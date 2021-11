La Legge di Bilancio 2022 prevede una serie di bonus e agevolazioni per famiglie, lavoratori e giovani. Tra questi, il bonus affitto per gli under 31, per il quale l’ultima versione della manovra ha introdotto alcuni cambiamenti relativi allo sconto fiscale e al tetto minimo. Ecco quali sono.

Che il nuovo bonus sia il primo passo per adeguarsi al resto dell’Europa dove i giovani lasciano la casa dei genitori molto prima che in Italia? Può essere. In effetti, secondo alcune statistiche Eurostat, i giovani europei escono di casa intorno ai 26 anni, mentre gli italiani a 30 e gli spagnoli a 29 anni.

Proprio nell’ottica di favorire l’indipendenza dei giovani sembrano muoversi le ultime manovre e gli ultimi bonus approvati. Lo stesso Mario Draghi ha sottolineato come l’Italia stia ora pensando al proprio futuro:

Negli ultimi mesi, ogni volta che ho avuto occasione di incontrare dei giovani, sono rimasto colpito dal loro idealismo, dalle loro capacità, dalla loro dedizione. […] Dopo anni in cui l’Italia si è spesso dimenticata delle sue ragazze e dei suoi ragazzi, sappiate che le vostre aspirazioni, le vostre attese, oggi sono al centro dell’azione del Governo.

Nel dettaglio, il bonus in questione vuole aiutare i giovani a lasciare il nido familiare, coprendo parte delle spese di affitto che, si sa, per chi studia in un’altra città o si è da poco affacciato sul mondo del lavoro, incidono non poco sul bilancio di fine mese.

La prima bozza del bonus affitti

Un primo passo per ridare fiducia in se stessi ai giovani e invitarli a una vita indipendente è il bonus affitto. Destinato ai giovani under 31, il bonus è stato introdotto dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre. Secondo la prima versione del testo, i giovani fra i 20 e i 31 anni ancora da compiere hanno diritto a una detrazione del 20% sul costo dell’affitto per contratti di locazione per un’intera unità immobiliare o parti di essa.

La detrazione in oggetto può arrivare fino a un massimo 2.400 euro, ma i richiedenti devono rispondere a precisi requisiti reddituali e anagrafici.

Bonus affitti under 31: a chi è rivolto?

Il bonus è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti che decidono di andare a vivere da soli. Tre sono i requisiti indispensabili per ottenerlo:

la stipula di un regolare contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per una casa o parte di essa (per esempio, una stanza in un appartamento condiviso)





ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per una casa o parte di essa (per esempio, una stanza in un appartamento condiviso) un reddito annuo complessivo non superiore a 15.493,71 euro





l’abitazione per cui si chiede la detrazione deve essere diversa da quella dei genitori o di coloro cui i richiedenti sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge





per cui si chiede la detrazione deve essere o di coloro cui i richiedenti sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge Nel rispetto dei requisiti sopraelencati, possono richiedere il bonus sia i lavoratori sia gli studenti universitari. L’importante è che i 31 anni di età non siano ancora stati compiuti.

Ecco come spiega il bonus la consulente immobiliare Rinalda Borra:

Come è cambiato il bonus?

Se la prima bozza prevedeva una detrazione del 20% dell’ammontare del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.400 euro, le cose ora sono leggermente cambiate.

Il Governo si è trovato, infatti, a dover ridimensionare i benefici relativi al bonus affitti under 31 e l’ultima bozza del Decreto Bilancio ha apportato alcune modifiche.

Lo sconto fiscale per i primi quattro anni resta invariato al 20%, ma viene introdotto un tetto minimo di 991,60 euro anche quando il quinto dell’affitto risulti più basso. Cambia, inoltre, l’ammontare massimo annuo della detrazione, che scende da 2.400 a 2.000 euro.

La platea rimane invariata

Non sono state apportate modifiche alla platea. Il bonus rimane infatti rivolto ai giovani fra i 20 e 31 anni non compiuti e copre i primi quattro anni di durata contrattuale.

Di seguito, il testo dell’articolo relativo al bonus affitto 2022 per i giovani under 31:

Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni, una detrazione dall’imposta lorda pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 2.400 di detrazione.

I contratti di locazione esclusi dal bonus

Tutti i giovani under 31 possono presentare la domanda per ottenere il bonus, purché l’abitazione in questione sia diversa dalla casa principale dei genitori o di coloro cui sono legalmente affidati.

Un altro dettaglio da tenere in considerazione è costituito dai contratti di locazione che non rientrano nel bonus, cioè quelli non previsti dalla Legge 431 del 1998:

i contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile





i contratti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale





i contratti relativi agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche

Come richiedere il bonus

Al momento, non sono state rese note le modalità di presentazione della domanda per ottenere il bonus: saranno divulgate soltanto una volta che il testo della manovra sarà approvato dal Parlamento, entro il 31 dicembre 2021.

Tuttavia, i giovani che hanno in progetto di lasciare la casa dei genitori e i tanti fuori sede universitari possono già iniziare a considerare questa possibilità, assicurandosi di avere tra le mani un regolare contratto di locazione e i documenti che attestino l’effettivo pagamento di un canone di affitto.

Bonus affitto: da quando?

Al momento, non esiste ancora una data definitiva a partire dalla quale si potrà richiedere il bonus. Salvo cambiamenti inaspettati, è tuttavia certo che l’agevolazione rimarrà in vigore per tutto il 2022.

Anche la Spagna sceglie il bonus affitti

La Spagna si sta muovendo in una direzione simile all’Italia: il Governo Sanchez ha previsto un bonus da 250 euro mensili per le spese d’affitto, destinato alle persone tra i 18 e 35 anni. L’obiettivo primario è favorire l’emancipazione dei giovani, aiutandoli a costruirsi una propria indipendenza lontano dall’abitazione dei genitori.

Il “bono joven” – così si chiama in spagnolo – resterà in vigore fino alla fine della legislatura, ma potrà essere richiesto soltanto da coloro che hanno già un lavoro e un reddito non superiore 23.725 euro. Il governo spagnolo calcola che potranno fare domanda circa 40-50 mila giovani, cioè meno del 10 per cento rispetto al totale di tutti coloro che ne avrebbero bisogno (circa 600mila giovani).

Una differenza notevole rispetto all’Italia, in cui il bonus può essere richiesto non solo dai lavoratori, ma anche dagli studenti universitari.

Bonus e resilienza

In un recente intervento presso l’Istituto Tecnico di Bari Antonio Cuccovillo, il Premier Draghi ha anche sottolineato l’importanza del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di un programma di investimenti e riforme concordato con la Commissione Europea e incentrato proprio sui giovani.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si snoda in diversi punti, dall’istruzione al lavoro, alle distinzioni di genere e mostra una fiducia totale nelle nuove generazioni. Così, ha concluso Draghi:

A voi giovani spetta il compito di trasformare l'Italia. Il nostro compito è mettervi nelle condizioni di farlo. Il vostro è cominciare a immaginare il Paese in cui vorrete vivere. Preparatevi a costruirlo, con passione, determinazione e, perché no, un pizzico di incoscienza.

Under 31 e non solo

In quest’ottica nascono dunque le numerose iniziative a sostegno dell’indipendenza di giovani studenti e lavoratori. Il bonus affitto per chi è al di sotto dei 31 anni non è l’unica agevolazione prevista dal Governo per aiutare le nuove generazioni a costruirsi una vita fuori dal nido dei genitori: sono infatti diversi i contributi previsti dal Decreto Bilancio 2022.

Primo fra tutti, il bonus casa. Chi desidera acquistare la prima casa entro il 30 giugno 2022 ha a disposizione il bonus casa under 36, rivolto, appunto, ai giovani sotto i 36 anni di età, i quali potranno richiedere mutui agevolati con garanzia statale fino all’80%. Requisito fondamentale è che l’ISEE non sia superiore a 40mila euro. Al riguardo, il Governo ha da poco lanciato la campagna “Voglia di casa mia” per fare conoscere le agevolazioni previste sull’acquisto della prima casa e incoraggiare i giovani a usufruirne.

Ma il Governo pensa anche ai diciottenni. Il bonus cultura introdotto nel 2016, infatti, verrà riproposto anche nel 2022: i diciottenni residenti in Italia o con regolare permesso di soggiorno potranno richiedere una carta elettronica per le spese culturali. L’importo della carta sarà fissato a 500 euro, spendibili in teatri e cinema, concerti, mostre, libri, quotidiani, musica e film, parchi archeologici, corsi di musica, teatro e lingua.

Oltre i bonus

Al di là dei vari bonus, il Decreto Bilancio 2022 ha introdotto un’ulteriore novità: il congedo di paternità diventa strutturale ed è esteso a dieci giorni. Si tratta, in realtà, dello standard minimo imposto dall’Europa in cui il congedo per i neo-papà è in media di tre mesi.

In linea con il desiderio di investire sul futuro dell’Italia, si prospetta anche l’introduzione di varie politiche sul lavoro. Quindi, niente bonus, ma 20 milioni di risorse per l’attuazione di politiche attive di lavoro stanziate in favore dei giovani fra i 16 e i 29 anni, disoccupati e non inseriti in un percorso di studio o formazione, i cosiddetti Neet – neither in employment nor in education or training – . Lo scopo è aiutarli a trovare un impiego tramite specifici percorsi di formazione.

Aperto anche ad autonomi e partite iva è, invece, il cosiddetto Programma GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, le cui risorse complessive ammontano a 4,4 miliardi di euro. Fulcro delle politiche attive del PNRR, il GOL non prevede bonus, ma fondi da assegnare a regioni o province autonome, le quali si impegnano a creare macro-percorsi ad hoc in base al curriculum del beneficiario. Questi possono includere l’aggiornamento delle competenze richieste dal mercato del lavoro, percorsi di reinserimento lavorativo o riqualificazione, ricollocazione collettiva in caso di crisi aziendale.

Insomma, pare che il Governo stia mantenendo fede alla promessa di investire sui giovani e sul futuro dell’Italia. Resta solo da vedere come e quando entreranno veramente in vigore le misure e i bonus messi a disposizione.