€300 di Bonus Bollette da subito per queste fortunate famiglie: senza ISEE scade il 14/10

Bonus Bollette 300 euro in partenza. Arrivano nuovi aiuti a sostegno dei nuclei familiari da parte dei Comuni allo scopo di fronteggiare i rincari di luce, gas, acqua e teleriscaldamento. Uno in particolare potrà essere richiesto al Comune di residenza, senza ISEE, dal 20 settembre fino alla scadenza fissata al 14 ottobre 2022.

Vediamo subito chi sono queste fortunate famiglie beneficiarie del sostegno e come funziona.

Da qualche mese a questa parte una lunga lista di rincari sta letteralmente mettendo alle strette gli italiani costretti quotidianamente a rivedere il proprio budget di spesa per non avere una sgradita sorpresa alla fine del mese.

L’aumento incontrastato del prezzo del carburante in generale, l’impennata del costo delle materie prime e delle Bollette di luce, acqua e gas sempre più salate iniziano a mettere in ginocchio non solo i cittadini, ma anche le imprese.

Allo stato attuale c’è già chi fatica ad arrivare a fine mese per gli aumenti legati al conflitto Russia Ucraina. A preoccupare molto è la stangata prevista tra settembre e ottobre sulle bollette.

Per questo motivo tanto il Governo nazionale, quanto gli enti locali (Regioni e Comuni) sono da subito corsi ai ripari introducendo una serie di agevolazioni, Bonus e contributi nell’intento di alleviare le spese che da qui a breve le famiglie saranno obbligate a sostenere.

Fortunatamente, anche i Comuni stanno muovendo in tale direzione. Uno di questi ha recentemente dato l’ok ad un nuovo Bonus Bollette 300 euro richiedibile delle famiglie (e non solo) entro e non oltre la data del 14 ottobre 2022.

Senza perdere altro tempo, vediamo qual è questo Comune italiano che ha aperto i termini per la presentazione delle domande utili all’ottenimento del Bonus Bollette 300 euro già attivo da subito, quali requisiti vanno rispettati per accedere allo stesso e la modalità di presentazione delle domande.

C’è però una grande novità: il Bonus Bollette in questione non è vincolato al rispetto di alcuna soglia ISEE come invece previsto per i Bonus Sociali emanati dal Governo.

Analizziamo nel dettaglio la misura per conoscere tutte le sue caratteristiche peculiari.

€300 di Bonus Bollette da subito per queste fortunate famiglie: senza ISEE scade il 14/10

Procediamo con ordine nell’illustrare in cosa consiste il contributo e come funziona. Il primo quesito da risolvere riguarda l’Ente locale che ha aperto i termini per la presentazione delle domande utili al riconoscimento del Bonus Bollette 300 euro.

È il Comune di Mantova ad aver rinnovato il suo impegno a favore delle famiglie e degli anziani chiamati a fare i conti con gli aumenti delle Bollette.

L’ente ha voluto, infatti, finanziare l’intera misura con un investimento di 300 mila euro da distribuire sotto forma di Bonus Bollette ai potenziali beneficiari, a fronte delle fatture già pagate, per un importo minimo di 200 massimo di 300 euro.

Diversamente dal primo bando, il Bonus Bollette attuale presenta alcune novità. La prima è già stata anticipata, ma ce ne occuperemo meglio nel corso dei paragrafi: non tiene conto dell’ISEE, bensì ma del reddito imponibile 2021.

La seconda riguarda le famiglie beneficiarie del contributo stesso. Il Bonus Bollette senza ISEE 300 euro pensato dal Comune di Mantova abbraccia, infatti, una platea di beneficiari più ampia di quella passata, pur trattandosi sempre di soggetti in difficoltà.

Ma chi sono queste fortunate famiglie che possono fare domanda per il Bonus Bollette 300 euro in scadenza il 14 ottobre 2022?

Il beneficio senza ISEE di 300 euro sulle Bollette è stato introdotto per fornire un aiuto economico alle famiglie di soli anziani over 65 o anziani, ma non solo. Anche altre famiglie potranno presentare domanda per il Bonus a partire dal 20 settembre.

Tutto dipende dal reddito imponibile 2021 e non dall’ISEE del richiedente.

Vediamo subito di cosa stiamo parlando.

Bonus Bollette 300 euro senza ISEE, ecco a chi spetta in base al reddito imponibile 2021

Andiamo ad analizzare nello specifico i requisiti necessari per accedere al Bonus Bollette senza ISEE di 300 euro.

Come anticipato nel precedente paragrafo, le famiglie di soli anziani over 65 e gli anziani soli hanno diritto all’aiuto messo in campo dal Comune di Mantova solo se rispettano alcuni requisiti legati al reddito imponibile 2021 e alla composizione del nucleo familiare.

In particolare, l’accesso al Bonus Bollette 300 euro è garantito alle famiglie composte da un solo membro con reddito imponibile 2021 della famiglia stessa di 19.000 euro. Per 2 componenti serve un reddito imponibile (2021) della famiglia di 38.000 euro.

E ancora, il Bonus Bollette senza ISEE da 300 euro spetta alle famiglie di soli anziani over 65 o anziani soli con un numero di componenti pari a 3 e un reddito imponibile 2021 pari a 57.000 euro.

Un reddito imponibile di 76.000 euro è invece richiesto per le famiglie composte da 4 membri alla data di presentazione della domanda al Comune per accedere al beneficio.

Passiamo ora alla seconda categoria di beneficiari del Bonus Bollette 300 euro senza ISEE: le famiglie altre famiglie con un reddito imponibile 2021compreso tra i 12.000€ e gli importi sotto indicati, in base al numero di componenti:

1 componente – reddito imponibile 2021 della famiglia di 35.000 euro,

2 componenti – reddito imponibile 2021 della famiglia di 44.585,99 euro,

3 componenti – reddito imponibile 2021 della famiglia di 51.470,59 euro;

4 componenti – reddito imponibile 2021 della famiglia di 56.910,57 euro;

5 componenti – reddito imponibile 2021 della famiglia di 61.403,51 euro;

6 componenti – reddito imponibile 2021 della famiglia di 65.625,00 euro;

7 componenti – reddito imponibile 2021della famiglia di 69.014,08 euro;

8 componenti – reddito imponibile 2021 della famiglia di 71.194,87 euro;

9 componenti – reddito imponibile 2021 della famiglia di 74.117,65 euro;

10 componenti – reddito imponibile 2021 della famiglia di 76.086,96 euro;

11 componenti – reddito imponibile 2021 della famiglia di 77.777,78 euro;

12 componenti – reddito imponibile 2021 della famiglia di 79.245, 28 euro;

13 componenti – reddito imponibile 2021 della famiglia di 80.530,97 euro;

14 componenti – reddito imponibile 2021 della famiglia di 81.666, 67 euro;

15 componenti – reddito imponibile 2021 della famiglia di 82. 677, 17 euro.

Per quanto concerne gli altri requisiti, invece, il Bonus Bollette 300 euro viene erogato dal Comune di Mantova solo se nel corso del 2022 sono state pagate utenze di gas, luce, acqua e teleriscaldamento relativa all’abitazione di residenza per un importo totale di almeno 250 euro.

Come presentare domanda per il Bonus Bollette senza ISEE di 300 euro

Le famiglie residenti sul territorio di Mantova interessate all’ottenimento del Bonus Bollette senza ISEE da 300 euro potranno fare domanda del sostegno sul pagamento delle utenze a partire dal 20 settembre fino al 14 ottobre, direttamente dal sito internet Comune di Mantova, oppure telefonando al numero 0376 376813 (dalle ore 08:30 alle 12:30 lunedì-venerdì) per ottenere un aiuto nella compilazione tramite appuntamento.