C’è ancora tempo per richiedere il bonus da 5.000€ senza ISEE ma attenzione a queste date

Le famiglie italiane possono ancora accedere ad un bonus da 5.000 euro, che non prevede limiti di reddito o di ISEE. Ci sono però delle date da rispettare: analizziamole insieme.

Tra le agevolazioni 2022 ancora disponibili e che possono essere richieste senza limiti reddituali, c’è ancora attivo un bonus da 5.000 euro senza ISEE molto conveniente.

Si tratta di una misura accessibile praticamente a tutti, che servirà per agevolare determinate spese. E che potrà essere richiesto, secondo le medesime regole, fino alla fine di quest’anno.

La misura in questione, purtroppo, sembra essere destinata ad una riduzione a partire dal prossimo anno. Conviene dunque richiederla al più presto per cogliere quest’opportunità che rischia di diventare davvero irripetibile.

Analizziamo insieme dettagli, beneficiari e spese ammesse relativamente a questo ricco contributo da 5.000 euro massimi.

In cosa consiste il bonus in questione

L’agevolazione in questione, che fa parte dei cosiddetti bonus casa, prende nome ufficiale di bonus mobili ed elettrodomestici.

Il nome della misura ci lascia intendere quali saranno le spese ammesse per poter accedere al bonus da 5.000 euro.

Saranno infatti ammessi a percepire l’agevolazione solamente i cittadini che acquisteranno mobili ed elettrodomestici, rigorosamente nuovi.

Dunque, la misura in questione non è valida sull’usato.

C’è poi un altro requisito da rispettare, che darà diritto di accedere alla particolare agevolazione da 5.000 euro. Il bonus finanzierà solamente gli acquisti che verranno collocati in immobili oggetto di ristrutturazione.

Come tutti i bonus casa, anche questa misura serve infatti per il recupero del patrimonio mobiliare del nostro Paese, ed è accessibile solo se si decide di intervenire per recuperare immobili localizzati in territorio italiano.

Oltre a quanto appena detto, non vi sono particolari requisiti da rispettare, se non quelli relativi agli elettrodomestici.

A partire da quest’anno, in effetti, sono state modificate le classi energetiche richieste per poter avere diritto a presentare richiesta e ottenere la misura in questione.

Resta confermato che i forni elettrici scelti dovranno essere di classe A. Per lavatrici, lavastoviglie ed elettrodomestici per l’asciugatura della biancheria, è stata fissata la classe energetica E.

Invece, per frigoriferi, freezer ed elettrodomestici simili verrà richiesta una classe F per accedere all’agevolazione.

C’è ancora tempo per richiedere il bonus da 5.000€ senza ISEE ma attenzione a queste date

Lo abbiamo accennato in apertura: fonti vicine al Governo hanno più volte ribadito come il bonus mobili ed elettrodomestici sia destinato ad una diminuzione a partire dal prossimo anno.

C’è comunque ancora tempo per ottenere un bonus da 5.000 euro. Fino al 31 dicembre 2022, il bonus in questione concederà ai suoi richiedenti il 50% di quanto speso per l’acquisto dei prodotti di cui discusso al paragrafo precedente.

Il tetto massimo di spesa che il richiedente potrà presentare sarà pari, fino a questa data, a 10.000 euro totali. Dunque, dato che la cifra concessa in forma di bonus è pari al 50%, è presto spiegato perché il tetto massimo ottenibile è di 5.000 euro.

A partire dal prossimo anno, la misura dovrebbe ridursi a soli 2.500 euro massimi.

Oltre alla data del prossimo 31 dicembre, ci sono anche altre date da tenere in considerazione.

In effetti, l’agevolazione in questione ha spesso destato degli interrogativi, cui l’Agenzia delle Entrate e l’ENEA (gli enti che si occupano della misura) si propongono però di risolvere.

Ad esempio, quello relativo alla data di invio della comunicazione ufficiale all’ENEA.

La comunicazione dovrà riferirsi ai lavori avvenuti all’interno dell’immobile interessato. In particolare, una seconda data va tenuta in considerazione per avere accesso al bonus da 5.000 euro. Si tratta del novantesimo giorno dalla conclusione dei lavori.

Il potenziale richiedente è infatti obbligato a presentare istanza all’ENEA entro novanta giorni dalla conclusione di tali lavori. In caso contrario, il diritto all’agevolazione decade.

Anche se, dunque, non si tratta di una data valida per tutti, ma cambia a seconda della conclusione dei lavori di ristrutturazione, questo termine è fondamentale per richiedere il bonus.

Come presentare domanda e ottenere il bonus da 5.000 euro

Oltre alla suddetta comunicazione all’ENEA, per richiedere il bonus da 5.000 euro sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici ci si dovrà riferire all’Agenzia delle Entrate.

La misura rientra tra quelle che vengono concesse in forma di detrazione: verrà cioè corrisposto un rimborso di quanto spetta in forma di sconto sulle tasse da pagare.

Tra l’altro, non si riceveranno 5.000 euro in un'unica soluzione. L’importo spettante viene suddiviso in dieci tranches di pari importo, che verranno conferite ogni anno per dieci anni.

In sede di dichiarazione dei redditi, bisognerà presentare all’Agenzia anche un certificato che attesti i lavori di manutenzione sull’immobile (CILA o SCIA). Qualora il richiedente non lo possieda, si può anche produrre un’autocertificazione che specifichi i lavori effettuati.

Niente ISEE o eventuali documenti che attestino il reddito del richiedente: la misura è accessibile a tutti, senza limiti reddituali.

