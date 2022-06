C’è un bonus da 740€ attivo ora, ma sta per scadere: scopri subito come richiederlo, le domande saranno aperte fino al 30 giugno 2022. In questa breve guida scopriremo chi può richiedere tale sostanziosa agevolazione, in cosa consiste esattamente e quali sono le condizioni per accedervi.

Non possiamo negare che, in un periodo storico come il nostro, agevolazioni ed incentivi stiano facendo comodo alla maggior parte di noi.

Se, ad esempio, rientri tra i fortunati percettori dei bonus statali per sostenere i costi di luce e gas, saprai benissimo che tali agevolazioni possono aiutare contro il caro utenze.

La situazione, tra le altre cose, non sembra destinata a risolversi in tempi brevi.

Ed è per questa ragione che, attualmente, oltre che sugli incentivi promossi dal Governo possiamo anche contare su agevolazioni garantire da enti non statali.

Il bonus da 740 euro di cui ci occuperemo in questo articolo è uno di questi.

Se ti interessa una misura contro il caro utenze, che ti permetta di ottenere un risparmio abbastanza ricco, prosegui nella lettura.

Bonus da 740 euro: di cosa si tratta esattamente

Ti starai sicuramente chiedendo come funziona tale bonus da 740 euro e quali spese permetterà di coprire.

Come molti dei bonus attualmente attivi, in effetti, anche la misura che stiamo analizzando è molto specifica. Si tratta infatti di un incentivo volto ad agevolare tutte le famiglie italiano in possesso di un contratto di teleriscaldamento.

Si tratta, cioè, di quel metodo per riscaldare acqua per uso domestico sfruttando il calore di recupero dei processi industriali.

Capiamo fin da subito che non si tratta dunque di un bonus aperto a tutti, ma potrai richiederlo solamente nel caso in cui tu decida di riscaldare l’acqua per utilizzo domestico tramite centrali.

Inoltre, come vedremo a breve, il bonus da 740 euro in questione non sarà disponibile in tutta Italia.

L’agevolazione è gestita dal gruppo IREN, che fornisce non solo servizi legati al teleriscaldamento, ma è anche operativo nella fornitura di elettricità e gas, oltre che nella fornitura di servizi di approvvigionamento idrico.

IREN ha deciso di dare la possibilità di fruire della misura in ragione dell’esagerato incremento dei prezzi delle utenze. Verranno agevolate soprattutto le famiglie con un reddito non proprio elevato.

Chi può richiedere il bonus da 740 euro: requisiti da rispettare

Adesso che conosciamo le caratteristiche del bonus da 740 euro per le utenze concesso dal gruppo IREN, vorrai sicuramente conoscere i requisiti di accesso.

Il primo requisito richiesto che dovrai rispettare lo avrai già intuito: è necessario possedere un contratto di teleriscaldamento IREN.

Il bonus da 740 euro non è dunque valido per ogni tipo di utenza domestica, ma soltanto per il riscaldamento che avviene sfruttando, come dicevamo, il calore di recupero. Calore che servirà a produrre acqua calda sanitaria.

Ma la sottoscrizione di un contratto di teleriscaldamento non è l’unico requisito che dovrai rispettare.

Il gruppo IREN ha infatti stabilito che il bonus sia accessibile solamente rispettando determinati requisiti a livello di reddito.

Puoi accedere al bonus da 740 euro solamente in due casi. Nel primo caso, dovrai dimostrare un ISEE al di sotto dei 12mila euro annui. Tale soglia vale anche nel caso in cui tu faccia parte di un nucleo familiare ristretto, composto da un solo elemento o comunque non ampio.

Se, invece, hai a carico almeno quattro minori, la soglia ISEE viene innalzata. In questo secondo caso, potrai richiedere il bonus da 740 euro per il tuo contratto di teleriscaldamento con un ISEE entro i 20mila euro.

Bonus da 740 euro: i Comuni in cui l’agevolazione è attiva

Oltre ai requisiti fino ad ora ampiamente descritti, se vorrai richiedere il bonus da 740 euro dovrai anche rispettare un ultimo requisito. Requisito che potremmo definire “territoriale”.

L’agevolazione in questione, purtroppo, non è attiva in tutta Italia, ma solamente in determinati Comuni della nostra Penisola.

Potrai richiedere la misura del gruppo IREN solo e unicamente se risiedi regolarmente in uno dei seguenti Comuni italiani:

Torino

Genova

Reggio Emilia

Piacenza

Parma

Moncalieri

Rivoli

Collegno

Beinasco

Grugliasco

Nichelino.

Dunque, se non risiedi in uno dei Comuni in elenco, non avrai purtroppo diritto all’agevolazione.

Se invece risiedi in uno dei Comuni sopracitati, dovrai prestare molta attenzione al momento della richiesta. Le regole di presentazione delle domande, infatti, variano al variare del Comune di residenza.

Bonus da 740 euro, ma gli importi possono variare!

Ma, prima di occuparci delle domande, cerchiamo di capire come possono variare gli importi del bonus da 740 euro.

Infatti, 740 euro è l’importo massimo che potrai ottenere tramite il bonus del gruppo IREN, ma non è affatto certo che riceverai tale somma con esattezza.

L’ISEE familiare, infatti, non ti servirà solamente per garantirti il diritto ad accedere alla misura. A seconda del numero di componenti del tuo nucleo familiare, potrai ricevere un importo diverso.

Il gruppo IREN concederà un bonus da 740 euro (per essere più esatti, circa 747 euro totali) alle famiglie numerose, quelle cioè composte da più di quattro elementi.

Se, invece, la tua famiglia non rientra tra quelle definibili come numerose, riceverai un bonus di importo inferiore, ma comunque molto interessante. Per famiglie con quattro componenti o meno, il bonus è fissato a circa 535 euro.

Il gruppo IREN concederà un unico bonus da 740 euro a famiglia, in forma di sconto sulle utenze legate al teleriscaldamento.

Bonus da 740 euro e richieste: attenzione al Comune di residenza!

Se rispetti tutti i requisiti previsti dal gruppo IREN, vorrai sicuramente richiedere il bonus da 740 euro (o da 535 euro, se la tua famiglia non è numerosa). Cerchiamo quindi di capire come puoi presentare la tua domanda.

Nonostante il bonus sia gestito da IREN, le domande vanno inviate al proprio Comune di residenza, attraverso il sito istituzionale.

Autenticandoti attraverso identità elettronica SPID potrai compilare la tua domanda con i dati richiesti (tra cui modello ISEE in corso di validità, il tuo codice cliente, oltre che il numero di contratto di teleriscaldamento).

Se la tua domanda verrà ritenuta valida, dopo la sua elaborazione riceverai il tuo bonus da 740 euro direttamente in forma di sconto. Uno sconto che ti verrà erogato dal gruppo IREN entro il mese di settembre del corrente anno.

Attenzione, però, ad un dettaglio: se risiedi a Collegno o a Beinasco, non dovrai presentare la tua domanda secondo le modalità fino ad ora descritte.

Questi due Comuni, infatti, hanno deciso di procedere alla raccolta della documentazione cartacea. Dovrai quindi presentare tutta la documentazione presso gli uffici del Comune.

Bonus da 740 euro: attenzione alla scadenza, da richiedere entro giugno!

Ricorda che la procedura di domanda per il bonus da 740 euro dovrà essere compiuta entro la data dal 30 giugno 2022.

Oltre questa data, il bonus potrebbe non essere più disponibile, a meno che non venga ulteriormente prorogato.

In effetti, il gruppo IREN ha già concesso una proroga lunga un mese. Il bonus da 740 euro, infatti, aveva scadenza fissata al 31 maggio 2022.

Ma è stato deciso di prorogare la possibilità di richiedere l’agevolazione per un’ulteriore mese. Al momento, comunque, non sappiamo se tale possibilità verrà ulteriormente estesa a livello temporale.

Conviene dunque richiedere la misura entro la fine del mese corrente per evitare di restare esclusi dall’agevolazione nonostante si rispettino i requisiti.