[Come iniziare a fare trading con 200€] Scopri ORA come anche tu puoi iniziare a guadagnare dal trading iniziando con sole 200€ , senza rischiare un euro di più!

Il nuovo Bonus 700 euro scalda i motori. La misura dovrebbe arrivare in breve tempo ad aiutare le famiglie nella spesa e con le bollette. Il Decreto Sostegni Bis ha provveduto a stanziare la bellezza di 150 milioni di euro, che servono a prorogare fino al 31 luglio 2021 le misure a sostegno delle famiglie. A questa somma si dovrebbero anche aggiungere i 600 milioni destinati a coprire la Tari ed altri 500 milioni di euro che dovrebbero essere stanziati per misure per la

solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

In altre parole queste sono i numeri e le cifre che il Decreto Sostegni Bis ha provveduto a stanziare in favore delle famiglie. Stiamo parlando di un ulteriore bonus che dovrebbe lenire, solo in parte, gli effetti causati dalla pandemia, che negli ultimi 15 mesi ha messo in ginocchio l'Italia. Le risorse stanziate tramite questi bonus dovrebbe permettere di attraversare questa fase di transizione, nella speranza che l'economia si possa riprendere il più in fretta possibile.

Bonus spesa: già decisa la data!

Il bonus spesa arriverà molto presto direttamente nelle tasche dei diretti interessarti. I nuovi voucher saranno introdotti dal prossimo 25 giugno. I bonus copriranno le necessità per la spesa e per le utenze domestiche, così come ha previsto l'articolo 53 del Decreto Sostegni:

al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021.

Ma cerchiamo di capire meglio in cosa consista questa nuova misura.

Il bonus nel dettaglio!

Il bonus spesa è una misura destinata a sostenere le famiglie che abbiano un Isee inferiore ad 8.000 euro. I voucher messi a disposizione potranno avere un importo compreso tra i 50 ed i 700 euro e potranno essere utilizzati per acquistare tutti i generi alimentari considerarti di prima necessità. Potranno essere utilizzati anche per acquistare i farmaci. I bonus potranno essete utilizzati presso determinati negozi convenzionati con il Comune o presso determinati esercizi commerciali, che abbiano deciso di aderire all'iniziativa.

Per poter richiedere i bonus spesa si dovrà essere in possesso degli stessi requisiti che sono necessari per poter accedere alle precedenti misure di sostegno. Si terrà, inoltre, conto della situazione lavorativa della persona che sta effettuando la richiesta, dellla grandezza del nucleo familiare e della liquidità disponibile sul conto corrente.

Per poter accedere al bonus sarà necessario:

essere cittadino italiano, residente nel comune presso il quale si richiede l'erogazione del bonus (si potrà essere possessori del permesso di soggiorno);

(si potrà essere possessori del permesso di soggiorno); aver subito un peggioramento della propria condizione economica a causa della pandemia di Covid 19;

non percepire altri bonus od altre tipologie di ammortizzatori sociali, come il reddito di cittadinanza, la Naspi o la cassa integrazione.

Bonus spesa: tutti gli importi in arrivo!

A decidere l'ammontare dell'importo da erogare saranno le amministrazioni locali, che, comunque, non potranno mai elargire più di 700 euro. Solo per il Comune di Roma, ci saranno 5 fasce differenti, che saranno definite in base al reddito ed al numero dei componenti familiari:

una persona: 200 euro;

due persone: 300 euro;

tre persone: 400 euro;

quattro persone: 500 euro;

cinque persone: 600 euro.

Il Comune di Milano ha deciso di stanziare un bonus dell'importo di 300 euro per le famiglie che siano composte da un massimo di tre persone. Nel caso in cui, invece, siano più numerose, si può arrivare a 700 euro. I fondi vengono erogati tramite PostePay.

Il bonus dovrebbe essere erogato dal prossimo 25 giugno 2021. Entro quella data i Comuni dovrebbero provvedere a mettere a bando le risorse destinate; ciascuna amministrazione, pertanto, procederà autonomamente con l'espletamento dell'assegnazione del voucher e, pertanto, non sarà disponibile un form unico per tutta Italia ma si dovrà monitorare il sito istituzionale del comune di residenza o recarsi presso gli uffici dedicati.