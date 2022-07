Un nuovo bonus da 300 euro si aggiunge all’elenco delle agevolazioni attive. Si tratta di una misura per le vacanze, che consente di risparmiare sui viaggi. Scopriamola.

Anche se abbiamo dovuto dire addio già da tempo al cosiddetto voucher vacanze statale, che concedeva fino a 500 euro a famiglia, esistono ancora delle agevolazioni pensate per permettere agli italiani di ottenere uno sconto su viaggi e soggiorni.

Una delle misure per l’estate 2022 è stata di recente attivata: si tratta di un bonus da 300 euro massimi, da utilizzare per soggiorni, escursioni e attività turistiche.

In questo articolo ne analizzeremo modalità di richiesta e fruizione.

Puoi richiedere fino a 300 euro per andare in vacanza con questo nuovissimo bonus viaggi

Il bonus da 300 euro per viaggi e vacanze in questione è figlio di un’iniziativa regionale.

In effetti, sono moltissime le Regioni italiane che, al fine di dare un aiuto concreto alle imprese turistiche, hanno avviato delle agevolazioni simili.

L’ultima iniziativa attivata in ordine cronologico è quella della Regione Piemonte che, anche per il biennio 2022/2023 ha confermato i voucher vacanze.

Il bonus da 300 euro della Regione Piemonte non sarà disponibile solamente per i piemontesi. Infatti, tutti potranno accedere alla misura.

Non sono previsti limiti di reddito o provenienza per accedere ai voucher: chiunque acquisterà servizi di tipo turistico in Piemonte ne avrà diritto.

Ovviamente, come vedremo a breve, nel rispetto delle limitazioni previste dalla Regione stessa.

Si avranno a disposizione diverse tipologie di bonus per l’acquisto di servizi e pernottamenti:

un bonus da 300 euro è previsto per pernottamenti in camera doppia;

un bonus da 150 euro è invece concesso per camere singole;

un bonus da 150 euro, infine, viene concesso per l’accesso ai servizi turistici.

Oltre ai tre bonus differenti cui si può accedere, esistono tre differenti tipologie di servizi che possono essere finanziate tramite i voucher della Regione Piemonte.

Innanzitutto, servizi di tipo turistico entro i confini regionali, presso enti convenzionati. Tra i servizi finanziabili con i bonus vacanze Piemonte, a partire dal 14 luglio 2022, abbiamo:

escursioni e attività similari;

canoa e rafting;

attività turistiche all’aria aperta;

noleggio delle attrezzature necessarie.

Da settembre 2022 partiranno poi gli altri servizi ammessi, ossia i voucher esperienza e i voucher pernottamento.

I tre diversi tipi di attività finanziabili col bonus da 300 euro massimi non sono tra loro collegati. Questo significa che è possibile accedere, contemporaneamente, ai differenti tipi di voucher previsti.

Inoltre, per coloro che intendono pernottare in Piemonte più di 14 giorni, si potrà richiedere il bonus da 300 euro doppio, per un massimo di due volte.

Quali sono le spese ammesse

Come accennavamo, esistono delle limitazioni per poter fruire regolarmente del bonus da 300 euro massimi per turismo e pernottamenti in Piemonte.

Per prima cosa, per fruire del voucher relativo ai pernottamenti, è necessario prenotare soggiorni di almeno quattro notti.

Il turista interessato potrà ottenere in questo caso due notti a titolo gratuito, che verranno saldate dalla Regione e dalla struttura ricettiva scelta.

Per quanto riguarda, invece, le attività turistiche oggetto di bonus, lo sconto ottenuto non può superare il 50% del prezzo previsto.

Dunque, ad esempio, per attività il cui costo previsto è pari a 200 euro totali, lo sconto massimo che si può richiedere è di 100 euro.

Il limite minimo di spesa per le attività che possono essere agevolate tramite questo bonus vacanze è pari a 100 euro.

Per quanto riguarda le strutture e le attività ammesse, è necessario consultare il sito ufficiale del voucher vacanze Piemonte, ossia visitpiemonte.com.

Quando e come richiedere il bonus da 300 euro

Passiamo adesso alle modalità di richiesta ed alle date da ricordare per coloro che intendono richiedere il bonus da 300 euro in questione.

Innanzitutto, come già accennato, al momento è possibile ottenere solamente la prima tipologia di voucher, quella relativa alle attività turistiche.

Gli altri servizi agevolabili, pernottamenti inclusi, saranno accessibili solo a partire dal 5 settembre.

Chi intende fruire del bonus da 150 euro massimi per le attività legate al turismo, invece, può già farlo. Basta rivolgersi ai consorzi turistici aderenti all’iniziativa, che dal 14 luglio scorso hanno iniziato a distribuire i voucher ai turisti interessati.

Per accedere al bonus vacanze Regione Piemonte, dunque, è necessario prenotare le proprie attività turistiche tramite i consorzi convenzionati con la Regione.

L’elenco completo, anche in questo caso, è consultabile presso il portale Visit Piemonte. In alternativa, anche sul portale stesso è possibile prenotare i bonus vacanze di proprio interesse.

Il bonus da 300 euro massimi per le vacanze in Piemonte potrà essere fruito fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe.

