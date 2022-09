Bonus 500 euro senza ISEE per avere una casa più sicura, domande entro il 14 ottobre 2022

Bonus 500 euro attivo già da subito. Un incredibile contributo fino a 500 euro è richiedibile entro il 14 ottobre per chi vuole rendere la propria casa più sicura e tenere alla larga i ladri. Non è richiesta alcuna soglia ISEE. Ecco quali sono i requisiti richiesti e come presentare domanda.

Bonus 500 euro attivo già da subito. Un incredibile contributo fino a 500 euro è richiedibile entro il 14 ottobre per chi vuole rendere la propria casa più sicura e tenere alla larga i ladri. Non è richiesta alcuna soglia ISEE. Scopriamo insieme quali sono i requisiti da rispettare e come presentare domanda.

Il tema della sicurezza sta diventando uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi anni. Causa la crisi economica post pandemia e il conflitto Russia Ucraina è aumentato il timore tra le famiglie italiane di cadere vittime della criminalità.

Secondo i dati della Direzione Generale della Polizia Criminale a dicembre 2021 i reati sono in crescita del 5,4% rispetto al 2020, ma in calo del 12,6% in confronto al 2019.

Se si analizzano nel dettaglio i dati sui furti nel 2020 sono scesi del 32,7% rispetto al 2019, per un totale di 721.680 casi.

Ciononostante, la percentuale dei furti in casa rimane molto alta, pari al 15,2% del totale. Come fare allora per rendere la propria casa sicura?

Oltre al Bonus sicurezza messo in campo dal Governo Draghi che altro non è che una detrazione fiscale del 50% per le spese relative all’installazione di sistemi antifurto, allarmi e videosorveglianza, in soccorso dei cittadini arrivano anche le amministrazioni locali.

Al Bonus sicurezza introdotto a livello centrale si affiancano altri contributi locali, come il nuovo Bonus da 500 euro che permette ad alcune famiglie italiane di risparmiare sugli impianti di sicurezza installati nelle proprie case.

Il prezzo di un impianto di sicurezza sappiamo essere variabile. Numerose sono le componenti da considerare per impianti di qualità, tra cui il costo di installazione e la manutenzione del sistema.

Vediamo subito in cosa consiste il nuovo Bonus da 500 euro, quali sono i requisiti da rispettare e come presentare domanda al Comune entro il 14 ottobre 2022.

Bonus 500 euro senza ISEE per avere una casa più sicura, domande entro il 14 ottobre 2022

Prima di vedere come ottenere il nuovo bonus da 500 euro senza ISEE bisogna capire qual è l’amministrazione comunale che ha deciso di supportare i cittadini nel rendere la casa più sicura.

Il contributo da 500 euro si concretizza in un incentivo messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Osimo che ha voluto agevolare l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza e videosorveglianza a favore dei residenti.

Si tratta di un co-finanziamento comunale attivato ormai da 2014 e rifinanziato annualmente dal Comune. Ad oggi sono stati erogati circa 150 contributi per aiutare i cittadini a coprire le spese per i sistemi di videosorveglianza o antifurto.

Il nuovo bando del Bonus casa con tetto massimo di 500 euro è destinato a coloro che sono in possesso di particolari requisiti. Innanzitutto, si rivolge ai privati cittadini residenti e proprietari di abitazione nel Comune di Osimo, ma non solo.

Anche le piccole e medie imprese commerciali, con sede e/o unità operativa nel territorio del Comune di Osimo, le imprese artigiane con sede e/o unità operativa nel territorio, potranno presentare domanda per accedere al Bonus casa da 500 euro entro il 14 ottobre 2022.

Fortunatamente, non è richiesto il rispetto di alcuna soglia ISEE.

Leggi anche:Bonus sicurezza: sconto del 50% per proteggere la tua casa!

Nuovo Bonus sicurezza da 500 euro, quali sono le spese ammissibili

Come abbiamo già detto per poter accedere al contributo di 500 euro del nuovo Bonus sicurezza, oltre a requisiti di carattere generale, i soggetti devono avere realizzato per la propria casa o per la propria impresa spese per la messa in sicurezza contro i furti.

Le spese ritenute ammissibili per poter ottenere il Bonus fanno riferimento all’acquisto, all’installazione e all’attivazione, presso le proprie abitazioni o sedi di impresa di impianti di videosorveglianza o video-protezione o sistemi di antifurto, antirapina, antintrusione.

Sono escluse da tale contributo gli interventi di edilizia se non strettamente legati all’installazione dei predetti dispositivi.

Le spese sostenute per dotare la propria abitazione o la propria impresa di strumentazioni tecniche antifurto o impianti di videosorveglianza devo essere state sostenute a partire dal 16 ottobre 2021 e fino alla alla data di scadenza del bando cioè il 14 ottobre 2022.

Leggi anche:Bonus sicurezza: mega sconto 50% per difendere le abitazioni

Bonus sicurezza da 500 euro, come presentare domanda entro il 14 ottobre

La domanda per ottenere il nuovo Bonus sicurezza da 500 euro deve essere presentata compilando apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabile dal sito ufficiale del comune di Osimo.

Lo stesso deve essere inviato entro e non oltre il 14 ottobre 2022 tramite raccomandata A.R. o consegna a mano agli uffici comunali.

A ciò si aggiunge la possibilità di invio mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.osimo@emarche.it

E’ possibile presentare solo una domanda di contributo.