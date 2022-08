Ecco chi potrà richiedere il nuovo bonus da 630€ con domande solo fino al 31 agosto

Tra le agevolazioni attualmente attive, ne abbiamo alcune che stanno per scadere. Tra queste, un bonus da 630 euro massimi: ecco in cosa consiste.

È inutile negarlo: l’aumento dei prezzi delle utenze e dei beni di prima necessità sta gravando su tutti gli italiani. In particolare, molte famiglie con figli minori faticano ad arrivare a fine mese.

Soprattutto quei nuclei il cui reddito era già basso prima del complicarsi della situazione socio-economica attuale, stanno attualmente risentendo particolarmente delle maggiorazioni.

E chi ci va di mezzo, spesso, sono i bambini. Ai minori non è sempre garantito l’accesso a luoghi di aggregazione e a servizi educativi e ricreativi, a causa dei costi che questi comportano.

Per tale ragione, alcune amministrazioni hanno deciso di affiancare alle misure di sostegno statali, anche dei contributi locali.

Tra questi, c’è un bonus da 630 euro in forma di voucher la cui richiesta si può presentare solo entro fine mese.

Buoni da 630 euro per le famiglie: di cosa si tratta

Il bonus da 630 euro in questione prende il nome ufficiale di Buono Servizio Minori, e viene erogato dalla Regione Puglia alle famiglie meno abbienti.

Il Buono Servizio regionale mira a consentire l’abbattimento delle spese che le famiglie devono sostenere per garantire ai figli l’accesso a servizi socio-educativi.

Il bonus locale in questione viene suddiviso in due tipologie di voucher. Abbiamo infatti una prima categoria di buoni, riservati ai servizi garantiti a minori da zero a tre anni, oltre che un secondo tipo di bonus, che invece viene erogato ai genitori di minori di età compresa tra i tre ed i diciassette anni.

Il Buono Servizio Minori, ovviamente, potrà essere fruito dalle famiglie titolari solamente presso gli enti accreditati. L’elenco delle strutture cui la famiglia ed i minori potranno accedere è disponibile per la consultazione nel Catalogo regionale ufficiale, consultabile anche online sul sito della Regione Puglia.

Con quest’agevolazione, la Regione intende sia contrastare la povertà e fornire un sostegno alle famiglie più fragili economicamente sia, al contempo, aiutare i genitori lavoratori a sostenere determinate spese necessarie per la cura dei figli.

Ecco chi potrà richiedere il nuovo bonus da 630€ con domande solo fino al 31 agosto

Potranno dunque accedere a questi voucher regionali le famiglie residenti in Puglia, con a carico almeno un minore di età non superiore ai diciassette anni.

Tra l’altro, i voucher verranno suddivisi in diverse categorie, che verranno individuate in base all’età del minore a carico.

I Buoni Servizio Minori per ragazzi di età compresa tra sei e diciassette anni daranno accesso a centri socio-educativi diurni.

Per l’accesso alle ludoteche, il minore dovrà invece avere un’età compresa tra i tre ed i dodici anni. I cosiddetti “servizi educativi e per il tempo libero” saranno disponibili per minori con età tra tre e quattordici anni.

Infine, potranno richiedere l’accesso a centri polivalenti per minori tramite i Buoni Servizio i genitori con figli tra sei e diciassette anni.

Il bonus da 630 euro massimi si potrà richiedere per i servizi elencati solamente a fronte di un reddito non elevato.

Il bando regionale garantisce infatti l’accesso solamente alle famiglie con ISEE non superiore ai 20.000 euro.

In base all’ISEE presentato, le famiglie richiedenti verranno suddivise in diverse fasce, ciascuna delle quali avrà diritto ad un Buono Servizio di diverso importo.

L’importo dei Buoni Servizio dipende quindi dall’ISEE, ed equivale ad un massimo di:

634,68 euro mensili per l’accesso a centri socio-educativi diurni;

422,52 euro mensili per centri polivalenti per minori;

13,57 euro al giorno per la frequenza di ludoteche;

11,47 euro al giorno per servizi educativi e per il tempo libero.

Le domande potranno essere inviate solamente entro le ore 12 del prossimo 31 agosto.

Come ottenere l’accesso agevolato ai servizi educativi per minori

Per accedere ai Buoni Servizio Minori, che potranno garantire un bonus da 630 euro massimo utilizzabile per la frequentazione dei servizi educativi, sarà necessario compilare sia il Modello A, sia l’informativa sulla privacy contenuti alla fine del bando ufficiale.

Il bando può essere consultato sul sito istituzionale bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, nella specifica area Buoni Servizio 2022.

Una volta terminata la raccolta delle domande, la Regione provvederà a stilare una graduatoria, che terrà conto sia dell’ISEE, sia della presenza di disabili in famiglia. In graduatoria verranno inoltre assegnati punteggi maggiori alle famiglie monoparentali.

Ricordiamo agli interessati che il bonus da 630 euro massimi non si può cumulare con altri contributi similari. Può però essere erogato alle famiglie titolari di altri contributi a sostegno del reddito, che non devono però finanziare servizi socio-educativi per l’infanzia.

