Questo bonus da 400€ è sicuramente uno di quelli che stupisce più di tutti. Nulla a che vedere con nuovi aiuti economici per i figli minori oppure sussidi ai meno abbienti, per i quali a fare da spartiacque con i non aventi diritto, spunta sempre l’Isee. In questo caso specifico, questo contributo spetta a tutti, senza vincoli reddituali, che si tratti di coppie senza figli o single oppure famiglie numerose. Ecco di cosa si tratta.

Nessun requisito, nessuna condizione specifica da rispettare. Semplicemente è possibile spendere subito 400€, che lo Stato riconosce a tutti coloro che hanno intenzione di “allargare” la famiglia.

Il nuovo bonus da 400€ è un contributo per l’adozione di un animale domestico

In tanti ricordano che, nel periodo del lockdown, tra le poche giustificazione possibili, per poter uscire qualche minuto da casa per una boccata d'aria, c’era quella di portare a spasso il cane.

Un vero e proprio boom di adozioni dell’animale a quattro zampe più accolto dalle famiglie italiane. Il problema è che purtroppo ora, altrettanto velocemente, si assiste a un’impennata di abbandoni di cani, soprattutto nel corso dei mesi estivi, quando questi animali diventano un peso per la famiglia in vacanza.

Numerosi comuni hanno deciso di incentivare l’adozione e la cura di un cane, offrendo 400€ a tutti coloro che decidono di recarsi presso il canile municipale per poterne adottare uno.

La condizione di base infatti, per poter ottenere il contributo, è quella di recarsi presso queste strutture di accoglienza e non in un negozio dove acquistare l’animale.

Ovviamente ci sono alcune regole da sottoscrivere e rispettare, per scongiurare il fatto che chiunque, allettato dalla somma da ricevere subito, possa prendere un cane per poi abbandonarlo il giorno stesso.

Vediamo i dettagli.

Bonus da 400€ per adottare un cane: come fare ad averlo

Di norma, quando ci si reca in canile per adottare un cane non c’è bisogno di pagare alcuna somma di denaro.

Tra l’altro gli animali sono già dotati di microchip e i volontari delle varie associazioni si prendono cura della loro salute e nutrizione.

Il contributo dunque mira a incentivare più che altro il fatto di accogliere nella propria famiglia un amico a quattro zampe, in maniera tale da combattere il randagismo e dare nuovamente una famiglia a quegli animali abbandonati immediatamente dopo il lockdown.

Secondo Emg Different, infatti si stima che siano oltre 117mila i cani adottati durante la pandemia ma poi tornati in canile o ceduti ad altre famiglie.

Ovviamente ogni comune ha stabilito delle condizioni da rispettare, per poter ricevere il contributo. Prendiamo ad esempio vari centri del Mugello, in Toscana.

Ecco quali sono le regole da seguire, per poter richiedere il bonus da 400€ che servirà ad esempio per le vaccinazioni o per l’alimentazione del cane.

Le somme che è possibile ricevere sono:

400 euro per coloro che decidono di adottare un cane che si trova nel canile da almeno 3 anni

300 euro per l’adozione di un cane di almeno 1 anno d’età e in canile da minimo 180 giorni sino a 3 anni

200 euro per l’adozione di un cucciolo di età inferiore a 1 anno

Adottare un animale domestico: tutte le agevolazioni

Quello appena presentato è solo uno dei tanti aiuti attualmente disponibili per chi desidera adottare un amico a quattro zampe.

In alcuni centri, inoltre, la possibilità si amplia anche all’adozione di gatti, seguendo anche per i gattili lo stesso principio secondo il quale si incentiva lo svuotamento dei canili.

Gli importi sono variabili a seconda dell’amministrazione comunale che stanzia il contributo, motivo per cui il consiglio è quello di monitorare il sito del proprio comune di residenza, al fine di ottenere maggiori informazioni.

Altra iniziativa interessante riguarda ad esempio il comune di Modena. Qui, tutti coloro che possono documentare le spese affrontate per le cure veterinarie dei propri animali domestici, riceveranno un contributo compreso tra 150€ e 200€.

Tali spese devono riportare una data compresa tra il 1°marzo 2020 e il 30 settembre 2022.

Ancora, c’è la possibilità di ottenere un bonus da 80€ in detrazione fiscale su una somma complessiva di 550€ al massimo. È il cosiddetto bonus animali domestici, a cui abbiamo già dedicato contenuti di approfondimento come questo.

Ricordiamo a tal proposito che tutte le spese veterinarie rientrano nella categoria più generica delle spese mediche, che dunque è possibile portare in detrazione in dichiarazione dei redditi, tramite modello 730.

La detrazione prevista è pari al 19%, superata però la franchigia di 129,11€.

Tutti i proprietari di animali domestici regolarmente registrati grazie al microchip e in cura presso un veterinario di fiducia, hanno la possibilità di far rientrare, nell’ambito delle spese detraibili, sia i farmaci che i costi delle visite veterinarie nonché le spese affrontate per eventuali interventi chirurgici e giorni di degenza in clinica dell’animale.