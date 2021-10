Previsto un bonus affitti per i giovani nella Legge di Bilancio. L’agevolazione consiste in un detrazione pari a 2.400 euro a vantaggio di chi decide di affittare una casa o una sua porzione. Il bonus scatta solo nel caso in cui la casa è destinata a diventare l’abitazione principale. Dunque un aiuto concreto previsto solo per i giovani di età compresa tra i venti e i trentuno anni che escono di casa e possono godere di un proprio reddito.

Il contributo si concretizza in una detrazione a livello fiscale pari al venti per cento ( fino ad un massimo di 2.400 euro ) e riguarda solo i redditi entro i 15.493,71 euro.

Obiettivo di questo provvedimento (che rientrerà nelle previsioni della Legge di Bilancio 2022) è aiutare i giovani ad andare a vivere da soli.

Il bonus scatta nel caso in cui si affitti un appartamento o anche solo una stanza, a patto che sia destinata a diventare l’abitazione principale. Dunque nuovo bonus fino a 2400 euro previsto dalla legge di bilancio 2022 scopriamo insieme di cosa si tratta.

A conclusione del Consiglio dei Ministro di ieri è circolata una bozza della legge di bilancio composta da ben 185 articoli e tra questi, all’articolo 37 si prevede l'opportunità di portare in detrazione il costo dell'affitto per i contratti di locazione stipulati sia per l'intera unità immobiliare che per una porzione della stessa (dunque anche solo una stanza).

Ovviamente deve trattarsi dell’abitazione principale sempre a patto che la casa non sia l'abitazione principale dei propri genitori.

Perché questa particolarità? In effetti la precisazione è doverosa perchè, come abbiamo già sottolineato l’obiettivo del bonus è incentivare i giovani a crearsi una propria indipendenza. Ed è per questo che sono stati fissati due vincoli per poter usufruire del bonus: avere un'età compresa tra i 20 e i 31 anni e un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Stando a quanto prevede la bozza, il bonus dovrebbe essere applicato come detrazione dell'imposta lorda pari al 20% del canone di affitto pagato fino ad un tetto massimo che, sempre stando a quanto prevede la bozza della legge di bilancio, non può superare i 2400 euro.

Dunque una novità sicuramente molto importante, una opportunità per i tanti giovani che pagano un canone di affitto o che vogliono iniziare una propria vita indipendente, dandogli la possibilità di potersi permettere di pagare un affitto.

Questo può essere sicuramente un aiuto importante, un contributo, una spinta ad una maggiore autonomia per un giovane che vuole intraprendere la strada dell’indipendenza rispetto al nucleo familiare di origine.

Ma non solo, questo bonus affitti diventa un supporto anche per un nucleo familiare che invece ha già una propria vita familiare ben definita e che può avere un aiuto attraverso queste detrazioni riguardanti proprio il pagamento del canone d’affitto. Ma vediamo in dettaglio quali sono i requisiti richiesti e come funziona.

Bonus affitti giovani 2022: quali sono i requisiti richiesti?

Abbiamo detto che dalla bozza della Legge di Bilancio, che circola da ieri pomeriggio dopo il Consiglio dei Ministri, è emerso un nuovo bonus per gli affitti di prima casa per i giovani. Un contributo che ha come obiettivo aiutare i giovani che non hanno ancora compiuto trentuno anni e che si materializza in una forma di detrazione fiscale pari a 2400 euro.

Pur parlando semplicemente di una bozza (quando tutto può ancora mutare) pare sia certo l’inserimento di questo contributo all’interno della nuova legge di bilancio che non partirà prima del 2022.

L’agevolazione è rivolta ai giovani che non hanno compiuto ancora i 31 anni ed offre la possibilità di detrarre le spese sostenute per affitti o locazioni di immobili ad uso abitativo. Vincolo imprescindibile è che l’abitazione non sia ovviamente quella dei genitori.

Dunque, alla luce di quanto detto finora, i requisiti richiesti per poter accedere al bonus sono sostanzialmente due: a

vere un ’età compresa tra i 20 e i 31 anni non ancora compiuti;

non ancora compiuti; possedere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Ovviamente queste sono sole le prime battute, vedremo poi nel testo definitivo della legge di bilancio 2022 quali saranno gli altri aspetti ad integrazione.

Bonus affitti giovani 2022: ecco come funziona

Questa nuova forma di aiuto che quasi certamente sarà contemplata all’interno della legge di bilancio 2022, è regolamentata (in bozza) dall’art. 37 della nuova legge di Bilancio, che a breve dovrebbe trovare la sua ufficialità.

Il bonus altro non è che una applicazione della detrazione del 20% all’imposta lorda, percentuale che viene calcolata sul totale del canone d’affitto.

Per quello che risulta dalla bozza della Legge di Bilancio, il massimo detraibile erogabile dal bonus è di 2400 euro. Ciò non toglie che tutto possa cambiare o comunque subire delle piccole modifiche.

Bonus affitti regionali

Sempre restando in tema di bonus, un’altra grande novità sono i bonus affitti provenienti dalle regioni con un mix di risorse regionali e statali.

E’ un bonus che riguarda espressamente gli inquilini, quindi le famiglie in difficoltà, non è quindi una misura che pur tenendo conto anche della redditività del patrimonio del locatore, guarda però agli inquilini e a possibili risparmi in casi di difficoltà economica. Quindi procediamo calma e cerchiamo di capire nel dettaglio come funziona.

Sono già molte le regioni che hanno attivato proprio in questi ultimissimi giorni i bandi e le relative domande per cui c'è ancora tempo. Ma andiamo per gradi.

Purtroppo, come abbiamo potuto constatare negli ultimi due anni, la pandemia ha aggravato ulteriormente la già delicata e precaria situazione economica di molte famiglie che molto spesso non hanno un casa di proprietà su cui contare e che oggi si trovano nella difficoltà di pagare i canoni mensili di affitto della propria abitazione principale.

Alcune regioni hanno deciso di dare una supporto a queste famiglie attraverso dei bonus gestiti ed erogati a livello regionale con un mix di risorse statali e regionali. Quindi questi sono dei bonus aggiuntivi che vanno a sommarsi, in alcune regioni, ad altri bonus simili erogati in precedenza, ma con importi minori.

La novità più grande è che questi bonus riguardano gli inquilini, un supporto molto utile per tutte le famiglie che nell'arco di questo anno hanno incontrato e stanno ancora incontrando difficoltà nel pagamento dei canoni mensili di affitto.

Ma come avviene l’iter di assegnazione di questi contributi? In pratica ci sono dei fondi creati dal governo centrale che provvedono allo stanziamento dei finanziamenti. Questi contributi vengono successivamente ripartiti a livello regionale, a loro volta le singole regioni provvedono all’assegnazione a livello comunale. E’ competenza dei Comuni indire il bando, quindi la gestione vera e propria dei bonus affitti spetta ai singoli comuni.

I fondi che erogano questi contributi sono diversi e rivolti a destinatari diversi, come nel caso del Fondo Sostegni Locazioni che si rivolge ai cittadini che hanno subito un peggioramento delle condizioni economiche. Tale fondo copre le spese inerenti le mensilità di locazione riferite al 2021.

Altro esempio, è il Fondo Morosità Incolpevole che fa riferimento a coloro che hanno ricevuto la convalida dello sfratto. In questo caso vengono coperti gli eventuali arretrati delle mensilità di affitto.

Comune denominatore a tutti i diversi tipi di bonus affitto è che sono legati all’emanazione di un bando comunale. Questo comporta che non esiste una unica modalità di richiesta del bonus e anche i tempi di attivazione variano da comune a comune.

E’ importante sottolineare che nonostante l’autonomia di gestione dei bonus affitti da parte dei comuni, vige in ogni caso una rigida normativa nazionale cui le diverse zone sono tenute a rispettare.

Vediamo insieme quali regioni si sono attivate per i bonus affitti.

Bonus affitti regione Lombardia

Partiamo subito con l'esito della Regione Lombardia che ha stanziato 34 milioni destinati al servizio della cosiddetta “Misura unica per l'affitto 2021” rivolta a chi vuole richiedere un contributo per riuscire a far fronte ai canoni da versare.

Il passaggio successivo è lo smistamento da parte della regione di questi 34 milioni di euro stanziati a 91 aree territoriali.

L’obiettivo è procedere ad una equa ripartizione delle risorse in modo da poter raggiungere capillarmente tutti i comuni ed evitare che ci siano degli esclusi dal beneficio fiscale.

Quindi chi avrà necessità di un aiuto per il pagamento dei canoni di locazione del casa in cui abita potrà contare su una cifra che non potrà superare i tremila euro per un periodo che non va oltre le otto mensilità.

I requisiti sono in linea di massima afferenti a quella che è la soglia del reddito Isee, ovviamente è la soglia riguarda tutti coloro che hanno un ISEE non superiore a 35000 euro.

Quindi per chi ha un ISEE inferiore o uguale a 35 mila euro, scatta il diritto a questo sostegno. Inoltre, il contratto di affitto, che dovrà essere fatto su libero mercato, dovrà riguardare le tipologie di contratto a canone concordato oppure gli alloggi in godimento. Restano esclusi dal contributo l’acquisto a riscatto e i contratti dei servizi abitativi pubblici

Quindi ogni regione potrà mettere dei requisiti aggiuntivi come quello appena citato della Lombardia sulla tipologia di contratto oppure ad esempio prendere anche in considerazione la numerosità del nucleo familiare.

Bonus affitti regione Emilia-Romagna

Proprio in questi giorni nuove risorse, nuovi fondi sono stati stanziati dalla regione Emilia-Romagna delle risorse aggiuntive pari a ben 21,4 milioni di euro. Questa dotazione ulteriore che va ad aggiungersi al Fondo affitto 2021 ( circa 11,6 milioni di euro stanziati a inizio 2021), è in parte costituita da risorse proprie della regione e in parte sono di provenienza statale.

Con questa ulteriore iniezione, l’importo disponibile sale a 33 milioni di euro, circa il doppio risposte alle cifre stanziate nel 2020.

In un periodo ancora critico dal punto di vista economico per tante famiglie e questa questa nuova iniezioni di fondi consente un pò di respiro, inoltre consentirà ai Comuni di poter continuare l’opera di assegnazione dei contributi utilizzando le graduatorie formate ad aprile, pari a tre mensilità fino ad un massimo di 1.500 euro.

Nello specifico i contributi consentiranno di poter accogliere le nuove richieste facendo scorrere le due distinte graduatorie frutto dei bandi comunali appositamente indetti e che hanno visto la loro chiusura il 9 aprile 2021.

Le due graduatorie sono cosi composte: