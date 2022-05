Il contributo erogato dall’Inps si concretizza in un vero e proprio accredito, da parte dell’Istituto di previdenza sociale nazionale, ovvero un bonus 400€ per le donne, da sole o con figli. L’agevolazione si ottiene al massimo per 12 mesi, per un totale di 4.800€ in un anno. Per quanto si tratti di un bonifico Inps, è però gestito a livello locale. Vediamo nel dettaglio come presentare le domande per richiedere il contributo no ISEE e le ultime novità a riguardo.

400 euro al mese per dodici mensilità, da utilizzare per pagare il canone d’affitto o per continuare a garantire ai figli minorenni il normale proseguo del percorso scolastico, potranno essere sfruttate dalle donne che rispettano una serie di requisiti messi nero su bianco nel Decreto Rilancio 2020.

Bonus 400€ per tutte le donne in difficoltà: in cosa consiste il contributo Inps

Conosciuto anche come reddito di libertà, il contributo si pone come obiettivo quello di aiutare tutte quelle donne vittime di soprusi e violenza, all’interno delle mura domestiche.

Chi ha figli, inevitabilmente, trascina anche loro in una spirale di tensione e litigi, da cui spesso non si ha la forza di uscire. E il primo passo, riguarda proprio l’autonomia da un punto di vista economico.

Infatti, al di là della violenza fisica che non sempre è presente, le forme più insidiose riguardano l’aggressività dal punto di vista verbale, la violenza psicologica e quella economica.

Ecco il motivo per cui il Governo ha approvato il reddito di libertà, che consente così alle donne di staccarsi da un rapporto di coppia malato ma di poter contare su un minimo di entrata mensile, per soddisfare i bisogni primari.

Chi dunque ha sperimentato in prima persona il dramma della violenza o conosce qualcuno che ha iniziato un percorso di recupero e di uscita da questa condizione, presso i centri anti-violenza, deve sapere che è possibile ottenere questo aiuto economico, grazie alle iniziative attivate a livello regionale o provinciale.

Bonus 400€ alle donne vittime di violenza: requisiti

Trattandosi di situazioni urgenti e di tipo emergenziale, è evidente che non ci sono requisiti da rispettare, tanto meno da un punto di vista reddituale.

Il reddito di libertà da 4.800€ al mese infatti non prevede la presentazione dell’attestazione Isee.

Tuttavia, la circolare dell’8 novembre 2021 dell’Inps chiarisce alcuni aspetti relativi a tale sostentamento economico erogato dall’ente.

Le donne devono essere residenti nel nostro Paese, italiane o cittadine comunitarie. Nel caso in cui provengano da uno Stato extracomunitario, allora devono risultare in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Per ciò che concerne le donne rifugiate politiche o con status di protezione sussidiaria, a ogni modo lo Stato le considera equiparate alle cittadine italiane.

In sostanza, l’unica condizione da rispettare, per poter ottenere il reddito di libertà è quello di risultare impegnata in un percorso di recupero per uscire dalla morsa della violenza domestica. Tale percorso è possibile solo all’interno delle strutture statali preposte a tale finalità.

Bonus 400€ per le donne: come funziona il reddito di libertà

La gestione delle erogazioni avviene a livello locale. Infatti, la domanda si presenta allo sportello comunale di competenza.

Per poter accedere all’agevolazione, è necessario innanzitutto aver intrapreso un percorso verso la libertà e l’autonomia economica, rivolgendosi a un centro anti-violenza, riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali.

A partire da questo primo, importante passo, è possibile presentare la propria domanda, ottenendo così tale contributo che spetta mensilmente.

Nel momento in cui ci si presenta al comune per inoltrare la richiesta, è l’operatore che si occupa della compilazione e invia la pratica direttamente all’Inps.

A questo punto, è l’ente che valuta l’accoglibilità della domanda e quindi dispone il bonifico in favore della donna, in un’unica soluzione. L’accredito però passa prima alla regione di appartenenza o alla provincia autonoma, solo in seguito arrivando alla diretta interessata.

Infatti, eventuali ritardi nell’erogazione mensile, non sono dunque attribuibili all’Inps bensì alle autorità locali, con cui bisogna continuare a interfacciarsi.

Bonus 400€ per donne sole, con o senza figli: come fare domanda

Abbiamo avuto già modo di anticipare che l’unico modo per poter inoltrare la domanda relativa all’ottenimento del reddito di libertà, è quello di presentarsi all'ufficio competente del proprio comune di residenza.

A tal proposito, è molto importante sottolineare un aspetto. Come è facile intuire, molte donne vittime di violenza non vogliono recarsi personalmente allo sportello, per richiedere il bonus. Motivo per cui, è possibile delegare qualcuno oppure affidarsi a un rappresentante legale per avviare la pratica.

È possibile ottenere il modello da compilare anche online.

Il modellino in questione è quello allegato alla circolare numero 166 dell’INPS. Ecco dove collegarsi, per poterlo stampare.

È necessario fornire le proprie generalità, allegare la fotocopia di un documento, inserire il numero di IBAN per ricevere l’accredito. È possibile anche utilizzare un conto estero o semplicemente una carta prepagata con iban, di quelle rilasciate da Poste Italiane ad esempio.

Per verificare il corretto decorso della pratica, si può accedere alla propria area personale Inps, grazie allo Spid. In caso non si disponga di questi dati, allora si attende il messaggio da parte dell’Inps sul proprio cellulare oppure una comunicazione che arriva via mail.

Bonus 400€: importante ma non basta. Ecco le altre agevolazioni per donne sole

È ben evidente che il reddito di libertà rappresenta senza dubbio un buon punto di partenza per chi vive nel quotidiano situazioni angoscianti, che la maggior parte delle persone stenta a comprendere.

Ma è chiaro che da solo non può essere sufficiente, per il sostentamento di una donna che lascia la casa coniugale, soprattutto quando ha figli minorenni al seguito.

Ecco dunque che innanzitutto vale la pena sottolineare che il reddito di libertà si concilia con il reddito di cittadinanza. È inoltre compatibile anche con la Naspi oppure con l’erogazione mensile dell’assegno unico e universale per i figli.

Inoltre, è fondamentale restare aggiornate su quelle che sono le iniziative organizzate a livello locale, proprio in favore delle donne vittime di abusi e violeza domestica.

Ad esempio, a Cosenza, è appena stato presentato un progetto che prevede percorsi di implementazione del servizio, per supportare nella creazione di un futuro di indipendenza, le donne in difficoltà.

La commissione consiliare Pubblica istruzione e Legalità,cha presentato l’attività di empowerment dello Sportello per il reddito di libertà del Comune di Cosenza, una vera e propria attività di empowerment per sostenere le donne che vivono una violenza economica.

Infatti, per quanto il primo passo verso il reddito di libertà resti cruciale per una donna che vuole riprendere in mano la propria vita e ripartire, da solo non basta.

Occorrono altri aiuti economici e soprattutto uno sforzo congiunto per consentire alla donna di rientrare a far parte del tessuto economico cittadino, attraverso il suo inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, grazie a percorsi personalizzati e un aiuto concreto nella ricerca di lavoro.