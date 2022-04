Bonus 2022 attivi e fruibili nel corso dell’anno. Un nuovo contributo fino a 1.000 euro potrà essere richiesto dalle famiglie italiane anche in presenza di un ISEE alto. La misura, già introdotta dal Decreto Rilancio, cambia veste: l’importo massimo previsto passa da 200 a 1.000 euro. Ecco in cosa consiste e come ottenerlo.

Bonus 2022 attivi e fruibili nel corso dell’anno. Un nuovo contributo fino a 1.000 euro potrà essere richiesto dalle famiglie italiane anche in presenza di un ISEE alto. La misura, già introdotta dal Decreto Rilancio, cambia veste: l’importo massimo previsto passa da 200 a 1.000 euro.

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato numerose agevolazioni attive lo scorso anno, seppur con tagli ed aggiustamenti che le hanno rese non molto convenienti. Ci sono però delle eccezioni.

Alcuni Bonus sono stati prorogati al 2022 dal Governo Draghi a condizioni più vantaggiose del passato, proprio per venire incontro alle famiglie con difficoltà economiche e reddito basso.

Il Bonus da 1.000 euro di cui ci occuperemo nel corso dei paragrafi rientra nel pacchetto dei contributi “graziati” dall’Esecutivo per l’anno in corso.

In verità, non stiamo parlando di un contributo nuovo di zecca. Si tratta di un Bonus richiedibile nel 2022, ma rivisitato nel funzionamento rispetto agli anni passati.

Ad essere modificato è il suo importo che passa da un tetto massimo di 200 euro a 1.000: ben 800 euro in più garantiti a ciascun nucleo familiare che ne fa richiesta e rispetta i requisiti previsti per il riconoscimento del sostegno economico in questione.

Stiamo parlando di Bonus da 1.000 euro semplificato anche nella modalità di richiesta, che va ad unirsi alla schiera dei contributi ancora fruibili, seppur a condizioni diverse, di cui fa parte il Bonus cultura.

Il diritto all’agevolazione, fino allo scorso anno, spettava unicamente ai nuclei familiari con ISEE sotto i 25.000 euro. Nel 2022, invece, le domande di accesso non sono vincolate alla presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente attestante il reddito complessivo della famiglia.

Per il Bonus da 1.000 la situazione è leggermente diversa: rimane l’obbligo di presentazione della certificazione reddituale, ma si potrà accedere alla misura anche con un valore ISEE elevato.

Vediamo subito in cosa consiste e quali requisiti occorre possedere per accedere al Bonus 1.000 euro, le soglie ISEE da rispettare e come presentare domanda.

Bonus 2022, ISEE alto? Ecco in cosa consiste il Bonus da 1.000 euro

In apertura di articolo abbiamo più volte sottolineato come il Bonus da 1.000 euro spetti anche alle famiglie con ISEE alto. E’ stata la Legge di Bilancio 2022 a mettere nero su bianco il particolare requisito d’accesso insieme agli altri da rispettare per usufruire della misura.

Anche per l’anno in corso, la Manovra è intervenuta cancellando una serie di contributi destinati alle famiglie e riconfermandone altri.

Basti pensare all’Assegno Unico e Universale rivolto ai nuclei familiari con figli a carico finalmente entrato in vigore lo scorso gennaio e pagato dall’INPS ai beneficiari a partire dallo scorso marzo.

Il Bonus da 1.000 euro si avvicina per certi versi all’Assegno Unico almeno su una condizione da rispettare: potrà essere richiesto solo dalle famiglie con figli a carico.

Il Bonus musica, questo è il nome del contributo, spetta unicamente ai nuclei familiari con figli a carico dai 5 ai 18 anni di età. Di che cosa si tratta?

Il suo funzionamento è tutto racchiuso nel nome di battesimo. Per poterne beneficiare, infatti, i figli dovranno risultare iscritti ad un percorso musicale che ne rafforzi le competenze.

Bonus 1.000 euro, ISEE alto? Come funziona

Seppur il contributo rispecchi per certi versi l’Assegno Unico ed Universale, almeno per quanto concerne la categoria dei beneficiari, diversa è la modalità di funzionamento.

Innanzitutto, non prevede l’erogazione alle famiglie di alcun contributo mensile. Tanto meno di una somma di denaro.

Il Bonus da 1.000 euro spetterà in dichiarazione dei redditi. In poche parole, verrà applicato come “sconto” alle famiglie sul pagamento delle tasse da versare allo Stato.

Questo perché il contributo di sostanzia in una detrazione fiscale pari al 19% delle spese supportate dal nucleo familiare per consentire ai propri figli la frequentazione del percorso musicale desiderato.

Ovviamente, non tutti i potenziali beneficiari potranno usufruire dei 1.000 euro di tetto massimo previsto.

Bonus 2022 da 1.000 euro, ISEE alto fino a 30.000 euro? Ecco cosa prevedeva il Decreto Rilancio

Se per sommi capi il Bonus 2022 da 1.000 euro non si discosta molto da quello del 2021, c’è da dire che alcuni requisiti sono stati completamente modificati.

Abbiamo più volte ripetuto che il Bonus musica 2022 è stato rivisto rispetto alla versione originaria, soprattutto per quanto concerne gli importi. La misura precedente garantiva alle famiglie con figli desiderosi di intraprendere una carriera musicale un’agevolazione massima di 200 euro.

Ma non solo. Anche la platea dei beneficiari ha subito dei ritocchi: la vecchia misura era accessibile soltanto ai nuclei familiari con ISEE alto, fino a 30.000 euro.

Bonus 2022 da 1.000 euro, ISEE alto ma a chi spetta?

Il Bonus 2022 da 1.000 euro dedicato alla musica si differenzia dal precedente per l’innalzamento del tetto ISEE previsto per l’accesso all’agevolazione.

Tutte le famiglie con figli a carico iscritti ad un percorso musicale potranno richiedere il contributo, anche quelle con ISEE alto, essendo fissata la soglia 2022 a 36.000 euro.

Il requisito più importante da rispettare, previsto dalla normativa vigente, è di avere un ISEE familiare inferiore a 36.000 euro.

Naturalmente, questa non è l’unica condizione da soddisfare per beneficiare del Bonus da 1.000 euro.

L’altro requisito è connesso all’età anagrafica del figlio iscritto al corso musicale: non potrà avere meno di 5 anni e non dovrà oltrepassare i 18.

Sul fronte dei pagamenti si segnalano anche dei vincoli, poiché non tutti danno diritto al Bonus, così come il contributo da 1.000 euro potrà essere riconosciuto solo per specifici corsi musicali.

Bonus 2022 da 1.000 euro, ISEE alto? Quali spese copre

Il Bonus da 1.000 euro richiedibile anche con ISEE alto, come anticipato, non coprirà tutte le spese dei corsi musicali a cui risultano iscritti i figli.

La normativa è abbastanza chiara al riguardo. Il Bonus musica potrà essere richiesto soltanto per la frequentazione di corsi organizzati da scuole musicali riconosciute dalle Pubbliche Amministrazioni, in alternativa da quelle regionali opportunamente registrate.

Non solo, i 1.000 euro di Bonus 2022 saranno garantiti anche per i corsi tenuti da bande, conservatori, cori e altri enti purché accreditati.

Possono infine usufruire della detrazione fiscale prevista dal Bonus musica 2022 anche i figli iscritti a percorsi AFAM se ad indirizzo musicale.

Tutti gli altri corsi non danno diritto al Bonus da 1.000 euro.

Bonus 1.000 euro, non solo ISEE alto: come richiederlo nel 2022

L’ISEE non è l’unico dei requisiti necessari per accedere al Bonus 2022 di 1.000 euro. Il pagamento delle spese previste per la frequentazione dei corsi ammessi ad agevolazione deve essere eseguito con strumenti tracciabili (bancomat, carte di debito, carte di credito, bonifici postali e bancari).

Rispettate tutte le condizioni si potrà inoltrare la richiesta all’Agenzia delle Entrate, ente gestore del Bonus musica 2022.

Bisognerà indicare nel modello 730 l’ammontare dei costi supportati dalle famiglie per l’iscrizione dei figli ai diversi percorsi musicali.

A domanda accolta, il 19% di quanto speso verrà rimborsato sotto forma di detrazione fiscale come “sconto” da applicare sull’IRPEF da versare allo Stato.