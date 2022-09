Un nuovo bonus 400 euro per i cittadini del Comune di Portofino per pagare le bollette: tutti lo possono richiedere senza la necessità di presentare l'ISEE. Anche i vip e le famiglie benestanti della cittadina hanno diritto al bonus sulle bollette: scoppia la polemica. Ecco cosa sta succedendo.

Spunta un nuovo bonus bollette dalla veste del tutto nuova: anche il Comune di Portofino – con i suoi 416 abitanti – ha introdotto un contributo da 400 euro per ogni famiglia, a prescindere dalle condizioni reddituali o patrimoniali.

Tutti i residenti nel noto Comune ligure, molto conosciuto in tutto il Mediterraneo, potranno richiedere il bonus bollette da 400 euro con domanda direttamente al Comune. Ma a destare scalpore e polemica è stata l’estensione del beneficio anche ai vip, ovvero alle famiglie più abbienti che risiedono nella cittadina.

Ecco come funziona il bonus 400 euro a Portofino per pagare le bollette e perché il sindaco ha deciso di estendere il contributo anche alle famiglie “vip” con maggiori disponibilità economiche.

Bonus 400 euro a Portofino per pagare le bollette

Ha destato scalpore la notizia relativa all’introduzione di un nuovo bonus da 300 o 400 euro nel piccolo Comune di Portofino, per aiutare le famiglie in difficoltà economica a pagare le bollette. Fino a qui pare non ci sia nulla di strano.

Sono infatti moltissimi i Comuni italiani che si stanno attivando per elargire nuovi aiuti, sostegni e sconti sulle bollette ai propri cittadini e per alleggerire il peso delle utenze domestiche di luce, acqua e gas sulle loro spalle. Tra questi – appunto – il Comune di Portofino, con i suoi 416 abitanti.

Ad annunciare l’arrivo del nuovo aiuto contro il caro bollette è stato proprio il sindaco di Portofino, Matteo Viacava.

A destare scalpore è stata l’estensione del bonus bollette anche alle famiglie benestanti: considerando che non è necessaria alcuna indicazione dell’ISEE per richiedere il beneficio, anche i vip potrebbero averne diritto.

Bonus 400 euro a Portofino: il sindaco aiuta i vip a pagare le bollette

Avete capito bene… è stato introdotto un bonus bollette da 400 euro destinato non solo alle famiglie in difficoltà economica (ovvero ai nuclei familiari con ISEE basso, agli anziani e alle persone portatrici di disabilità), ma anche a tutti i cittadini benestanti che risiedono a Portofino.

Così, il bonus 400 euro per pagare le bollette potrebbe arrivare anche alla famiglia di Silvio Berlusconi, che ha preso una residenza a Portofino e si è recata alle urne nel piccolo Comune.

E oltre alla famiglia del Cavaliere, anche moltissimi altri vip e famiglie benestanti potrebbero aver diritto a questo bonus 400 euro pur non avendone alcun bisogno, considerando le elevate disponibilità economiche a loro disposizione.

Bonus 400 euro a Portofino anche per i vip: scattano le critiche

Uno dei primi a muovere delle critiche e delle osservazioni sul nuovo bonus 400 euro per le bollette introdotto dal sindaco d Portofino ed esteso anche alle famiglie benestanti è stato il capogruppo regionale M5s Fabio Tosi.

In un’intervista per il Secolo XIX, Tosi avrebbe attaccato il sindaco dicendo:

l’annunciato bonus (per pagare le bollette di gas e luce) aperto a tutti, anche ai super ricchi…

Per poi proseguire:

Se il buongiorno si vede dal mattino, l’Italia sta andando dritta spedita verso l’ingiustizia sociale.

Secondo Fabio Tosi, questo bonus bollette – al pari di tutti gli altri Comuni – andrebbe elargito alle famiglie in base all’indicato reddituale (ISEE) per poter raggiungere le famiglie che si trovano in difficoltà economica nonostante risiedano in uno dei Comuni più ricchi della Liguria.

Bonus 400 euro per pagare le bollette: quali sono i requisiti

Il sindaco di Portofino ha deciso di annullare un evento in programma per riuscire a trovare i fondi per l’erogazione del bonus 400 euro ai circa 416 abitanti di Portofino, senza considerare che molti di loro godono di elevate disponibilità economiche.

Non solo: tra i requisiti richiesti per accedere al beneficio non c’è neanche la necessità di presentazione dell’ISEE. Ciò significa che il bonus 400 euro per pagare le bollette arriverà certamente con priorità ai nuclei familiari in difficoltà economica, ma raggiungerà anche le famiglie più ricche.

Il sindaco ha comunque sottolineato che tale contributo – erogato nella misura di 300-400 euro a famiglia – verrà pagato con priorità alle famiglie con figli o anziani e disabili a carico, ma vi potranno accedere davvero tutti i cittadini, anche se benestanti.

In aggiunta, sono in arrivo anche dei nuovi bandi per ripopolare il Comune di Portofino: come previsto in altri Comuni italiani, verranno concesse agevolazioni sull’acquisto o affitto di immobili. Si presume la pubblicazione del bando attorno ai primi mesi del prossimo anno.

Bonus 400 euro per le bollette: come richiederlo

La domanda per il bonus 400 euro per pagare le bollette è da presentare direttamente al Comune di Portofino, senza la necessità di allegare l’ISEE. Possono richiederlo tutti i cittadini che risiedono entro i confini del Comune, a prescindere dalle condizioni economiche o reddituali.

Nonostante lo scalpore e le critiche provenienti da diverse parti, il sindaco della cittadina prosegue diritto verso il suo obiettivo: ripopolare il piccolo Comune esclusivo del Mediterraneo.

A tal fine, nei prossimi mesi sono in arrivo nuovi incentivi per i cittadini.