Nuovo Bonus pc 600 euro al via. Il contributo richiedibile da subito copre le spese per l’acquisto di un nuovo pc. Le domande possono essere presentate entro il 24 ottobre da coloro che sono in possesso di alcuni requisiti e soglie ISEE. Vediamo subito chi sono i fortunati e come presentare domanda.

La pandemia da Covid-19, tra le varie situazioni che ha fatto emergere, ha messo in evidenza la necessità di ridurre il gap digitale tra le famiglie. Il tessuto sociale italiano risulta sempre più frammentato, soprattutto da un punto di vista economico e ciò determina un aumento del divario tra le fasce della popolazione.

Secondo alcuni dati forniti dall’Istat, circa il 34% delle famiglie italiane non ha un pc o un dispositivo informatico in casa. Mentre il 47% ne ha uno, e solo il 19% ne ha più di due.

Se si fa riferimento ai territori, notevoli sono le differenze che ampliano il divario tra le varie regioni italiane in termini di competenze digitali.

Non a caso, i dati evidenziano un gap del 10% tra le regioni del Mezzogiorno e le altre aree del paese. Sempre nelle regioni del sud è elevata la percentuale di famiglie che possiede un numero di pc inferiore al numero di componenti del nucleo familiare, circa il 26% contro il 14 delle altre zone d’Italia.

Al fine di ridurre questa situazione di frammentazione digitale, numerosi sono stati gli interventi governativi soprattutto nel periodo di pandemia quando l’uso di pc e tablet era necessario per gli studenti per la didattica a distanza.

Adesso numerose sono anche le amministrazioni locali che stanno mettendo in campo contributi ed agevolazioni per fronteggiare i costi per la digitalizzazione.

Vediamo subito allora com’è strutturato questo nuovo Bonus pc da 600 euro e qual è l’amministrazione che ha attivato la procedura di richiesta valevole fino al 24 ottobre e tutti i requisiti di accesso.

€600 di Bonus a questi studenti: pc nuovo in regalo gratis. ISEE e domande dal 24 ottobre

Il Bonus PC da 600 euro che permette di ottenere quasi gratis un nuovo computer, è un intervento posto in essere dalla Regione Basilicata a sostegno delle famiglie e studenti in situazione di svantaggio economico.

Per poter accedere al nuovo bonus pc da 600 euro entro il 24 ottobre, gli studenti devono essere in possesso di alcuni requisiti come la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell’UE.

Ogni studente, inoltre, deve essere residente in uno dei Comuni della Regione Basilicata ed essere iscritti in qualsiasi Ateneo.

È possibile anche essere residente in un'altra regione ma essere iscritti ad Università con sede didattica in Basilicata.

Lo studente per ottenere il Bonus pc da 600 euro non dovrà avere un’età superiore ai 29 anni e essere regolarmente iscritto all’anno accademico 2021/2022 o pre-immatricolato al nuovo anno di Università o corsi AFAM.

Inoltre, occorre essere in possesso di un ISEE, per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in corso di validità non superiore ad € 40.000,00.

Per gli studenti italiani o stranieri con redditi all’estero l’accesso al regalo da 600 euro è vincolato al possesso dell’ISEE parificato.

A ciò si aggiunge il possesso di un ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in corso di validità con valore non superiore ai 40.000 euro.

Bonus PC da 600 euro, quali sono le spese ammissibili e le caratteristiche tecniche richieste

Il nuovo Bonus pc da 600 euro finanziato dalla Regione Basilicata copre specifiche spese relative all’acquisto di dispositivi informatici, necessari alla fruizione della didattica digitale integrata.

In sostanza, il contributo massimo di 600 euro verrà erogato solo in caso di acquisto di computer portatile con relativi accessori e software.

Affinché la spesa sia ritenuta ammissibile per ottenere il nuovo Bonus pc da 600 euro, gli studenti devono acquistare pc portatili con alcune specifiche caratteristiche come ad esempio Display non inferiore a 13 pollici, Processore tipo Intel Core i3/10xxxx (almeno 2020) o un processore AMD ryzen 3300x, oltre ad altri requisiti specifici.

Per poter usufruire del Bonus pc da 600 euro è necessario che sul pc acquistato siano installati obbligatoriamente alcuni software come:

un sistema operativo aggiornato e licenziato;

software che includano almeno un programma di scrittura un programma per la creazione e gestione di fogli di calcolo, un programma per la creazione di presentazioni;

un software antivirus aggiornato o anche gratis.

Attenzione, però, perché non tutti i dispositivi informatici possono essere acquistati con il Bonus pc da 600 euro della Regione Basilicata.

Il regalo non potrà essere utilizzato per acquistare pc da tavolo/desktop, tablet, tavolette grafiche, e-book reader, apparecchi di telefonia mobile o solo sistemi operativi e software. Inoltre non sono ritenute ammissibile le spese relative a beni usati o acquisti rateizzati dei dispositivi informatici.

Il contributo concesso rispettando la soglia ISEE di 40.000 euro non potrà essere cumulabile con altre agevolazioni pubbliche.

Nuovo Bonus PC 600 euro, ecco come chiedere il contributo

Per poter richiedere il nuovo Bonus pc da 600 euro, gli studenti potranno accedere al sistema on line appositamente creato della Regione Basilicata entro e non oltre il 24 ottobre 2022.