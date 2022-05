Il bonus acqua 2022 si presenta come un rimborso fiscale che permette di avere da 500 euro a massimo 2500 euro, e sempre per gli stessi lavori idraulici. Se vuoi averlo, dovrai rispettare i seguenti requisiti e provvedere ai seguenti interventi!

Il bonus acqua 2022 da quest'anno è garantito fino a 2500 euro!

Anche se si parla di un rimborso previsto per alcuni tipi di lavori domestici e idraulici, il Governo Draghi non ha voluto badare a spese per questo bonus.

Per certi versi rientra nel novero dei bonus Casa, cioè tutte le agevolazioni relative a lavori e interventi finalizzati all'efficientamento energetico e ambientale.

In realtà è più un mini-bonus, constatando che la maggior parte dei bonus Casa permette detrazioni fiscali del valore di decine di migliaia di euro, come abbiamo visto col bonus 110% e con il bonus facciate 2022.

In questo caso si parla di un rimborso che va dai 500 ai 2500 euro massimi per tutti i lavori relativi all'acqua potabile di casa.

Ha la fortuna di non prevede l'ISEE come requisito vincolante, ma ha la sfortuna che non si potrà richiederlo al di fuori della semplice detrazione fiscale.

Ovviamente questo bonus è disponibile per tutti coloro che rispettano non solo certi requisiti, ma anche certi interventi e lavori, in particolare rispettando le scadenze tutt'ora vigenti.

Ma lo vedremo meglio nel corso dell'articolo, in particolare per quello che dovrai presentare all'Agenzia delle Entrate in sede di riscossione.

Bonus acqua 2022: fino a 2500 euro di rimborso! Ecco come funziona

Il bonus acqua 2022 è un rimborso fiscale disposto per tutti coloro che attuano dei pagamenti relativi a spese per fornitura e messa in opera di dispositivi per il miglioramento dell'erogazione e del consumo dell'acqua potabile domestica.

Si parla di un incentivo fiscale garantito dall'Agenzia delle Entrate per tutte le opere che vanno a ridurre il consumo di bottiglie di plastica, ormai il contenitore d'elezione per l'acqua minerale o non.

Da un punto di vista ambientale, questa misura prevede di incentivare il consumo domestico e di limitare così la produzione e lo smaltimento di tutte queste bottiglie.

Stando a Legambiente, il numero di bottigliette di plastica che non vengono riciclate è arrivato a 7 miliardi nel 2021. Tutte queste rischiano di venire smaltite, ma in natura.

Ovviamente questo rimborso è previsto solo se si rispettano alcuni requisiti, non solo fiscali, ma anche edilizi.

Bonus acqua 2022: ecco per quali lavori è possibile richiedere il rimborso!

Il bonus acqua 2022 è disponibile solo se il richiedente ha effettuato alcuni lavori che hanno come finalità il miglioramento dell'erogazione e del consumo dell'acqua potabile.

In poche parole, tutti i lavori concernenti alla mineralizzazione dell'acqua, al filtraggio e all'addizione di anidride carbonica alimentale, così come il semplice raffreddamento.

Cioè aggiungere sali minerali, l'eliminazione di calcare o altri minerali invece dannosi al corpo, o l'aggiunta di anidride per renderla direttamente effervescente. Generalmente i dispositivi in questione sono filtri, depuratori o gasatori, tutti acquistabili presso compagnie o franchising specializzati.

Questo bonus permetterà di avere un rimborso fiscale pari al 50%, ma solo sulle spese che sono state effettuate tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Inoltre il soggetto richiedente potrà beneficiare di questo rimborso a patto di rispettare il rispettivo massimale di spesa.

Per le persone fisiche è previsto il rimborso su un massimale di 1000 euro di spesa complessiva. Ovvero 500 euro di rimborso.

Per i soggetti esercenti (arti, professioni, enti commerciali, attività di impresa ecc.) è previsto il rimborso su un massimale di spesa di 5000 euro. Ovvero 2500 euro di rimborso.

Anche per gli enti non commerciali, come gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli enti del terzo settore, è previsto lo stesso massimale.

Essendo un rimborso fiscale, non si potrà averlo se non attraverso la compilazione di un modulo presso il sito dell'Agenzia delle Entrate, come potrà confermarti AcquAria Sistemi Casa nel suo video Youtube.

Bonus acqua 2022: ecco come richiedere il rimborso!

Il bonus acqua 2022 è richiedibile soltanto come credito d'imposta. Per richiederlo dovrai accedere alla tua area riservata presso il sito online dell'Agenzia delle Entrate, e compilare la domanda per il beneficio del credito d'imposta, precisamente al quadro A e B (a seconda della categoria del richiedente) si dovranno segnalare le spese, come ricorda ticonsiglio.com.

Ricordati che da qualche mese non si potrà più accedere al servizio online con il semplice PIN dell'Agenzia delle Entrate, ma servirà almeno uno dei seguenti strumenti di identificazione digitale:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

CIE (Carta d'Identità Elettronica),

(Carta d'Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Inoltre, nel caso tu voglia correggere eventuali sviste o incompletezze nella domanda, potrai inviare una comunicazione correttiva, ma solo se la presenterai entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Altrimenti varrà quella precedentemente compilata e consegnata, con errori e sviste e comprese. Già da questo potrai vedere se verrai o meno rimborsato.

Bonus acqua 2022: come viene rimborsato dall'Agenzia delle Entrate?

Il bonus acqua 2022 andrà consegnato sotto forma di modulo telematico all'Agenzia delle Entrate, ma solo se le spese sono state sostenute nell'anno precedente a quello di invio della comunicazione.

In poche parole, la comunicazione va inviata tra il primo e il 28 febbraio, ma dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le spese di installazione degli impianti.

Se hai delle spese che però sono state effettuate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021, avrai diritto al rimborso solo se farai richiesta tra il 1 e il 28 febbraio 2022. Per quelli di quest'anno, la finestra per l'inoltro telematico sarà disponibile dal 1 al 28 febbraio 2023.

Avrai l'esito della tua domanda entro e non oltre dieci giorni lavorativi, ma solo in fatto di presa in carico della domanda. Per avere il rimborso fiscale, dovrai avere la conferma del credito d'imposta, il quale, una volta garantito, potrai utilizzarlo come compensazione nel modulo F24, grazie al codice tributo 6975. Se vuoi saperne di più ti suggerisco questo articolo in merito.

L'essenziale è che non si provveda invece a far richiesta del bonus idrico ENEA. Meglio evitare certi fraintendimenti.

Bonus acqua 2022: non confondetelo col bonus idrico! Ecco perché

Il bonus acqua 2022 potrebbe venire confuso col bonus idrico, e non sarebbe così difficile, dal momento che a sua volta si tratta di un bonus che si riferisce a due agevolazioni.

La prima è un bonus sociale per la bolletta dell'acqua domestica, per chi ha l'allaccio all'acquedotto comunale, e garantisce un risparmio fino al 30% per tutti coloro che la richiedono.

Ne avevamo fatto un approfondimento in merito, in un articolo recente, sul bonus idrico 2022 per le bollette. Questo però è un bonus regionale, non disponibile come il bonus luce e gas a livello nazionale.

Per richiederlo dovrai fare domanda presso l'ente comunale e regionale, e solo se quest'ultimo ha disposto recentemente dei bandi per l'iscrizione.

Altrimenti c'è il bonus idrico 2022 del MITE, che è molto simile al citato bonus acqua 2022, dal momento che è anche questo un'agevolazione fiscale su lavori e interventi per la sostituzione e l'installazione di dispositivi idraulici.

Ma in questo caso si tratta di vasi di ceramica, soffioni e colonnine doccia, con un volume e una portata idrica limitata.

Anche in questo caso è prevista una detrazione fiscale, praticamente con gli stessi massimali di spesa disposti per il bonus acqua 2022. Ti consiglio di darci un'occhiata, così vedrai se è compatibile o meno con il bonus per l'acqua potabile.