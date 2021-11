Ci sono ancora poche settimane per accedere al Bonus Mobili ed Elettrodomestici. Il Bonus contenuto nella Legge di Bilancio per il 2021 consente di avere sotto forma di detrazione fiscale 8.000 euro. Tutte le informazioni nell'articolo.

Questo avviene per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici da inserire nella propria abitazione. Ma attenzione: occorre fare in fretta. Questo Bonus nella sua versione fino al 31 dicembre prevede un contributo da 8.000 euro.

Contributo massimo si intende. Nella versione invece della nuova Legge di Bilancio per il 2022 sarà ancora presente ma drasticamente ridotto. Andiamo per ordine e vediamo cosa si intende per Bonus Mobili ed Elettrodomestici, che cosa si può acquistare e come occorre muoversi per avere la detrazione fiscale da 8.000 euro.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici: perchè bisogna affrettarsi?

Il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è un Bonus ideato dal precedente governo guidato da Giuseppe Conte. Il Bonus ha trovato applicazione sulla base di quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2021.

Il Bonus prevede un contributo massimo di 8.000 euro – la legge fissa una detrazione al 50% su un tetto massimo di spesa di 16.000 euro – per chi effettua lavori di ristrutturazione in un immobile e, succesivamente alla data di avvio di questi lavori, decide di acquistare un mobile, un complemento d'arredo oppure un elettrodomestico.

Dicevamo che occorre fare in fretta.

Ecco il motivo. Nella bozza di Legge di Bilancio per il 2022 presentata dal premier Mario Draghi e dal ministro dell'Economia Daniele Franco la misura Bonus Mobili ed Elettrodomestici è ancora presente ma fortemente ridimensionata. E' prevista anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 ma è fortemente ridotta.

Se non avverranno modifiche in Parlamento in sede di approvazione della Legge di Bilancio per il 2022 il tetto massimo di spesa che è stato fissato è stabilito in 5.000 euro e non più su 16.000. Quindi la detrazione massima consentita sarà pari a 2.500 euro e non più a 8.000 euro.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici: le regole fino a fine anno

Ecco spiegato il motivo per il quale, chi può fa bene ad accelerare e effettuare in questa fase l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

In modo da garantirsi una detrazione molto più cospicua di quello che avverrà a partire dal 1 gennaio 2022. Sempre ovviamente al netto di modifiche in sede di approvazione della Legge di Bilancio 2022 del Parlamento.

Parliamo ora però di certezze. Di quello che è già in vigore attualmente, delle regole che sono vigenti fino al 31 dicembre 2021. E di come si può avviare tutta la procedura che porta all'erogazione del Bonus da parte del Governo.

Innanzitutto va detto che il Bonus Mobili ed Elettrodomestici versione 2021 è una agevolazione universale. Tutti possono richiedere questo incentivo senza nessuna limitazione legata al reddito familiare o personale.

Nessun indicatore ISEE entra a fare parte di questo Bonus. A prescindere dalla propria situazione reddituale si può effettuare l'acquisto di elettrodomestici e mobili ed avere il conseguente Bonus.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici: il desiderio di dare un impulso al settore edilizia e favorire il risparmio energetico

Alla base della decisione del Governo di attivare questo Bonus ci sono diverse situazioni: in primis il desiderio di dare un impulso al mondo dell'edilizia provato duramente da questa crisi economica legata alla pandemia.

Ricordiamo infatti che il Bonus che dà un incentivo a chi acquista mobili ed elettrodomestici non scatta con il semplice acquisto del mobile o dell'elettrodomestico.

Serve anche che precedentemente a questo sia avviato un intervento di ristrutturazione nell'unità immobiliare nella quale poi si vanno a inserire i mobili.

Secondo aspetto da mettere in evidenza il desiderio di aiutare le famiglie che intendono effettuare questo tipo di acquisto. Un aiuto che si sostanzia in due maniere: la prima assegnando l'incentivo e la seconda soprattutto per la parte degli elettrodomestici, legata ad un miglioramento energetico.

Un minore consumo di energia, un maggiore risparmio energetico è anche sinonimo di una bolletta da pagare più leggera. E, da non trascurare, una riduzione delle emissioni porta anche effetti benefici per il nostro pianeta. Mettere in casa elettrodomestici di ultima generazione comporta una spesa minore in bolletta.

Questa dell'obbligo di avere già un intervento di ristrutturazione nella casa in cui inserire poi i mobili o gli elettrodomestici è l'unica limitazione che è stata messa per accedere al Bonus.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici: una specifica importante

Occorre effettuare una specifica molto importante. Il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è un Bonus che è legato al fatto che nell'immobile in cui si vanno a inserire i mobili e gli elettrodomestici acquistati ci sia un intervento di riqualificazione e di ristrutturazionie dell'immobile o di parte di esso in corso.

La norma specifica una cosa ulteriore: non è fatto obbligo che il mobile o l'elettrodomestico che si acquista vada inserito nella stanza in cui sono stati effettuati questi lavori.

In altre parole occorre che l'unità immobiliare in cui si inseriscono mobili ed elettrodomestici sia quella in cui si tiene il cantiere ma non è necessario che si riferisca allo stesso ambiente.

Per fare un esempio del tutto esplicativo si può magari fare un intervento in cucina modificando l'assetto di cucina e sala da pranzo e poi andare ad acquistare un letto o un armadio.

Questa operazione è consentita ed è legittima a condizione che i lavori interessino la casa in cui entra il mobile o l'elettrodomestico in questione.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici: una detrazione complessiva da 8.000 euro all'anno

Entriamo maggiormente tra le regole del Bonus Mobili ed Elettrodomestici.

La misura prevede una detrazione massima di 8.000 euro. Ecco come si calcola questa detrazione che in definitiva essendo spalmata su 10 anni dà un contributo annuo di 800 euro per dieci anni.

8.000 euro è cifra che si ottiene dalla Legge che parla di detrazione del 50% per una spesa che non può superare i 16.000 euro.

Quindi si tratta di 800 euro all'anno. Una bella differenza con quello che succederà a partire dal 1 gennaio quando la cifra massima sarà di 5000 euro all'anno con una detrazione massima quindi di 2.500 euro.

Da segnalare che poi spetta al cittadino rendicontare le spese. Ma su questo torneremo successivamente nell'articolo.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici, ecco gli acquisti che si possono fare e sono detraibili: elettrodomestici

Detto della necessità di avere un lavoro di ristrutturazione avviato per godere della detrazione, vediamo che cosa si può acquistare.

Dal punto di vista degli elettrodomestici c'è una condizione da soddisfare. Occorre installare prodotti che vadano a migliorare la situazione legata al consumo energetico.

Occorre avere prodotti che consentano un minore consumo di energia rispetto alla situazione attuale. Per questa ragione possono essere acquistati prodotti di classe A+.

Portano alla detrazione congelatori, frigoriferi, lavatrici, forni a microonde, condizonatori, ventilatori, stufe, piastre. E anche le caldaie.

Tutti questi elettrodomestici devono essere di classe energetica A+. C'è una eccezione solo per lavasciuga e forni. Solo per questi due elettrodomestici va bene anche se sono solamente di classe A.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici, ecco gli acquisti che si possono fare e sono detraibili: mobili

Passiamo ora ad esaminare la situazione per quel che riguarda i mobili.

Anche qui per avere la detrazione massima di 8.000 euro sono diversi gli acquisti che si possono fare.

Si possono acquistare letti, scrivanie, comodini, materassi, cassettiere, scrivanie, sedie, divani, poltrone e mobili di arredo per la cucina o la sala.

Anche le spese per il trasporto e il montaggio a casa di mobili ed elettrodomestici possono essere inserite nella documentazione per avere il bonus.

La Legge indica anche in maniera chiara che cosa non dà diritto al Bonus: non dà diritto alla detrazioine l'acquisto di tende, lavori per le porte e qualunque tipo di lavoro che riguarda i pavimenti di casa compresa la posa di un parquet.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici: come si può avere l'incentivo del Governo?

Quindi ricapitolando: una persona che si trova in questa condizione con lavori in corso di svolgimento e acquisto fatto in data successiva rispetto all'avvio dei lavori ha le carte in regola per accedere al Bonus.

Come si deve fare per attivare la detrazione fiscale? Intanto occorre avere tutti gli atti necessari: in primo luogo quelli relativi ai lavori e all'intervento di ristrutturazione presente nell'immobile.

Poi occorre avere il documento che attesta il mobile o l'elettrodomestico che è stato acquistato. Una volta che si hanno tutti questi documenti occorre andare nel sito dell'Agenzia Enea e comunicare tutti i dati che sono stati raccolti per poi accedere in questo modo alla detrazione da 8.000 euro lordi totali.

Naturalmente come appare evidente devono essere effettuati pagamenti con mezzi tracciabili. Quindi sì ad acquisti fatti con bonifici bancari, bonifici postali o tramite bancomat.

Strumenti devono essere verificabili e quindi banditi contanti o assegni. Naturalmente verrano fatti controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle documentazioni che verranno inserire prima di erogare i Bonus.

Va sottolineato che per una abitazione si può avere una e una sola agevolazione. Non si possono attivare più agevolazioni visto che la misura è strutturata sulla base delle abitazioni.

Se una persona ad esempio possiede 5 abitazioni e vuole avviare più interventi può liberamente farlo e in questo caso ottiene il numero di agevolazioni in base agli interventi di ristrutturazione avviati e agli elettrodomestici o mobili acquistati.

Fino a questo momento le regole in vigore per il 2021.

Chi vuole e può può affrettarsi a fare l'acquisto di mobili ed elettrodomestici entro fine anno. Visto che per i prossimi anni il Bonus esisterà ancora anche se ridotto e depotenziato. A meno come detto di novità che potranno emergere dalla discussione in Parlamento della Legge di Bilancio 2022.