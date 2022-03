Sono molti i bonus da non perdere a marzo 2022: oltre al nuovo assegno unico e universale 2022, ci sono tantissime misure in scadenza alla fine del mese. Richiedi subito il bonus figli fino a 500 euro, il bonus pubblicità, il Superbonus turismo o il bonus Partite Iva, oltre a sfruttare i 200 euro del bonus terme entro il 31 marzo 2022. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere tutti questi bonus!

Ancora due settimane (o poco meno) per poter sfruttare i bonus in scadenza al 31 marzo 2022: si possono ottenere vantaggi per la famiglia, per le imprese, per il proprio benessere e per le attività commerciali e turistiche.

C’è ancora del tempo per richiedere tutti i bonus in scadenza a marzo 2022, ma è meglio affrettarsi: bonus figli disabili, bonus pubblicità, bonus Turismo (o bonus Partite Iva) e bonus terme. Se sei interessato a una di queste agevolazioni, è meglio prendere la palla al balzo e cercare di capire come inviare la propria domanda per non perdere i benefici.

E se non lo hai ancora fatto, è tempo di richiedere l’assegno unico per i tuoi figli, purché abbiano meno di 21 anni: i primi pagamenti per chi ha inoltrato tempestivamente la domanda sono in arrivo già da metà marzo.

Ma torniamo ai bonus da non perdere. Ecco una lista di tutti i bonus da richiedere entro il 31 marzo 2022: dopo la scadenza non avrai più la possibilità di ottenere le agevolazioni. Affrettati!

Bonus in scadenza al 31 marzo 2022: quali richiedere?

Marzo 2022 è stato un mese di cambiamenti per le famiglie: per esempio, l’arrivo del nuovo assegno unico e universale (con primo pagamento dal 15 marzo) ha segnato i bonus famiglia, eliminando diverse agevolazioni e inglobando al suo interno tutte le misure prima previste.

L’assegno unico però, non è stato l’unica novità di marzo 2022. Alla fine del mese, infatti, è in scadenza lo stato di emergenza e ciò significa che anche le pensioni di aprile 2022 potrebbero non essere più pagate con anticipo alle Poste. O, al contrario, INPS potrebbe proseguire con i pagamenti anticipati per tutto il resto dell’anno: siamo ancora in attesa di nuove disposizioni.

Per quanto riguarda i bonus in scadenza a marzo 2022, la lista è piuttosto lunga: entro il 31 del mese corrente si possono ottenere fino a 500 euro a famiglia, compresi anche gli arretrati, del bonus figli disabili; oppure si può richiedere il credito di imposta previsto dal bonus pubblicità.

Al 30 marzo 2022 scade anche la possibilità di richiedere il Superbonus per il Turismo, ovvero gli incentivi rivolti al settore per la riqualificazione degli edifici. E ancora, al 31 marzo 2022 scade il termine entro il quale poter spendere il bonus terme ottenuto lo scorso novembre dal click day di Invitalia.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire come sfruttare tutte queste agevolazioni e tutti questi bonus in scadenza entro il 31 marzo 2022.

Bonus figli disabili fino al 31 marzo 2022: 500 euro a famiglia

Partiamo subito da uno dei bonus famiglia 2022 che abbiamo atteso a lungo lo scorso anno: il bonus figli disabili, conosciuto anche come bonus mamme (o papà) single con figli disabili a carico.

Solo fino al 31 marzo 2022 è possibile ottenere un bonus figli da 150 euro a 500 euro al mese, inoltrando la propria domanda anche per ottenere gli arretrati relativi al 2021 (come spiega la circolare n. 39/2022).

Ma i requisiti da soddisfare per poter ottenere il bonus figli disabili 2022 sono stingenti: oltre ad avere a carico un figlio portatore di disabilità almeno al 60%, occorre trovarsi in stato di disoccupazione, oppure essere titolari di un unico reddito. I limiti reddituali per poter richiedere il bonus sono i seguenti: possedere un lavoro che permette di ottenere un reddito non superiore a 8.145 euro se dipendente, oppure 4.800 se autonomo.

Infine, è opportuno che il genitore sia residente in Italia e possegga un ISEE non superiore a 3 mila euro. È importante anche risultare convivente con il figlio disabile a carico per il quale si sta chiedendo il beneficio.

Gli importi, come detto, possono variare al variare delle situazioni: si parte da un bonus pari a 150 euro per un solo figlio disabile a carico, salendo a 300 euro per due figli a carico, fino a un bonus da 500 euro per tre o più figli a carico.

Bonus pubblicità 2022: domande fino al 31 marzo 2022

Passiamo ora ai bonus per le imprese: fino al 31 marzo è possibile prenotare il proprio credito di imposta fino al 50% relativo al bonus pubblicità 2022. Ma come funziona?

Per tutti gli investimenti pubblicitari programmati o già effettuati nel corso dell’anno, sia su emittenti televisive sia su quelle radiofoniche, sui giornali cartacei oppure online, con qualsiasi mezzo a disposizione, è possibile ottenere un credito di imposta fino al 50%, senza la necessità di incrementare le somme investite rispetto allo scorso anno (il requisito non è più richiesto per quest’anno).

Le risorse a disposizione sono 90 milioni di euro: 65 milioni destinati agli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani, riviste e periodici (cartacei oppure online); e i restanti 25 milioni destinati a tutte le attività economiche che hanno realizzato investimenti pubblicitari presso emittenti televisive o radiofoniche, nazionali o locali, analogiche o digitali.

Eventuali incrementi del credito di imposta si potranno effettuare non appena si avrà a disposizione il totale delle domande presentate per il bonus pubblicità, valutando le risorse a disposizione.

Bonus Turismo: contributi a fondo perduto fino a 70 mila euro

Lo hanno chiamato in diversi modi, ma si tratta della stessa agevolazione: il bonus turismo, o Superbonus alberghi, si può richiedere solo fino al 30 marzo 2022. Un avviso pubblicato sul sito del Ministero del Turismo aveva dato il via alle domande per richiedere gli incentivi per la ristrutturazione di strutture turistiche o alberghiere, ma non solo.

Il Superbonus turismo si rivolge anche agli stabilimenti balneari e a tutti quei soggetti, anche titolari di Partita Iva, che hanno intenzione di effettuare interventi di manutenzione o riqualificazione di edifici turistici.

Il bonus turismo, quindi, si divide in due agevolazioni:

un credito di imposta fino all’80% (utilizzabile solo in compensazione) con la possibilità di ottenere finanziamento a costo agevolato;

un contributo a fondo perduto fino al 50% per l’effettuazione dei lavori, entro un limite massimo di 40 mila euro.

Il contributo a fondo perduto appena descritto, inoltre, può essere integrato da:

bonus fino a 30 mila euro, nel caso in cui almeno il 15% delle spese sia stato sostenuto per interventi di digitalizzazione e innovazione;

bonus fino a 20 mila euro per le imprese che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo numero 198 dell’11 aprile 2006 (ovvero imprenditoria femminile, società cooperative e società di persone costituite per almeno il 60% da giovani under 35; società di capitali con almeno i due terzi quote possedute da giovani; imprese turistiche individuali gestite da giovani);

bonus fino a 10 mila euro per tutte le imprese con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Ricordiamo che il credito di imposta e i contributi a fondo perduto sono cumulabili: la richiesta va inoltrata sul sito web di Invitalia entro e non oltre il 30 marzo 2022.

Bonus terme fino al 31 marzo 2022: come sfruttarlo

E arriviamo ora al bonus terme 2022, che molti conosceranno proprio per quanto accaduto nella giornata di click day, lo scorso novembre. Dopo alcuni problemi iniziali nel funzionamento della piattaforma, le risorse a disposizione si sono prosciugate in pochissime ora, lasciando senza speranza moltissimi richiedenti.

Ma andiamo con ordine. Il bonus terme è un’agevolazione prevista dal decreto di agosto, ma attuata con grave ritardo: grazie a un voucher dal valore di 200 euro, i cittadini italiani residenti in Italia possono trascorrere una o più giornate alle terme, sfruttando i servizi inseriti nel pacchetto prescelto.

Il bonus terme infatti, ha un valore di 200 euro e può essere utilizzato presso il centro termale scelto preventivamente, tra tutte le strutture aderenti situate nell’intero territorio nazionale. Il periodo di utilizzo era fissato a 60 giorni massimi, ma a causa delle restrizioni e dei moltissimi voucher non ancora sfruttati, il Governo aveva disposto una proroga.

Infatti, nel decreto Sostegni ter è stata concessa la possibilità di sfruttare i bonus terme ottenuti oltre la prima scadenza dell’8 gennaio 2022. Chi possiede il bonus terme – in quando è riuscito a ottenerlo lo scorso novembre – ha tempo fino al 31 marzo per usufruire dei servizi prima che il voucher arrivi alla sua scadenza.

Ciò non significa che sono state riaperte le domande, ma semplicemente che le scadenze dei voucher già emessi sono state prolungate. È plausibile pensare che, alla scadenza del 31 marzo 2022, qualcuno non abbia ancora speso i 200 euro di voucher: per questo motivo il Governo potrebbe pensare a una nuova apertura delle domande per il bonus terme 2022.

Stato di emergenza in scadenza al 31 marzo 2022

Oltre ai bonus e alle agevolazioni per le famiglie e per le imprese, al 31 marzo 2022 è in scadenza anche lo stato di emergenza causa Covid-19. Ma che cosa significa?

Lo stato di emergenza ha permesso al Presidente del Consiglio di godere di poteri straordinari per l’emissione di DPCM con efficacia immediata: tale potere non sarà più concesso oltre la scadenza del 31 marzo 2022.

Non solo: con la fine dello stato di emergenza vengono smantellati la cabina di regia, i poteri del Commissario Straordinario per l’emergenza, viene meno il sistema a colori delle Regioni e si procede gradualmente vero la normalità, con allentamenti progressivi delle restrizioni. Non viene però abolito il Green pass.

Il Governo sembra avere le idee chiare sulle riaperture: sarà un processo graduale. Inizialmente si potrebbero alleggerire gli obblighi di presentazione del Green pass, dapprima per gli uffici pubblici, le Poste, la banca, i negozi. In seguito si potrebbe pensare di abolire il Green pass sul lavoro almeno per gli under 50.

È stata ipotizzata una data utile per l’eliminazione delle mascherine anche nei luoghi al chiuso: si parla del 1° maggio 2022. Dal 1° aprile, invece, i cittadini con meno di 50 anni potrebbero non aver più bisogno del Green pass sul lavoro. Ma il calendario delle riaperture è ancora in fase di discussione e molto potrebbe cambiare.