Solo qualche giorno fa avevamo pubblicato un aggiornamento sul bonus 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici. Una misura, questa, che aveva subito un ritardo: poche erano le informazioni di cui si disponeva, né erano state rilasciate notizie in merito alle modalità di richiesta del nuovo bonus.

Nonostante la crisi, il governo continua a lavorare sugli affari correnti. E così sono arrivati nuovi aggiornamenti anche in merito alla nuova misura per pendolari, lavoratori o studenti.

Finalmente sono arrivati alcuni chiarimenti in merito alle tempistiche e alle modalità per inviare domanda per ottenere il bonus che farà risparmiare gli italiani sulle spese per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici. Una misura in più, messa in campo dal governo, per tendere una mano ai cittadini in questo periodo di bollette schizzate alle stelle e rincari sulla benzina.

Ora, in sostanza, è chiaro che il bonus, nonostante i ritardi, ci sarà e permetterà di spendere meno per gli spostamenti con il servizio pubblico locale, regionale e interregionale a partire da settembre 2022.

Bonus 60 euro da settembre per lavoratori e studenti

Settembre è il mese in cui tutto ricomincia. Lavoratori e studenti riprenderanno le consuete attività quotidiane e in molti preferiranno utilizzare i mezzi pubblici rispetto all’auto, anche considerando i recenti rincari sul prezzo del carburante.

Spostarsi usufruendo del trasporto pubblico è una saggia scelta, sia per risparmiare sulle spese della benzina, sia per far del bene all’ambiente. I vantaggi, però, vanno soppesati con quelli che possono essere i lati negativi. Per esempio, si deve tenere in conto di dover sostenere le spese per gli abbonamenti. Una spesa che, considerando anche le difficoltà economiche incontrate da molti cittadini sia in seguito alla pandemia che allo scoppio della guerra in Ucraina, possono rivelarsi pesanti per le tasche di molti italiani.

È per questo motivo che il bonus da 60 euro di cui si è parlato moltissimo negli ultimi mesi è stato particolarmente atteso da chi sceglie i mezzi pubblici quotidianamente.

Si tratta di un’ottima opportunità per risparmiare sugli abbonamenti annuali o mensili.

Chi potrà richiedere il bonus 60 euro da settembre

Non è un caso che, durante la presentazione del decreto interministeriale, il ministro del Lavoro Orlando e il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Giovannini, abbiano annunciato il via libera del bonus 60 euro per settembre.

Sarà proprio a partire dal mese in cui si ricomincia dopo le vacanze estive che molti italiani, tra lavoratori e studenti pendolari, potranno presentare richiesta per lo sconto sugli abbonamenti.

Come sappiamo, però, il bonus non verrà riconosciuto a tutti, ma solo a coloro che hanno un reddito complessivo nel 2021 pari o inferiore a 35.000 euro. Si tratta di una delle poche informazioni che erano già state fornite da tempo e che, dunque, ha attuato già una prima scrematura in quella che sarà la platea dei beneficiari.

Tra le novità, studenti e lavoratori, entro il limite di reddito, potranno richiedere un solo abbonamento e che sarà spendibile presso un solo gestore e durante il mese in cui è stato emesso.

Come funzionerà ed entro quanto si potrà beneficiare del bonus 60 euro

Come sappiamo, il bonus da 60 euro sarà pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento, fino a un massimo di 60 euro, appunto. Ciò significa che, qualora l’abbonamento dovesse costare di più, il cittadino dovrebbe pagare la differenza di tasca propria.

Per quanto riguarda i servizi del trasporto ferroviario nazionale, il bonus non sarà valido per i servizi di prima classe, executive, business, working area, premium.

Una volta ottenuto il bonus, il beneficiario dovrà presentarlo alla biglietteria del gestore scelto il quale, a sua volta, dovrà verificarne la validità collegandosi al portale ufficiale.

Gli italiani avranno tempo fino al 31 dicembre per richiedere lo sconto sugli abbonamenti.

Per richiedere il bonus 60 euro è necessario avere SPID o CIE

Gli ultimi aggiornamenti offrono informazioni utili ai cittadini anche per quanto riguarda le modalità di richiesta del beneficio.

In particolar modo, i ministri del Lavoro e delle Infrastrutture hanno confermato la possibilità di usufruire di un’apposita piattaforma per ricevere le richieste di studenti e lavoratori interessati.

L’indirizzo della piattaforma è già noto: per richiedere il bonus ci si dovrà collegare alla piattaforma www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, al momento non ancora attiva, ma la quale verrà messa a disposizione entro settembre.

È importante sapere, però, che perché la richiesta vada a buon fine sarà necessario essere in possesso delle credenziali oggi utilizzate per comunicare con le pubbliche amministrazioni. Come per la richiesta di molti altri bonus e prestazioni, l’accesso alla piattaforma potrà essere effettuato scegliendo tra SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, in alternativa, CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Al momento della domanda, sarà necessario fornire le dichiarazioni sostitutive, indicare l’importo del buono richiesto a fronte della spesa sostenuta per l’acquisto e indicare il gestore scelto.