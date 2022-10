All’elenco delle misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette si aggiunge un nuovo bonus da 500 euro. Ecco chi sono i fortunati italiani che potranno averlo a breve.

La questione relativa agli aumenti dei prezzi delle utenze si fa sempre più spinosa. I rincari sono diventati davvero insostenibili: si parla di incrementi che toccano addirittura il 60% rispetto ai mesi precedenti.

Gli stipendi, invece, restano sempre uguali. Per questa ragione moltissime famiglie italiane non riescono più a fronteggiare questi vertiginosi aumenti, e necessitano di aiuti economici per il saldo delle utenze.

Per fortuna, le amministrazioni locali sembrano aver ben compreso la situazione. Ed è per tale ragione che, al momento, sono tantissimi i bonus bollette attivi a livello comunale e regionale.

Al lunghissimo elenco dei bonus locali, possiamo aggiungere un nuovo bonus da 500 euro, confermato giusto da poche ore. Ce ne occuperemo nei dettagli in questo articolo.

Prima di iniziare, però, ricordiamo ai lettori che i contributi per il saldo delle bollette sono ormai praticamente attivi ovunque. Qualora gli interessati non dovessero rispettare i requisiti di residenza per il bonus di cui ci occuperemo, non è detto che non si possa richiedere comunque un contributo per le bollette.

Basta infatti verificare se, in questo momento, è attivo un bando locale sul sito istituzionale della propria città o della propria Regione.

Parte un bonus da 500€ una tantum: ecco chi può richiederlo ora contro il caro bollette

La nuova misura di sostegno al caro bollette verrà attivata dal Comune di Trani. Poche ore fa, l’amministrazione ha annunciato che i cittadini potranno ottenere un bonus una tantum che consentirà loro di fronteggiare le difficoltà economiche esasperate dall’aumento dei prezzi.

L’amministrazione ha denominato proprio Bonus Bollette questo nuovo bonus da 500 euro. Un contributo che servirà per pagare le utenze domestiche.

Il Comune di Trani ha stanziato un fondo da 150.000 euro: le richieste saranno accolte solamente fino ad esaurimento di tale fondo.

Il funzionamento del nuovo bonus una tantum è molto semplice. Ogni famiglia potrà presentare una sola richiesta di accesso al contributo.

Ovviamente, per accedere al bonus da 500 euro per le bollette, dovranno essere rispettati determinati requisiti.

Innanzitutto, il bando è aperto ovviamente alle sole famiglie residenti nel suddetto Comune.

Ci preme ribadirlo: anche i non residenti possono avere accesso a misure analoghe, se attivate dalla propria amministrazione.

Per i cittadini stranieri residenti e provenienti da Paesi extra UE, verrà anche richiesto il regolare permesso di soggiorno.

Altro requisito necessario è che il richiedente dovrà essere intestatario delle utenze domestiche. Per poter beneficiare del contributo una tantum, tra l’altro, dovranno essere allegate le fatture delle utenze stesse. Fatture che dovranno attestare un effettivo incremento degli importi mensili rispetto ai mesi precedenti.

Bonus da 500 euro una tantum locale: requisiti reddituali

Oltre ai requisiti appena descritti, per accedere al bonus da 500 euro per sostenere il caro bollette, gli abitanti del Comune di Trani dovranno rispettare anche dei requisiti che hanno a che fare col reddito.

Innanzitutto, l’amministrazione ha fissato un limite ISEE, il quale non può superare i 10.632,94 euro. Oltre a tale limite, è anche prevista l’attestazione di un patrimonio mobiliare che non dovrà superare:

3.000 euro per nuclei composti da singolo;

5.000 euro per le coppie o nuclei da due elementi;

7.000 euro per famiglie con tre componenti;

9.000 euro per nuclei familiari da quattro persone;

10.000 euro nel caso di famiglie numerose da cinque o più componenti.

In ultimo, è richiesta agli interessati la presentazione di un reddito complessivo che, nell’ultimo trimestre, non dovrà aver superato i 5.000 euro totali.

Come presentare domanda e documenti necessari

Sebbene l’amministrazione del Comune di Trani abbia già dato conferma del bonus da 500 euro, la misura non può ancora essere richiesta.

Si attende infatti la pubblicazione ufficiale del relativo bando, che dovrà chiarire anche alcuni aspetti relativi a questo bonus una tantum.

Ad esempio, anche se si sa già che il contributo economico potrà essere richiesto una sola volta, nulla si sa in merito all’esatto importo che il richiedente otterrà.

500 euro è infatti l’importo massimo, ma non tutti riceveranno tale somma. Per il calcolo esatto ed i parametri che verranno utilizzati per tale calcolo dovremo attendere la pubblicazione del bando ufficiale.

Sappiamo già, comunque, che l’invio della domanda avverrà mediante la piattaforma ufficiale Resettami - Servizi a domanda, che il Comune di Trani ha già utilizzato per l’erogazione di contributi locali ai cittadini.

Tramite la piattaforma Resettami, gli interessati potranno compilare il modello ufficiale di autocertificazione e inoltrare i documenti richiesti. Tra questi, un modello ISEE familiare valido e le fatture relative alle utenze domestiche.

