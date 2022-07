Con domanda entro il 31 agosto 2022 spetta subito questo incredibile Bonus da 500 euro

Bonus da 500 euro attivo e richiedibile da subito. Entro il 31 agosto 2022 gli interessati a questo incredibile contributo potranno presentare domanda per ottenerne il riconoscimento, senza il bisogno di presentare la certificazione ISEE. Ecco in cosa consiste questo aiuto economico e a chi spetta.

Bonus da 500 euro attivo e richiedibile da subito. Entro il 31 agosto 2022 gli interessati a questo incredibile contributo potranno presentare domanda per ottenerne il riconoscimento, senza il bisogno di presentare la certificazione ISEE. Vediamo in cosa consiste questo aiuto economico e a chi spetta.

Il biennio contraddistinto dall’affermarsi della pandemia da Covid-19 passerà sicuramente alla storia come l’epoca dei Bonus. Tante sono state le agevolazioni messe in campo dal Governo per venire incontrato alla popolazione italiana.

Ancora di più i recenti contributi voluti per ammortizzare la crisi economica causata dalla guerra Russia Ucraina ormai ad un punto di non ritorno. Basti pensare al Bonus bollette e al Bonus benzina pensati dall’esecutivo per fronteggiare il caro bollette e l’aumento vertiginoso dei prezzi al distributore di benzina.

D’altra parte, il Governo non aveva altra via se non quella di tendere una mano ai cittadini in difficoltà, sempre più schiacciati dall’ondata dei rincari.

A sostenere gli italiani in questo duro periodo ci pensano due provvedimenti: il Decreto Aiuti ed il Decreto Semplificazioni.

Quest’ultimo provvedimento, già il vigore dal 15 giugno 2022, ha portato alla nascita di misure nuove di zecca per permettere agli italiani di affrontare nel migliore dei modi l’emergenza economica attuale.

A conti fatti, però, i Bonus iniziano a scarseggiare. Tempo fino alla fine dell’estate e non si potranno più richiedere, nemmeno nel prossimo anno, quota parte delle agevolazioni al momento attivo.

E il tempo stringe anche per un interessante Bonus da 500 euro, rivolto esclusivamente alla fetta più giovane della popolazione italiana, le cui domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2022.

A differenza degli altri Bonus destinati ad estinguersi nell’anno in corso, il Bonus 500 euro indirizzato ai giovani potrà essere richiesto anche l’anno prossimo e quelli a seguire grazie alla volontà del Governo Draghi di rendere il contributo strutturale. Cosa significa?

Il Bonus 500 euro spetterà ai giovani anche dopo il 2022. Per essere più chiari, nessun provvedimento dovrà autorizzarne la richiesta come invece è stato fatto quest’anno dalla Legge di Bilancio.

Con domanda entro il 31 agosto 2022 spetta subito questo incredibile Bonus da 500 euro

Entriamo ora nel vivo dell’articolo occupandoci dei beneficiari di questo incredibile Bonus da 500 euro e del suo funzionamento.

Il contributo, come anticipato, si rivolge alla fascia più giovane della popolazione italiana. Saranno, infatti, gli studenti a dover presentare domanda entro il 31 agosto 2022 se interessati al riconoscimento del contributo.

Anche se i cancelli di scuola sono chiusi ormai da un po', durante le vacanze estive c’è tutto il tempo per richiedere il Bonus cultura 2022.

I potenziali beneficiari, però, sono una nicchia ristretta. E questa volta non è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente a delineare i confini d’accesso al Bonus, tanto meno altri vincoli di natura patrimoniale.

Sono altri i requisiti da rispettare affinché i giovani studenti italiani possano richiedere il Bonus da 500 euro. A limitarne l’accesso è soprattutto l’età richiesta ai potenziali beneficiari.

Nello specifico, solo i giovani diventati maggiorenni lo scorso anno hanno tempo fino al 31 agosto 2022 per presentare domanda di richiesta del contributo.

Se sei un giovane nato nel 2003 ha tutte le carte in regola per beneficiare del Bonus da 500 euro. Sono esclusi dal contributo, invece, i ragazzi che hanno compiuto o si apprestano a compiere i 18 anni nel 2022.

Detto diversamente, i nati nel 2004 avranno sì diritto al Bonus, ma potranno richiedere lo stesso solo il prossimo anno.

Si tratta di una delle tante novità 2022. Il Bonus da 500 euro cambia rispetto alla passata edizione, quando si richiedeva un ISEE sotto i 25.000 euro per accedere alla misura.

Per presentare domanda entro il 31 agosto 2022 non serve alcuna certificazione ISEE.

Un chiarimento va dato anche sulla modalità di erogazione. I 500 euro di Bonus non verranno erogati in contanti ma come voucher da spendere in prodotti aventi a che fare con la cultura e la formazione.

Come richiedere i 500 euro di Bonus

Visto a chi spetta e in cosa consiste, vediamo subito come richiedere i 500 euro di Bonus cultura Fortunatamente, fare richiesta del contributo è abbastanza semplice. La procedura è interamente telematica.

La domanda va presentata entro il 31 agosto 2022 dal sito www.18app.italia.it, accessibile tramite credenziali SPID.

Terminata la procedura di registrazione, basta effettuare il primo accesso al portare e verificare la presenza del credito di 500 euro. Se la somma è disponibile, il voucher (cartaceo o digitale) potrà essere subito speso.

Occhio all’acquisto dei beni: il Bonus da 500 euro è spendibile solo nei settori cultura e formazione.

Cosa comprare con il voucher cultura da 500 euro in scadenza il prossimo 31 agosto 2022

I giovani beneficiari del Bonus 500 euro potranno utilizzare il voucher richiesto entro il 31 agosto 2022 per molteplici acquisti.

Si possono comprare e-book, libri cartacei, abbonamenti a riviste, giornali, oltre ai biglietti di accesso ad eventi culturali, cinema, musei, parchi archeologici, teatro e via dicendo.

L’unico divieto è di non comprare due beni uguali.