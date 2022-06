ISEE sotto i 15.000 euro? Il Governo Draghi ha dato il via libera a nuovi Bonus 2022 pensati per le famiglie a reddito basso, con o senza figli a carico. Ecco quali sono i contributi attualmente attivi e richiedibili e come farne domande. Tutte le ultime novità.

Potrebbe sembrare una novità ma non è così.

L’Esecutivo italiano continua a spendersi nell’aiutare i nuclei familiari in difficoltà, soprattutto in virtù dello scenario economico attuale. Accantonata la pandemia da Covid-19, anche se gli effetti sull’economia nazionale continuano a farsi sentire, un'altra emergenza inizia a minare il portafoglio degli italiani che faticano ad arrivare a fine mese.

La guerra Russia Ucraina ha scatenato un rincaro dei prezzi del carburante (benzina, diesel, GPL) oltre l’immaginabile, seguito da un aumento incontrollato dei costi in bolletta e dei prezzi dei beni di consumo.

A pagarne le spese sono soprattutto le famiglie con un ISEE sotto i 15.000 euro. Generalmente, un Indicatore della Situazione Economica Equivalente entro questa soglia viene considerato alquanto basso.

E’ anche vero che la situazione pandemica ha influito sullo stato economico di molte famiglie che si trovano allo stato attuale ad avere un reddito ancora più basso del previsto.

Da qui la necessità del premier di garantire una serie di nuovi Bonus 2022 pensati per offrire un sostegno economico ai cittadini con maggiori difficoltà economiche, nel caso in questione con un ISEE sotto i 15.000 euro.

Ma quali sono gli aiuti messi in campo nell’ultimo periodo? Nel corso dell’articolo faremo il punto sui Bonus 2022 attivi e richiedibili da tutti gli italiani che non superano il limite ISEE di 15.000 euro.

Vedremo di quali si tratta, quali sono le condizioni da rispettare per ottenerne il riconoscimento e come farne domanda, senza tralasciare le ultime novità in materia.

ISEE sotto 15.000 euro? Arrivano nuovi Bonus 2022 per tutti. Quali sono

Come anticipato in apertura di articolo, allo stato attuale viene etichettato come basso un reddito annuo non superiore alla soglia dei 15.000 euro. Superata questa asticella, i Bonus 2022 voluti per le famiglie diventano sempre più rari.

L’obiettivo del Governo è uno solo: tendere una mano alle famiglie titolari di un ISEE sotto i 15.000 euro, dando priorità a quelle con figli a carico.

Di Bonus 2022, con o senza ISEE, che oltrepassano il livello di reddito sopra indicato se ne contano a bizzeffe. Basti pensare al Bonus prima casa introdotto per sostenere i giovani di età inferiore ai 36 anni di età nell’acquisto di un immobile, la Carta Acquisti, il tanto discusso Reddito di Cittadinanza.

E poi ancora il Bonus PC e internet, il Bonus animali domestici, i Bonus sociali luce e gas e via dicendo. Tutte agevolazioni non trattate in questo articolo.

La nostra attenzione si sposta sui nuovi Bonus 2022 voluti dallo Stato per sostenere le famiglie con figli fiscalmente a carico. Di quali si tratta?

Non possiamo non partire dall’Assegno Unico e Universale (AUU) entrato in vigore lo scorso gennaio, senza tralasciare i 335 euro destinati alle famiglie con ISEE sotto 15.000 euro a titolo di assegno di maternità.

Spazio anche alla Social Card con i suoi 80 euro di accredito ogni due mesi e al Bonus asilo nido da 270 euro al mese.

ISEE sotto 15.000 euro? L’AUU Bonus 2022 per eccellenza: a chi spetta

Ormai è risaputo, o meglio lo sanno bene i nuclei familiari con figli a fiscalmente a carico. Da gennaio è attivo il più atteso dei nuovi Bonus 2022 ancora richiedibili: l’Assegno Unico e Universale (AUU).

Le famiglie che già hanno inoltrato le domande all’INPS stanno ricevendo mensilmente l’accredito del Bonus 2022 destinato alle famiglie direttamente sul conto corrente. Non mancano però i ritardi, anche se ciò non mette a rischio l’erogazione del contributo: prima o poi gli eventuali arretrati arrivano.

Ma a chi spetta il nuovo Bonus 2022 per i figli a carico? Il contributo potrà essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE sotto 15.000 euro. In questo caso, la somma spettante sarà di 175 euro.

Tale importo cala all’aumentare del reddito, fino ad arrivare al tetto minimo di 50 euro spettante invece a chi tocca i 40.000 euro di ISEE.

Il contributo spetta ad una platea di beneficiari ampia. Dai disoccupati ai lavoratori, dagli incapienti ai beneficiari di altri sussidi: tutti possono richiedere l’Assegno mensile se con figli fiscalmente a carico.

C’è tempo fino al 30 giugno 2022 per presentare le domande per ottenere il riconoscimento del nuovo Bonus figli 2022. In questo caso si avrà diritto a ricevere anche gli arretrati di marzo, aprile, maggio 2022.

ISEE sotto 15.000, arriva un nuovo Bonus 2022 comunale: come funziona l’assegno di maternità

Un altro contributo rientrante nella lista dei nuovi Bonus 2022 attivi e richiedibili dalle famiglie con figli a carico con ISEE sotto 15.000 euro è l’assegno di maternità. Stiamo parlando di un contributo erogato dall’INPS ma da richiedere al proprio comune di residenza.

Spetta esclusivamente alle donne madri, con o senza un partner, disoccupate e non percettrici di altre prestazioni rese disponibili dal Governo.

Il funzionamento del Bonus maternità contributo è abbastanza semplice.

Il nuovo Bonus 2022 potrà essere richiesto non da chi ha un ISEE sotto 15.000 euro, ma la soglia reddituale da rispettare è leggermente più alta: per accedere al contributo serve un ISEE non superiore a 17.747,58 euro.

Soddisfatte queste condizioni si potranno ottenere mensilmente 354,73 euro, per 5 mensilità e per un importo complessivo di 1.773,65 euro.

Nuovi Bonus 2022 per tutti, ISEE sotto 15.000 euro: Bonus asilo nido fino a 3000 euro. Ultime novità

Ci avviamo al termine della nostra rassegna sui nuovi Bonus 2022 riservati a chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro analizzando il Bonus nido. La più rilevante novità in merito al sussidio riguarda la possibilità di richiede ancora il contributo nonostante l’ingresso in scena dell’Assegno Unico e Universale.

Cerchiamo di capire in cosa consiste e a chi spetta il Bonus 2022 in questione. Il contributo, da richiedere all’INPS, copre le spese sostenute per pagare le rette d’iscrizione dei propri figli all’asilo nido (pubblico o privato).

Si potranno ottenere fino a 270 euro solo se le potenziali famiglie beneficiari hanno un ISEE sotto i 15.000 euro. Essendo erogabile dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per un massimo di 11 mensilità, l’importo annuo complessivo raggiunge i 3000 euro.

Come visto per gli altri nuovi Bonus 2022 attivi e richiedibili nel corso dell’anno, all’aumentare del reddito diminuisce la somma spettante ai beneficiari. E’ fissato comunque un tetto minimo annuo di 1500 euro destinato alle famiglie con ISEE non eccedente i 40.000 euro.

Nuovi Bonus 2022, ISEE sotto 15.000 euro: Carta Acquisti da richiedere. Quali sono gli importi

Diversamente conosciuta con il nome di Social Card, la Carta Acquisti rientra nell’elenco dei nuovi Bonus 2022 attivi e richiedibile dalle famiglie con un ISEE al di sotto dei 15.000 euro.

Il limite che le famiglie con figli a carico di età inferiore ai tre anni dovranno rispettare è ancora più basso. Il contributo spetta infatti per valori dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiori a 7.120, 39 euro.

Per quali importi viene erogata? Ogni bimestre l’INPS provvede a ricaricare la card di un importo di 80 euro spendibili nell’acquisto di diversi beni: prodotti alimentari, medicine e per il pagamento delle utenze domestiche.