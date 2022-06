Ecco i fortunati italiani che entro il 31 agosto 2022 potranno ottenere un Bonus da 500€

Bonus da 500 euro quasi in scadenza. Mancano pochi mesi e gli italiani dovranno dire addio ad un contributo accessibile entro fine agosto 2022. Non serve l’ISEE, ma il rispetto di un solo requisito. Ecco di quale si tratta e chi sono i fortunati.

Di Bonus e agevolazioni nel corso del biennio dominato dalla pandemia da covid-19 se ne sono avuti a bizzeffe. Dalle imprese ai lavoratori autonomi, dai titolari di Partita IVA alle famiglie con figli a carico, non sono mancanti gli aiuti economici studiati dal Governo italiano per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica ora in netta ritirata sul territorio dello Stato.

Terminato lo Stato di Emergenza lo scorso 31 marzo, l’Italia si è trovata fin da subito a fronteggiare una nuova crisi economica questa volta dovuta alla guerra Russia Ucraina. Negli ultimi mesi i prezzi del carburante sono letteralmente schizzati alle stelle, il caro bolletta luce e gas non si è lasciato attendere, mentre l’aumento incontrastato dei prezzi dei beni di consumo continua ad essere sotto gli occhi di tutti.

Stando così la situazione, non potevano mancare ulteriori sostegni da parte dell’esecutivo italiano a favore degli italiani costretti sempre di più a stringere la cinghia per arrivare a fine mese, con tutte le rinunce del caso.

Il Decreto Aiuti e il recente Decreto Semplificazioni, entrato in vigore lo scorso 15 giugno 2022, fortunatamente prevedono l’introduzione di nuovi sussidi offerti per fronteggiare l’emergenza economica attuale.

E’ pur vero, però, che l’epoca dei Bonus si avvicina sempre di più al capolinea. A cavallo dell’estate molte agevolazioni chiuderanno definitivamente i battenti per non essere più rinnovate, salvo alcune eccezioni.

Ad essere graziato dalla naturale scadenza è un particolare Bonus da 500 euro, interamente dedicato ai giovani, per ora richiedibile fino al 31 agosto 2022. Già, per il momento, perché tra le tante novità introdotte dal Governo Draghi il Bonus diventa strutturale per i prossimi anni. Cosa significa?

I 500 euro di contributo verranno garantiti ai giovani anche negli anni a venire senza la necessità di attenderne la proroga da parte di un provvedimento, come invece avvenuto quest’anno grazie alla Legge di Bilancio 2022.

Ecco i fortunati italiani che entro il 31 agosto 2022 potranno ottenere un Bonus da 500€

Se sei un giovane studente italiano non puoi non richiedere il Bonus da 500 euro appositamente pensato per la categoria. Anche se la campanella ha smesso di suonare da qualche giorno, l’occasione offerta dal Bonus Cultura è da cogliere al volo.

I fortunati, però, sono una cerchia ristretta. Pur non essendo previsti limiti patrimoniali o reddituali per ottenere il riconoscimento del Bonus da 500 euro, presentazione della certificazione ISEE compresa, ci sono altri requisiti da rispettare per beneficiare del contributo. Il più importante riguarda l’età anagrafica del richiedente.

Per essere più chiari, i 500 euro di Bonus andranno richiesti entro il 31 agosto 2022 esclusivamente dai giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età nel 2021, vale a dire dai nati nel 2003.

Il Bonus non spetta, invece, ai ragazzi che sono diventati o che diventeranno maggiorenni nel 2022. Insomma, i nati nel 2004dovranno attendere il prossimo anno per accedere al contributo da quest’anno diventato strutturale.

Questa non è però l’unica novità prevista per l’anno in corso. Il Bonus da 500 euro richiedibile entro la fine di agosto in un certo senso si allontana molto dalla passata edizione del contributo, quando si poteva ottenere solo dietro presentazione di una certificazione ISEE inferiore a 25.000 euro.

Caratteristica, questa, che ne limitava l’accesso a molti più beneficiari.

Per quanto concerne la modalità di erogazione, invece, occorre chiarire un punto. Il Bonus da 500 euro non mette a disposizione dei giovani una somma in denaro, ma un voucher da spendere nell’acquisto di prodotti afferenti alla sfera cultura.

L’importo del Bonus non varia: sarà per tutti di 500 euro.

Come ottenerlo

Chiarito a chi spetta, vediamo ora di capire come si potrà richiedere. I 500 euro di Bonus sono facilmente ottenibili. Serve è solo un pc, una buona connessione internet e un’ottima memoria per ricordare la scadenza del 31 agosto 2022.

La procedura di richiesta si articola in pochi e semplici step. Basta collegarsi al sito internet www.18app.italia.it e registrarsi tramite SPID. A registrazione ultimata, occorrerà loggarsi alla piattaforma e controllare se il credito di 500 euro è stato effettivamente caricato.

Se la procedura è andata a buon fine, i beneficiari potranno utilizzare il Bonus da 500 euro già da subito. Che il voucher di spesa venga utilizzato in formato cartaceo o digitale, poco importa.

L’unica accortezza va fatta nell’acquistare solo ed esclusivamente prodotti e servizi aventi a che fare con la cultura.

Cosa si può acquistare con il Bonus da 500 euro richiedibile entro il 31 agosto 2022

Abbiamo più volte rimarcato come il Bonus da 500 euro sia riservato esclusivamente ai giovani diventati maggiorenni lo scorso anno. Torniamo a ripeterlo per spazzare via qualsiasi dubbio al riguardo e per agevolare le richieste entro il 31 agosto 2022.

Una volta richiesto il voucher dal sito 18App lo si potrà spendere in svariati modi.

Si potranno acquistare CD, libri (cartacei o e-book), periodici, abbonamenti a giornali e qualsiasi altro materiale utile a rafforzare la propria formazione. Via libera anche all’acquisto di biglietti d’ingresso per il teatro, il cinema, i musei, i parchi archeologici e molto altro ancora.

Attenzione a non comprare più copie dello stesso prodotto perché il Bonus finanzia l’acquisto di un solo bene. Essendo il voucher da 500 euro nominale, soltanto il maggiorenne che lo richiede dal sito potrà usufruirne.