonus sia ritenuto utile ed importante, anche dal punto di vista simbolico.

L'obiettivo è avvicinare i giovani alla cultura, agli eventi culturali ed alle tante sfaccettature di questo bonus che vanno ben oltre l'acquisto di libri. Per quanto riguarda le tempistiche, il bonus dovrebbe essere attivato per i nati nel 2003 a partire dal prossimo aprile.

Bonus 2022 per i giovani: mutuo agevolato per gli under-36!

Un'altra importante misura pensata per i giovani è quella relativa al mutuo agevolato per chi ha meno di 36 anni e decide di comprare una casa. Avere una garanzia sul mutuo non è certamente poco ed i giovani (ma anche i meno giovani) che acquistano casa lo sanno bene.

Alla luce di ciò, il Governo Draghi ha prorogato la misura originariamente in scadenza al 30 giugno prossimo fino al 31 dicembre 2022, cioè in sostanza sei mesi aggiuntivi. Sei mesi in cui godere ancora di un aiuto concreto, molto pratico per i giovani acquirenti.

Parliamo infatti dell'esenzione dal pagamento di diverse spese: imposta di registro, ipotecaria e catastale. Inoltre, c'è anche la possibilità di ottenere un mutuo a migliori condizioni con la possibilità che sia direttamente lo stato a fare da garante, in caso il soggetto dovesse rivelarsi insolvente.

Si capisce quindi quanto sia stato importante per il Governo prolungare la misura anche per tutto il 2022, in modo da permettere ai giovani che acquistano casa, gesto già molto coraggioso e per nulla scontato, di avere alcuni vantaggi importanti.

Infine, come riportato sul portale dell'Agenzia delle Entrate: "In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto. È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo."

Bonus 2022 per i giovani: c'è il bonus matrimonio!

La notizia in questo caso è agrodolce, perché dobbiamo subito chiarire che il bonus non è rivolto a tutti, ma solo a chi ha residenza nel Lazio. Parliamo di 2.000 euro per i futuri sposi per coprire le spese sostenute per il matrimonio, dal catering alle fedi, arrivando addirittura al viaggio di nozze.

Un aiuto simbolicamente importante da richiedere sul portale dedicato e da certificare in sede di valutazione delle spese. Vanno presentate al massimo cinque fatture differenti e solo per acquisti fatti direttamente in negozio e non online, ovviamente pertinenti con il matrimonio.

Di questo bonus si era molto parlato alcuni mesi fa, salvo poi assistere ad un dietrofront del Governo che decise di approvare solo una misura che erogava degli aiuti sotto forma di contributo a fondo perduto a coloro che gestiscono le imprese operanti nel settore turistico.

Nessun aiuto dunque per gli sposi... tranne nel Lazio!

Bonus 2022 per i giovani: bonus per la patente!

Un bonus nuovo ed aggiuntivo è legato alla patente del soggetto che, in genere per motivi lavorativi, decidere di fare la patente per la guida di altri mezzi oltre alla semplice auto. Esistono corsi di patente per guidare per esempio gli autobus, ma anche altre tipologie di mezzi molto importanti.

In ogni caso, è bene sapere che il tetto arriva a 2.500 euro e permette di coprire i costi proprio per l'iscrizione alla patente ed il sostenimento dell'esame. In questo settore c'è carenza di conducenti e la spinta data dal Governo attraverso il decreto milleproroghe vuole spingere un po' di domanda laddove c'è tanta offerta.

Il bonus è infatti legato alla conduzione di mezzi pesanti, ambito in cui non ci sono molti lavoratori, mentre invece ne sono richiesti numerosi e l'Esecutivo ha provato a trovare una soluzione in tal senso.

Per approfondimenti ed altri dettagli, suggeriamo di visitare l'articolo "Nuovo “Bonus Under 35”: arrivano 2.500 euro per tutti!" sul nostro portale, molto completo e chiaro.

Bonus 2022 per i giovani: attenzione a quelli "indiretti"

In conclusione, è bene specificare anche che ci sono bonus che non sono specificamente rivolti ai giovani, ma che nei fatti sono particolarmente interessanti per chi è in giovane età.

Un esempio è il Superbonus 110%, molto utile per tutti ed infatti molto usato, ma ancor più per un giovane che magari vuole acquistare casa e può risparmiare molto acquistandone una da ristrutturare. Con il Superbonus, infatti, il costo di ristrutturazione sarebbe praticamente interamente coperto dallo Stato.

Un altro esempio molto concreto riguarda i bonus per i soggetti con basso ISEE, cosa che spesso riguarda i giovani che sono indipendenti da relativamente poco tempo e non hanno quindi un indice patrimoniale e reddituale particolarmente elevato.