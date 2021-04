Lazio e Lombardia hanno previsto due bonus da 600 a 1.000 euro per i lavoratori in difficoltà in aggiunta ai sostegni dello Stato. C’è ancora tempo per fare domanda.

In arrivo novità dalle Regioni. Sono disponibili aiuti economici nei confronti di alcune categorie di lavoratori. In particolare è interessato il settore dello spettacolo e del turismo, i lavoratori domestici e titolari di partita Iva per i residenti nel Lazio, lavoratori autonomi senza partita Iva per chi abita in Lombardia.

In aggiunta e non in alternativa ai contributi previsti a livello nazionale dal Decreto Sostegni per famiglie, lavoratori e imprese, arriva un aiuto significativo anche dagli Enti locali.

In sostanza sono in arrivo dalle Regioni bonus da €600 e anche da €1000 che andranno a lavoratori dello spettacolo, del turismo, lavoratori domestici e titolari di partita IVA in aggiunta ai bonus previsti dal decreto Sostegni ovvero quelli per collaboratori sportivi e i bonus da €2400 per gli stagionali del turismo, autonomi e spettacolo considerati insufficienti.

Sono solo due le Regioni, Lombardia e Lazio, che hanno previsto bonus aggiuntivi per le categorie maggiormente colpite dalla pandemia a causa delle continue chiusure e delle conseguenti limitazioni. I residenti potranno usufruite di un sussidio “una tantum” per una cifra pari a mille euro per i lavoratori autonomi privi di partita Iva e di 600 euro per alcune attività. Vediamo nel dettaglio

Bonus Regione Lazio

Per quanto riguarda la misura in arrivo dalla regione Lazio, si tratta di un bonus di 600 euro come previsto nel bando multimisura da 30 milioni di euro partito già dal 6 aprile. In questo modo la regione Lazio, in coordinamento con i ristori previsti dal governo nazionale, mette in campo nuove azioni di sostegno a favore dei lavoratori dei settori più colpiti dalla crisi economica.

Le categorie interessate:

colf e badanti;

lavoratori della cultura e dello spettacolo;

collaboratori sportivi;

lavoratori del turismo;

partite Iva attive in vari settori di attività.

Cinque le misure contenute nel bando: quattro sono di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e una è di contributo alla liquidità di lavoratori autonomi e ditte individuali titolari di partiva Iva la cui attività appartiene a uno dei codici Ateco riportati nella lista in allegato.

Il go per l’invio delle domande è partito già dal 6 aprile, esclusivamente in modalità telematica.

Vediamo il dettaglio delle 5 misure.

Misura 1 – sostegno al reddito per colf/badanti. Risorse messe a disposizione: 3 milioni di euro

Sostegno al reddito di 600 euro destinato a colf e badanti con iscrizione di rapporto/i di lavoro attivo/i nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS a partire dal 23 febbraio 2020 per impegno complessivo superiore a 10 ore settimanali e che siano stati sospesi e abbiano ridotto l’attività a causa della pandemia.

La domanda, tramite il link https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/ può essere inviata a partire dalle ore 9:00 del 6 aprile;

Misura 2 – sostegno al reddito per lavoratori della cultura e dello spettacolo. Risorse messe a disposizione: 7 milioni di euro

Sostegno al reddito di 600 euro per lavoratori della cultura e dello spettacolo che operano in attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, attività editoriali, fotografiche, di produzione cinematografica, video, registrazioni musicali e sonore di programmazione e trasmissione, interpreti della prosa e dell’audiovisivo che a causa dell’emergenza Covid, hanno dovuto cessare/sospendere la propria attività nel corso dell’annualità 2020 o ridurla rispetto all’anno precedente.

La domanda tramite il link https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/ va inviata a partire da dalle ore 9:00 del 7 aprile;

Misura 3 – sostegno al reddito per collaboratori sportivi. Risorse messe a disposizione: 3 milioni di euro

Sostegno al reddito di 600 euro per collaboratori sportivi che a partire dal 23 febbraio 2020 erano lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione o altre forme contrattuali presso le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche che, a causa dell’emergenza Covid, hanno dovuto cessare o sospendere la propria attività nel corso dell’annualità 2020 o ridurla rispetto all’anno precedente.

La domanda tramite il link https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/ va inviata a partire dalle ore 9.00 del 8 aprile;

Misura 4 – sostegno al reddito per lavoratori del settore turistico. Risorse messe a disposizione: 7 milioni di euro

Sostegno al reddito di 600 euro per lavoratori del settore turistico che operano in attività di alloggio, servizi e ristorazione, agenzie di viaggio, tour operator, attività di noleggio, altre attività di servizio alla persona come benessere, bellezza, termalità, agenzie matrimoniali, operatori del settore fieristico, congressuale e aereoportuale nonché operatori dei servizi di animazione e tempo libero che a causa dell’emergenza Covid hanno dovuto cessare/ sospendere la propria attività nel corso dell’annualità 2020 o ridurla rispetto all’anno precedente.

La domanda tramite il link https://www.regione.lazio.it/avvisomultimisurasecondaedizione/ va inviata a partire dalle ore 9.00 dell’8 aprile;

Misura 5 – contributo per partite Iva. Risorse messe a disposizione: 10 milioni di euro

Questa misura prevede l’erogazione, a sportello, di un contributo a fondo perduto di 600 euro, pensato per rispondere ai fabbisogni di liquidità di lavoratori autonomi e ditte individuali titolari di partiva Iva (partita Iva già attiva al 23 febbraio 2020 e che lo sia ancora al momento della presentazione della domanda), operanti nel Lazio, iscritti alla Gestione Separata dell’Inps o ad altro ente o cassa previdenziale e con un reddito non superiore a 26.000 euro nell’annualità 2020.

I lavoratori autonomi e le ditte individuali in questione devono svolgere un’attività economica classificata in uno tra i 113 codici Ateco elencati in allegato. Si tratta di codici legati principalmente al turismo (ricettività, ristorazione, agenzie di viaggi, ecc.), ai servizi alla persona (come ad esempio parrucchieri o estetisti), cultura, spettacolo, benessere, divertimento, sport, eventi e cerimonie, ma anche attività editoriali, pubblicità e attività di noleggio.

La domanda, che potrà essere firmata digitalmente o in modalità olografa, dovrà essere presentata attraverso lo sportello telematico disponibile al indirizzo Internet https://ristorilaziopiva.regione.lazio.it/, che sarà attivo a partire dalle ore 10.00 di giovedì 8 aprile alle ore 18.00 di venerdì 7 maggio.

Bonus Lombardia da 1000 euro

Al bonus da 600 euro della regione Lazio si affianca quello da 1.000 euro una tantum della Regione Lombardia che ha ampliato la platea dei destinatari della misura Dote Unica Lavoro – Quarta Fase ai lavoratori autonomi privi di partita IVA particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte per contenere il contagio del Covid-19.

Le agevolazioni consistono nell’assegnazione di un contributo di € 1.000 lordi una tantum a titolo di indennità di partecipazione, aderendo ad uno dei percorsi erogati nell’ambito di Dote Unica Lavoro.

Il contributo sarà erogato al netto delle trattenute fiscali, poiché è equiparabile al reddito da lavoro dipendente.

La dotazione finanziaria complessiva iniziale della misura è di € 10.000.000.

Per accedere alla misura, sono previste due fasi:

Fase 1 - Presentazione della domanda di Dote Unica Lavoro (dall’ 11 dicembre 2020 fino alle ore 12 del 30 aprile 2021).

La domanda, che va presentata presso un operatore accreditato al lavoro di Regione Lombardia, include la programmazione di un percorso di politiche attive (servizi al lavoro e/o servizi formativi) e la manifestazione dell’interesse a ricevere il contributo da parte della persona.

Si ricorda che:

i lavoratori autonomi con contratto di lavoro occasionale o per la cessione dei diritti d’autore con rapporti di collaborazione esonerati da un contratto in forma scritta, possono accedere alla misura producendo la notula di pagamento e la dichiarazione del datore di lavoro o, alternativamente, l’ autodichiarazione del lavoratore con tipologia di prestazione fornita e il periodo effettuato (dovranno compilare il format dell’autodichiarazione e produrlo all’operatore);

con rapporti di collaborazione esonerati da un contratto in forma scritta, possono accedere alla misura producendo la notula di pagamento e la o, alternativamente, l’ con tipologia di prestazione fornita e il periodo effettuato (dovranno compilare il format dell’autodichiarazione e produrlo all’operatore); i lavoratori parasubordinati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, dovranno produrre copia del contratto scritto, qualora lo stesso non sia tracciato sul sistema informativo regionale.

Dal 9 marzo 2021, avranno diritto alla dote e alla connessa indennità di partecipazione anche coloro che sono iscritti ad una cassa di previdenza autonoma fermo restando gli altri requisiti già previsti dalla misura.

Fase 2 - Presentazione della domanda di contributo (dall’ 11 febbraio 2021 fino alle ore 12 del 30 giugno 2021).

La domanda di contributo va presentata dopo aver svolto una parte del percorso programmato, rappresentata da almeno 10 ore di servizi a processo al lavoro e/o alla formazione. La domanda si presenta attraverso la piattaforma bandi online.

Nell'allegato "Requisiti del destinatario e informazioni operative" sono precisate le categorie ammissibili, i casi di esclusione e la documentazione da produrre.

Importante per la Fase 2 (da realizzare solo dopo aver avviato la Fase 1):