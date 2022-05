Bonus 500 euro per la formazione l’aggiornamento professionale: con l’ordinanza del 18 maggio viene riconosciuto il diritto a utilizzare la cosiddetta Carta del Docente anche agli insegnanti precari.

È stata la VI sezione della Corte di Giustizia Europea, come riporta Anief sul proprio sito, a dichiarare illegittima la scelta di non riconoscere anche ai precari, in Italia, il bonus destinato agli insegnanti. Si tratta della carta elettronica, del tutto simile nel funzionamento al bonus cultura per i neo maggiorenni, che all’inizio di ogni anno scolastico viene ricaricata con un importo da 500 euro spendibile, dai docenti, per prodotti o servizi inerenti alla propria vita professionale.

Il cambiamento era atteso da molto tempo, tanto che, negli ultimi mesi, sono state introdotte alcune misure a livello regionale per permettere anche ai docenti precari un contributo per l’acquisto di prodotti/servizi utili all’aggiornamento professionale. Ricordiamo, per esempio, il bonus da 600 euro promosso dalla Regione Lazio per gli insegnanti con incarichi a tempo determinato (il cui termine per farne richiesta è scaduto circa due settimane fa).

Adesso, però, le cose sono destinate a cambiare e quella distinzione, netta finora in Italia, tra docente di ruolo e precario sta per essere definitivamente abbattuta.

La platea dei beneficiari, dunque, si amplia e non più solo a livello regionale. Vediamo, allora, chi può ricevere il bonus 500 euro nel 2022.

Bonus 500 euro per la formazione e l’aggiornamento: cos’è e come funziona

A tutti i docenti di ruolo, in Italia, spetta un bonus di 500 euro per l’acquisto di beni o servizi correlati alla vita professionale degli insegnanti.

In sostanza, si tratta di una carta elettronica (detta Carta del Docente) raggiungibile tramite l’indirizzo cartadeldocente.istruzione.it, la quale viene ricarica all’inizio di ogni anno scolastico per permettere agli insegnanti di incrementare la propria formazione, così come di dotarsi di tutti gli strumenti atti a facilitare il proprio lavoro.

E, in effetti, il fatto che il bonus di 500 euro fosse riconosciuto esclusivamente ai docenti di ruolo non ha permesso per molti anni agli insegnanti precari di semplificare le proprie mansioni. Un esempio calzante è rappresentato dal periodo emergenziale e la conseguente necessità della didattica a distanza (DAD). Non tutti gli insegnanti erano pronti al cambiamento, né possedevano gli strumenti tecnologici più adeguati a fare lezione dietro uno schermo.

È proprio in quel periodo che, avere a disposizione i 500 euro per acquistare un PC, un tablet o altri dispositivi tecnologici avrebbe permesso, anche ai precari, di risolvere eventuali problematiche tecniche in quel periodo.

Bonus 500 euro per tutti: un primo passo da parte della Regione nel 2022

Il tema della distinzione (o discriminazione) tra docenti di ruolo e precari è sempre stato evidenziato e non si tratta del primo tentativo di estensione della Carta del Docente anche agli insegnanti a tempo determinato.

E un primo passo verso l’abbattimento di tale barriera era già stato mosso, in prima battuta solo a livello regionale. È stata la Regione Lazio, infatti, a introdurre la possibilità per i docenti precari di beneficiare di un bonus, di importo variabile tra i 400 e i 600 euro a seconda della durata dell’incarico, con l’obiettivo di compiere acquisti per la formazione e l’aggiornamento professionale.

È chiaro, però, che si trattasse di un’iniziativa circoscritta:

avevano diritto al bonus per docenti, da 400 a 600 euro, solo gli insegnanti inseriti nella GAE e nelle GPS con impegni a tempo determinato nella Regione Lazio.

Adesso, però, con ordinanza del 18 maggio, la Corte provvede ad ampliare la platea dei beneficiari della Carta del Docente anche ai precari e su tutto il territorio nazionale.

Bonus 500 euro per tutti: cosa è cambiato nel 2022 e a chi spetterà l’importo

D’altra parte, tutti i professori sono uguali, che siano essi assunti a tempo determinato o indeterminato. Ed è proprio questo concetto, espresso nella clausola 4 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, a contrastare con la discriminazione riguardante la concessione del bonus 500 euro ai docenti di ruolo, tagliando fuori gli insegnanti a tempo determinato.

Personale precario e personale di ruolo potranno oggi essere davvero sullo stesso piano e tutti gli insegnanti potranno avere diritto al bonus docenti, senza distinzioni nemmeno sull’importo di cui disporre.

Gli insegnanti, siano essi di ruolo o precari, potranno utilizzare i 500 euro per l’acquisto di diversi prodotti e servizi, per esempio:

libri o riviste, siano esse in formato cartaceo o digitale; biglietti per cinema, teatro, musei, spettacoli dal vivo o eventi culturali; software e hardware; iscrizioni a corsi di laurea, master o corsi di aggiornamento professionale.

Come funziona il bonus 500 euro e come registrarsi alla piattaforma web

Ma come funziona esattamente il bonus 500 euro per i docenti?

Il meccanismo di fruizione dei 500 euro non differisce granché da quello valido per i neo maggiorenni nel contesto del bonus cultura. In entrambi i casi, infatti, i beneficiari (dunque gli insegnanti, presto anche i precari) devono collegarsi a una specifica applicazione web, effettuare la registrazione e, dopodiché, cominciare a generare dei buoni di pari importo al bene o servizio che intendono acquistare (presso i negozi fisici oppure presso e-commerce e altri siti online).

L’applicazione della Carta del Docente, così come quella per il bonus cultura, è un’applicazione web. Ciò significa che non è possibile trovarla negli store: i docenti possono provvedere alla creazione dei buoni solo tramite il sito.

È fondamentale, per il docente che voglia usufruire dei 500 euro di bonus, possedere innanzitutto un’identità digitale SPID. Questo perché la registrazione, così come tutti i successivi accessi al sito, vanno effettuati tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Qualora il docente non possedesse ancora SPID, è possibile scegliere tra le offerte dei diversi identity provider, optare per quella più adatta alle proprie esigenze ed effettuare il riconoscimento per ottenere le proprie credenziali.

Cosa si può comprare con il bonus 500 euro e quando scade

Trattandosi di un bonus per docenti, l’importo che viene messo a disposizione all’inizio di ogni anno scolastico può essere speso solo per una certa tipologia di acquisti.

Ricordiamo, infatti, che il bonus 500 euro ha l’obiettivo di favorire la formazione e l’aggiornamento del personale docente. Il bonus, in ogni caso, permette ai docenti anche di acquistare prodotti come PC o tablet perché, e la didattica a distanza non ha fatto che aumentare tale consapevolezza, oramai anche i dispositivi tecnologici sono fondamentali per praticare e semplificare la professione.

È possibile acquistare, inoltre, corsi di formazione o corsi di laurea, così come master universitari inerenti alla professione, ma anche prodotti come libri oppure e-book.

Inoltre, i docenti possono scegliere di compiere i propri acquisti presso i negozi fisici, oppure di acquistare online, per esempio, su Amazon generando il buono e, successivamente, trasformandolo in buono Amazon.

Per spendere il bonus 500 euro, gli insegnanti hanno tempo fino al 31 agosto 2022. La Carta del Docente viene, infatti, attivata ogni anno, all’inizio dell’anno scolastico. Anche qualora l’insegnante non spendesse l’intero importo, il residuo viene poi accorpato all’importo per l’anno successivo.