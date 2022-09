Il bonus 500 euro per gli insegnanti di ruolo è stato confermato anche per l’a.s. 2022-2023. In questi giorni i docenti hanno provato ad accedere con SPID alla piattaforma, senza successo. Nulla di strano: la piattaforma riprenderà a funzionare entro fine settembre.

Anche a settembre 2022 gli insegnati di ruolo potranno ottenere il bonus 500 euro. Si tratta del regalo annuale destinato ai docenti a tempo indeterminato che viene accreditato all’inizio di ogni anno scolastico.

Quest’anno, però, non vi erano sicurezze sulla possibilità, per i docenti, di ottenere il bonus statale. C’era, infatti, il rischio che le risorse potessero non bastare, con la necessità di destinare i fondi alle attività di tutoraggio.

Un’ipotesi non del tutto scartata, ma non per l’anno scolastico alle porte. Per il 2022-2023, infatti, il bonus continuerà ad assicurare 500 euro da spendere in formazione e aggiornamento professionale, ma dal prossimo anno le cose potrebbero cambiare, assistendo a una riduzione dell’importo.

Inoltre, molti sono gli insegnanti che stanno provando, in questi giorni, ad accedere con SPID alla piattaforma della Carta del Docente, sulla quale è possibile creare i buoni e gestire il portafoglio, senza successo.

Nulla di strano, il sito è probabilmente in manutenzione, come ogni anno, per l’accredito del nuovo importo e la decurtazione delle somme non spese. Manca, però, il consueto avviso in piattaforma.

Bonus 500€ confermato anche per l’a.s. 2022-2023, ma cambiamenti in vista dal prossimo anno

Il bonus 500 euro, o più correttamente Carta del Docente, non è una novità. All’inizio di ogni nuovo anno scolastico, i docenti di ruolo hanno la possibilità di ottenere l’importo che potranno spendere in prodotti o servizi per l’aggiornamento professionale e per la formazione.

Eppure, quest’anno la possibilità di ottenere il bonus, almeno nel suo pieno importo, non era scontata. Questo a causa della necessità di destinare le risorse finora messe a disposizione per erogare la somma spettante alle attività di tutoraggio per la formazione iniziale.

Dopo i primi attriti, si è arrivati, però, alla conferma del bonus 500 euro anche per l’anno scolastico che è alle porte. I docenti potranno, anche per l’a.s. 2022-2023, usufruire dei 500 euro per effettuare i propri acquisti.

La situazione potrebbe comunque cambiare il prossimo anno. Nonostante non sia in programma una totale abolizione del bonus, è possibile che gli insegnanti dovranno accontentarsi di una cifra minore.

Per il momento la situazione rimane invariata. Anche se in questi giorni non è possibile accedere alla piattaforma, bisognerà solo avere un po’ di pazienza per ottenere il nuovo accredito.

Bonus 500€ confermato, ma la piattaforma non funziona: perché non si riesce ad accedere con SPID

Per usufruire del bonus 500 euro, i docenti devono accedere tramite SPID alla piattaforma dedicata alla Carta del Docente e raggiungibile all’indirizzo cartadeldocente.istruzione.it.

È, infatti, tramite la piattaforma che gli insegnanti possono generare i propri buoni, inserendo l’importo del servizio/prodotto che intendono acquistare, così come gestire il proprio portafoglio.

In questi giorni, però, chi ha provato ad accedere con SPID alla piattaforma è rimasto deluso. Il sito non funziona e non è possibile né vedere il portafoglio, né generare nuovi buoni.

Non si tratta di un malfunzionamento vero e proprio, ma probabilmente della consueta chiusura della piattaforma che avviene ogni anno e che è necessaria per accreditare il nuovo importo, così come per decurtare la somma non spesa.

È pur vero che negli scorsi anni, in questa fase, sul sito è sempre comparso un avviso del Ministero. Avviso che, quest’anno, non è presente, e la cui assenza ha generato confusione tra gli utenti.

Quando si potrà richiedere il bonus 500 euro, quanto spetta e somme residue

Per avere nuovamente accesso alla piattaforma, dunque, bisognerà solo aspettare qualche settimana. L’apertura del sito per il nuovo anno scolastico non avviene ogni anno lo stesso giorno, ma, stando a quanto avvenuto lo scorso anno, è possibile che la piattaforma verrà riattivata intorno al 20 settembre 2022.

A partire dall’apertura del sito, i docenti di ruolo potranno iscriversi (qualora non l’avessero ancora fatto) oppure effettuare un nuovo accesso tramite SPID.

Come già detto, anche quest’anno l’importo rimarrà di 500 euro che potranno essere spesi per acquistare libri, hardware e software, corsi di formazione e di aggiornamento e molto altro.

Inoltre, ai 500 euro si andranno ad aggiungere le somme residue dello scorso anno (a.s. 2021-2022) che potranno ancora essere spese fino al 31 agosto 2023.

Bonus 500€, esclusi i precari anche per il nuovo anno scolastico

Non cambia nulla, invece, per i docenti precari, da sempre esclusi dalla possibilità di usufruire della Carta del Docente, anche durante il periodo pandemico, quando ottenere un bonus di 500 euro avrebbe consentito di acquistare prodotti indispensabili per la DAD.

Da questo punto di vista, però, sembra essersi mosso qualcosa. Un esempio è la sentenza del Consiglio di Stato per permettere anche ai docenti di religione di usufruire della Carta del Docente o l’ordinanza della Corte di Giustizia europea.

In ogni caso, per l’a.s. 2022-2023 a poter beneficiare del bonus 500 euro rimangono esclusivamente i docenti con contratto a tempo indeterminato.