Bonus da 354,73 euro pagato dall’INPS ma distribuito dai Comuni pronto per essere richiesto. Riservato a specifiche donne a cui è richiesto il rispetto di 4 requisiti, viene riconosciuto solo alle titolari di un ISEE basso. Scopriamo insieme chi sono queste fortunate e come presentare domanda.

Ancora Bonus da parte dell’INPS per questo 2022. Spunta un contributo appositamente pensato per venire incontro alle donne che si trovano a fare i conti con la mancanza di un’occupazione o comunque titolari di un ISEE basso.

Si tratta di un’agevolazione gestita dai Comuni ma pagata dall’INPS alle donne non percettrici della Naspi.

Quest’ultimo criterio è stato volutamente fissato per abbracciare una platea di beneficiarie più ampia, ponendo esclusivamente l’attenzione sulla situazione contributiva ed economica delle richiedenti.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito chi sono queste donne che potranno richiedere il Bonus da 354,74 euro, quali i requisiti da rispettare per accedere al beneficio e come presentare domanda per ottenere il riconoscimento dello stesso.



€354,73 da tutti i Comuni a queste fortunate donne: Bonus a casa solo con 4 requisiti

Ghiotta occasione gestita da tutti i Comuni d’Italia riservata solo a una determinata cerchia di beneficiarie: con questa espressione potremmo definire il Bonus 354,73 euro erogato dall’INPS alla componente femminile della popolazione italiana.

In particolare, sono 4 i requisiti da rispettare per richiedere il contributo. Ma procediamo con ordine rivelando chi sono queste fortunate donne che potranno portare a casa il Bonus da 354,73 euro pensato dall’INPS.

Il contributo spetta a tutte le donne, neomamme che hanno dato alla luce un bambino nell’arco temporale che va dal 1°gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso.

Questo è il primo dei 4 requisiti da rispettare per riservarsi la possibilità di portarsi a casa il Bonus 354,73 euro.

Passiamo subito al secondo. La domanda d’accesso al beneficio va presentata entro e non oltre il sesto mese di vita del bambino da parte delle donne sia italiane che straniere, in possesso o meno della cittadinanza italiana, alla condizione di essere residenti in Italia.

Non solo, il Bonus 354,73 euro spetta di diritto anche alle donne-neomamme che hanno provveduto ad adottare o prendere in affido un bambino sempre dal 1°gennaio al 31 dicembre 2022.

L’ultimo dei 4 requisiti, invece, riguarda lo stato occupazionale delle donne potenziali beneficiarie del Bonus. Le stesse riceveranno i 354,73 euro dall’INPS sono se risultano non percettrici di Naspi e se non superano la soglia ISEE di 17.747,58 euro.

Per quanto concerne la compatibilità con altri sussidi, invece, il Bonus gestito dai Comuni si potrà richiedere in aggiunta ad altre prestazioni erogate dall’INPS se l’importo di quest’ultime risulta inferiore al Bonus 354,73 euro riservato alle donne in possesso dei requisiti appena visti.

Bonus 354,73 euro alle donne dai Comuni: solo un importo e limite ISEE

Come già anticipato in apertura di articolo e nel precedente paragrafo, la soglia ISEE da rispettare (17.747,58 euro) per accedere al Bonus è bassa per permettere a più donne l’accesso al beneficio.

L’indicatore della Situazione Economica Equivalente, però, non influenza la somma di Bonus erogata alle neomamme risultate beneficiare del contributo: tutte riceveranno 354,73 euro al mese per un totale annuo di 1.773,65 euro.

Cifra questa che ha subito un incremento rispetto allo scorso anno, quando veniva erogato dai Comuni alle donne per un importo di 348,12 euro al mese.

Come già detto, sarà cura del Comune di residenza accreditare il bonifico sul conto delle neomamme beneficiarie del Bonus 354,73 euro nonostante la gestione di questo particolare assegno di maternità sia demandata all’INPS.

Come funziona e come fare domanda per il Bonus INPS 354,73 euro

All’INPS spetta il compito di accogliere la pratica che, se in perfetto ordine, viene liquidata con l’inoltro del pagamento del Bonus 354,73 euro alla donna neomamma dal Comune di residenza.

Ai Comuni, invece, è demandato la gestione dei pagamenti mensili.

Per quanto concerne la domanda, invece, la stessa va presentata prima del compimento del settimo mese di vita del bambino consegnando al Comune i documenti necessari (copia della carta d’identità, codice fiscale, certificazione ISEE e codice IBAN su cui si desidera ricevere il Bonus mensile di 354,78 euro).

Lo stesso è cumulabile con l’Assegno Unico e Universale sui figli solo se rispettati i 4 requisiti previsti affinché sia riconosciuta alle donne l’erogazione mensile dei 354,78 euro in caso di nascita, adozione o affido di un bambino nel 2022.

