Un nuovo bonus da 6.000 euro sta per partire e potrà essere richiesto da chi rottamerà l’auto per acquistarne una nuova. Ecco come e chi potrà avere questo super sconto.

Gli incentivi auto statali sono di recente stati sbloccati e, molto presto, gli italiani potranno avere accesso a degli sconti su motori elettrici e ibridi di varia entità.

Ma quelli statali non sono gli unici bonus auto cui i cittadini possono accedere nel momento in cui decidono di acquistare un’auto nuova e meno inquinante.

Sono infatti stati confermati una serie di aiuti a livello regionale, cui gli abitanti possono accedere al momento della rottamazione.

E, proprio poche ore fa, l’elenco di questi incentivi regionali si è fatto più nutrito. In tempi brevissimi, si potrà accedere ad un bonus da 6.000 euro in caso di rottamazione del proprio vecchio veicolo

In questo articolo scopriremo come funziona e chi potrà richiedere lo sconto sull’acquisto di un nuovo mezzo a quattro ruote.

Fino a 6.000€ di bonus se rottami la tua auto, quella nuova in super sconto: ecco come

Il nuovo contributo, concesso in forma di sconto, sulla rottamazione delle auto di vecchia data, come accennato, verrà concesso a livello regionale.

Sarà infatti la Regione Veneto a concedere 6.000 euro di bonus rottamazione, con una dotazione economica di ben 11.825.000 euro.

L’obiettivo di questo nuovo contributo è duplice. Innanzitutto, la Regione Veneto ha intenzione di migliorare la qualità dell’aria eliminando i veicoli inquinanti.

In secondo luogo, ovviamente, si vogliono aiutare tutte quelle famiglie che, al momento, non riescono a sostenere i costi per un nuovo veicolo. Questo ci fa intendere che verranno avvantaggiate le famiglie meno abbienti.

Tuttavia, a differenza degli incentivi auto statali, quelli del Veneto non prevedono un ISEE non superiore a 30.000 euro.

Il limite ISEE fissato dalla Regione Veneto è infatti ben più alto. Potranno avere diritto al bonus rottamazione auto coloro che presenteranno un ISEE entro i 50.000 euro.

L’ISEE servirà non solo ad avere accesso al contributo, ma anche a stabilire l’entità del bonus stesso. Infatti, non tutti potranno accedere allo stesso importo, il quale verrà determinato in base all’ISEE, che viene suddiviso in tre fasce:

prima fascia per ISEE fino a 25.000 euro;

seconda fascia per ISEE entro i 40.000 euro;

terza fascia per ISEE alti, fino a 50.000 euro.

Inoltre, al momento di stilare la graduatoria, la Regione terrà conto anche dello specifico Comune di residenza degli interessati.

È infatti stato previsto un “coefficiente premiale” per tutti quei Comuni veneti che, a partire dal 2019, hanno deciso di adottare regolamenti per migliorare la qualità dell’aria.

Bonus 6.000 euro rottamazione: requisiti dell’auto nuova

Dato che la Regione Veneto, oltre che aiutare i propri cittadini, intende incidere positivamente sull’aria e vuole ridurne l’inquinamento, è ovvio che le nuove auto acquistate dai richiedenti dovranno avere delle caratteristiche particolari.

Il bonus da 6.000 euro per la rottamazione delle vecchie auto è accessibile soltanto se, dopo tale rottamazione, verrà scelto un veicolo a basse emissioni. Con conseguente riduzione dell’inquinamento dell’aria, dunque.

Per avere diritto al contributo fino a 6.000 euro, bisognerà necessariamente scegliere un modello nuovo Euro 6D Temp o successivo.

Si tratta cioè dei veicoli, anche plug-in ed elettrici, il cui livello di emissioni di ossido di azoto equivale a 126 mg/km di NOx per motori a benzina) o 168 mg/km per i diesel.

Ovviamente, i modelli meno inquinanti godranno di incentivi di importo maggiore. Oltre a tenere conto dell’ISEE, quindi, nell’attribuzione del bonus da 6.000 euro massimi anche la nuova auto scelta avrà importanza.

Bonus rottamazione auto: richieste ed erogazione

Sebbene il nuovo bonus da 6.000 euro a fronte di rottamazione di vecchio veicolo sia stato ufficialmente confermato, la Regione Veneto non ha ancora pubblicato il bando ufficiale.

Un bando che, però, uscirà sicuramente a breve e definirà nel dettaglio le modalità di adesione e di invio delle domande, oltre che quelle di erogazione.

Sappiamo già con certezza che il bonus rottamazione auto veneto potrà essere richiesto entro il prossimo 27 dicembre. C’è però tempo fino al 28 aprile 2023 per effettuare l’acquisto del nuovo veicolo ed inoltrare i documenti richiesti.

Se la Regione confermerà delle procedure analoghe a quelle dell’anno 2021, si potrà accedere al bonus da 6.000 euro in due fasi.

Avremo infatti una prima fase in cui i potenziali beneficiari dovranno manifestare il proprio interesse, inviando la propria adesione dopo la pubblicazione del bando ed entro il 27 dicembre 2022.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari, poi, si passerà ad una seconda fase, riservata a coloro che hanno guadagnato il proprio posto in graduatoria.

Si tratta della fase di richiesta vera e propria del bonus rottamazione auto, durante la quale il cittadino dovrà inoltrare la documentazione necessaria.

Per la procedura esatta di richiesta del contributo, comunque, si attende conferma: il bando ufficiale verrà pubblicato a breve.