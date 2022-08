€747 di Bonus con domanda al Comune, incredibile regalo con questi 3 requisiti: ultime ore

Bonus da 747 euro ancora attivo e richiedibile con domanda al proprio Comune di residenza. Bastano solo 3 requisiti per usufruire dell’incredibile regalo messo in campo dai Comuni a favore delle famiglie italiane in preda ai rincari di tutti i giorni. Attenzione alla scadenza: mancano solo poche ore. Ecco le ultime.

Bonus da 747 euro ancora attivo e richiedibile con domanda al proprio Comune di residenza. Bastano solo 3 requisiti per usufruire dell’incredibile regalo messo in campo dai Comuni a favore delle famiglie italiane in preda ai rincari di tutti i giorni. Attenzione alla scadenza: mancano solo poche ore. Scopriamo insieme a chi spetta e come fare domanda entro il 31 agosto 2022.

Pochi giorni a disposizione degli italiani per beneficiare di un ricco contributo questa volta introdotto al livello locale. Non solo il Governo, dunque, sta battendo la strada dell’introduzione di nuovi aiuti atti a garantire un adeguato sostegno economico alle famiglie in preda ai rincari.

Complice la crisi economica causata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 protratta fino allo stato attuale, per effetto della guerra Russia Ucraina, l’ondata degli aumenti incontrollati non accenna a placarsi.

L’impennata dei costi del carburante (diesel, benzina e GpL), l’aumento incontrastato dei prezzi dei beni di consumo, unitamente ai rincari delle bollette di luce e gas, stanno costringendo migliaia di famiglie italiane a stringere la cinghia per arrivare a fine mese sani e salvi.

Per questo motivo le famiglie sono costantemente alla ricerca di aiuti, sostegni e agevolazioni per alleggerire le spese che gravano pesantemente sui nuclei familiari, soprattutto su quelli a reddito più basso.

Proprio per ammortizzare i costi in bolletta è stato pensato un ricco Bonus da 747 euro da richiedere al Comune entro la data del 31 agosto 2022.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito come funziona il Bonus da 747 euro, quali sono questi 3 requisiti da rispettare per poter beneficiare dell’incredibile regalo, oltre alla modalità di presentazione delle domande.

Anticipiamo fin da subito che mancano pochi giorni alla chiusura della finestra temporale deputata all’accoglimento delle domande. Ecco, quindi, tutto quello che c’è da sapere per sfruttare al massimo le ultime ore disponibili.

Bonus 747 euro dal Comune: in cosa consiste

Non è un mistero ormai: sono numerose le famiglie italiane chiamate a fare i conti con notevoli difficoltà economiche. A partire dagli stipendi considerati insufficienti nell’importo, all’aumento del costo della vita, riuscire a coprire tutte le spese è un’impresa non di poco conto.

E l’aumento del costo della vita è particolarmente sentito sulle bollette di luce e gas, con cifre che arrivano a superare l’immaginabile.

Il Bonus 747 euro trattato in questa sede, da richiedere con apposita domanda al Comune, non va però confuso con il Bonus bollette introdotto a livello centrale.

Per essere più chiari, è vero che il Governo italiano ha voluto tendere una mano alle famiglie colpite dai rincari sulle bollette predisponendo un Bonus per ammortizzarne i costi, ma la cerchia di beneficiari a cui si rivolge è alquanto ristretta, oltre al fatto che va a calmierare solo una parte degli aumenti degli aumenti su luce e gas.

L’incredibile regalo da richiedere al Comune ha invece una portata diversa. Il Bonus da 747 euro, infatti, permette a chi rispetta solo 3 requisiti di ottenere un aiuto sul costo del teleriscaldamento non di poco conto.

In particolare, il Bonus 747 euro consiste in un sostegno che può essere richiesto solo da chi ha un’utenza Iren sul teleriscaldamento. Stiamo parlando, quindi, di un Bonus da richiedere al Comune entro la data del 31 agosto 2022, ma messo in campo da IREN.

Leggi anche: Bonus bollette, svolta in busta paga per questi fortunati: 600€ in regalo per luce e gas

€747 di Bonus con domanda al Comune, incredibile regalo con questi 3 requisiti: ultime ore

Visto in cosa consiste il Bonus da 747 euro, occupiamoci ora di chi sono i destinatari del contributo e quali sono questi 3 requisiti da possedere per beneficiare dell’incredibile regalo offerto da IREN.

Le ultime ore sono cruciali per le famiglie che si servono del teleriscaldamento come mezzo di riscaldamento molto economico. In particolare, sono 3 le condizioni da rispettare per usufruire dell’aiuto da richiedere con domanda al Comune.

Innanzitutto, il Bonus 747 euro si rivolge esclusivamente a chi risulta titolare di un’utenza IREN di teleriscaldamento. In secondo dei 3 requisiti invece è legato al reddito dei richiedenti: solo le famiglie con figli a carico di entro i 3 anni, titolari di un ISEE sotto a 12.000 euro, potranno accedere al regalo.

L’unica eccezione è ammessa nel caso di famiglie con più di un figlio minorenne. In questo caso la soglia ISEE da rispettare per fruire del Bonus 747 euro si innalza a 20.000 euro.

Attenzione però a non fare confusione: il Bonus da 747 euro può essere richiesto solo dalle famiglie in possesso dei requisiti appena visti e residenti nei Comuni che hanno sottoscritto un accordo con IREN.

Leggi anche: €150 di Bonus famiglia dal Comune, l’incredibile regalo senza ISEE solo da questa età

Quando e come presentare domanda al Comune per il Bonus 747 euro

Quando parliamo di Bonus 747 euro dobbiamo, però, chiarire che si tratta dell’importo massimo. Questo incredibile regalo spetta esclusivamente alle famiglie numericamente più consistenti.