€747 in meno sulle bollette con questo Bonus, solo 2 requisiti per averlo entro il 30/09

Bonus bollette disponibile ancora per poco. Entro il 30 settembre 2022 chi è interessato ad usufruire di uno sconto di 747 euro sui costi in fattura può presentare domanda al Comune rispettando solo 2 requisiti. Vediamo subito quali sono e come fare per spendere meno sulle utenze.

Per tamponare i disagi economici causati dalla guerra Russia Ucraina il Governo italiano ha pensato bene di introdurre una serie di sussidi economici voluti per sostenere i cittadini in preda alle difficoltà economiche del momento.

Il caro vita diventa più difficile da sopportare così come l’aumento incontrastato dei prezzi delle utenze di luce, gas e acqua. Fortunatamente, gli aiuti non mancano.

Per chi si trova quotidianamente a fare i conti con i rincari rimane attiva la possibilità di richiedere un Bonus bollette da 700 euro.

Attenzione, però, a non fare confusione perché non si tratta di un contributo pensato e erogato a livello statale, bensì di una misura garantita ai richiedenti da parte di un provider di fornitura privato solo se si rispettano due requisiti.

Ma le buone notizie non finiscono qui: chi presenterà domanda per pagare meno sulle bollette accedendo al Bonus di 747 euro potrà godere anche dei Bonus sociali introdotti dal Governo a favore dei nuclei familiari economicamente più svantaggiati, per intenderci quelli a basso reddito.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito in cosa consiste il Bonus bollette da 747 euro, quali sono questi 2 requisiti da rispettare per poter presentare domanda al Comune entro e non oltre la data del 30 settembre e chi potrà avvalersi del beneficio.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Bonus bollette 747 euro, scadenza rinnovata a fine settembre: in cosa consiste

Prima di soffermarci sui due requisiti da rispettare per poter beneficiare del Bonus bollette 747 euro, occorre chiarire in cosa consiste la misura.

L’agevolazione che da il diritto ai beneficiari di pagare meno in bolletta è diversamente conosciuta come Bonus IREN, dal nome del gestore che garantisce la fornitura.

Tale precisazione era doverosa per sciogliere qualsiasi dubbio sulla platea dei beneficiari a cui il Bonus bollette da 747 si rivolge: solo i clienti IREN o gli interessati a stipulare un contratto di fornitura con il Gruppo stesso potranno accedere al contributo dopo averne fatto richiesta al Comune di residenza.

Per molti non è una novità, poiché il Bonus bollette IREN di 747 euro è attivo già da mesi. Quelli che in pochi sanno, però, è che la scadenza dell’agevolazione è stata spesso e volentieri prorogata nel tempo.

In un primo momento, il termine ultimo per richiedere l’accesso al Bonus è stato fissato al 31 giugno 2022, data poi posticipata per altri mesi, fino ad arrivare alla proroga attuale al 30 settembre 2022.

Salvo ulteriori ripensamenti, quindi, il Bonus bollette da 747 si potrà richiedere solo prima della fine del mese di settembre.

€747 in meno sulle bollette con questo Bonus, solo 2 requisiti per averlo entro il 30/09

Visto in cosa consiste la misura, vediamo ora quali sono questi due requisiti da rispettare per pagare meno di bollette. L’accesso al Bonus, in scadenza il 30 settembre 2022, è riservato esclusivamente a chi soddisfa due condizioni, entrambe legate al reddito del richiedente.

Prima è importante fare una premessa: il Bonus 747 euro IREN è stato introdotto per le famiglie che versano in condizioni di particolare bisogno, il più delle volte impossibilitate al pagamento delle utenze.

Ma veniamo ai 2 requisiti. Entrambi fanno riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Più nel dettaglio, sono due le soglie ISEE da rispettare per ottenere il riconoscimento del Bonus bollette IREN da 747 euro. Una riguarda le famiglie quantitativamente più numerose con a carico non più di tre figli, l’altra da rispettare per i nuclei familiari composti da 4 a più bambini.

Per le prime, la soglia ISEE da non superare è fissata a 12.000 euro, per le secondo a 20.000 euro.

Naturalmente l’accesso al Bonus, variabile nell’importo fino al tetto massimo di 747 euro, è consentito solo se si rientra in una delle due soglie ISEE appena descritte.

Attenzione, però, perché il Bonus bollette in questione non potrà essere richiesto in tutti i Comuni d’Italia.

Come e in quali Comuni presentare domanda per il Bonus bollette 747 euro

Prima di vedere come presentare domanda per il Bonus bollette da 747 euro occorre capire quali sono i Comuni che hanno dato l’ok all’accoglimento delle istanze fino al 30 settembre 2022.

L’accesso al Bonus è consentito ai residenti nel Comune di Collegno, Genova, Torino, Rivolo, Beinasco, Reggio Emilia, Grugliasco, Piacenza, Moncalieri, Parma e Nichelino.

Lo sconto massimo di 747 euro verrà concesso direttamente sulle utenze legate al teleriscaldamento. Prima, però, è necessario inviare domanda ad uno dei Comuni appena elencati.

Molti enti locali hanno optato per l’inoltro delle istanze tramite piattaforma web, ma non mancano casi in cui la domanda può essere presentata a mano presso gli uffici comunali.

Oltre ai documenti personali, serve il codice cliente IREN e il numero di contratto rilasciato in sede di richiesta.