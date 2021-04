[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Il tema affitti è nel 2021 una questione molto delicata su cui il Governo sta cercando di intervenire sia a livello centrale, con un bonus dedicato ai proprietari immobiliari, sia tramite le autorità locali, erogando contributi a sostegno degli inquilini in difficoltà. Sono poi previsti anche un bonus affitto 2021 e altre agevolazioni fiscali dedicate a Partite Iva e attività commerciali. Come si è detto, il tema è delicato perché se da un lato i proprietari lamentano di continuare a pagare tasse anche su immobili da cui ormai non percepiscono alcuna rendita. Dall’altro vi sono gli inquilini, molti dei quali per effetto della crisi pandemica hanno visto un peggioramento delle condizioni economiche e stentano a trovare i soldi per l’affitto. Di qui la necessità di agire su due fronti a sostegno di entrambe queste categorie, nella speranza che la fine della pandemia e la ripresa del motore economico siano vicine. Vediamo tutte le novità del bonus affitto 2021 e cosa offre questa agevolazione a proprietari e inquilini. Il bonus affitto 2021 per inquilini in difficoltà è attivo in Lombardia Come si è detto se il provvedimento centrale si concentra sui proprietari immobiliari, le autorità locali stanno offrendo invece incentivi alle famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione. I fondi per questi bonus affitti locali sono stati finanziati dal Governo attraverso il fondo di Morosità Incolpevole, con cui i Comuni possono erogare un contributo economico agli inquilini morosi, se non per loro colpa, e nei cui confronti è stato avviato un provvedimento di sfratto. In Lombardia il bonus affitto 2021 è gestito dalle autorità comunali ed è rivolto a tutti i nuclei familiari con un reddito ISEE che non superi i 26.000 euro all’anno. Possono farne richieste entro il 31 dicembre 2021 tutti i residenti che abbiano un regolare contratto di affitto. Per richiedere il contributo dovrete verificare il bando sul singolo comune di appartenenza. Il contributo copre fino a 8.000 euro per i costi delle mensilità arretrate del canone, se nel nucleo familiare c’è stata una riduzione del reddito a causa della crisi epidemiologica. Un bonus affitto anche per gli inquilini in Liguria ed Emilia-Romagna Anche in Liguria stanno partendo le attivazioni del bonus affitto, per il momento la prima è stata la città di Imperia, in cui cittadini con un ISEE inferiore a 20.000 euro l'anno possono godere di un contributo economico dell’importo massimo di 3.000 euro che copre i costi dell’affitto sostenuti nel 2019. Possono beneficiarne sia gli inquilini in regola, che i morosi o i titolari di un provvedimento di sfratto. Gli interessati hanno a disposizione fino al 14 maggio 2021 per inoltrare richiesta del bonus, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti, tra i quali il non aver ricevuto né Reddito di Cittadinanza né Pensione di Cittadinanza durante il 2019. Stessa situazione in Emilia-Romagna dove la provincia di Ferrara ha attivato dal 14 aprile al 31 dicembre 2021 un bonus affitto dedicato ai residenti che hanno subito un calo di reddito almeno del 30%. L’incentivo ha un importo massimo di 8.000 euro e copre il 30% del costo del canone di locazione, comprese eventuali mensilità arretrate per morosità. Oltre a ciò è bene tenere presente che le autorità locali offrono spesso altre agevolazioni sull’affitto a particolari categorie di affittuari, quali gli studenti universitari o le persone anziane. Per verificare se nella vostra provincia di residenza è stato attivato uno di questi contributi, la cosa più semplice è verificare periodicamente gli aggiornamenti sul sito del vostro Comune o Regione. Bonus affitto 2021, un contributo dallo Stato per i proprietari in difficoltà Il bonus affitto dedicato ai proprietari immobiliari è stato rinnovato anche per il 2021 con La Legge di Bilancio di quest’anno, che prevede lo stanziamento di altri 50 milioni di euro a favore della misura. Possono beneficiare del bonus affitto 2021, che ha un importo massimo di 1.200 euro all’anno, i proprietari che hanno applicato una riduzione del prezzo dell’affitto agli inquilini e che riceveranno il 50% della riduzione mensile applicata. In parole povere, se si riduce l’affitto di 100 euro al mese, lo Stato rimborserà al proprietario dell’immobile 50 euro, fino ad un massimo di 1.200 euro all’anno. Sarà ovviamente necessario stipulare un altro contratto di locazione che specifichi la cifra della riduzione applicata. Questo contributo è rivolto ai soli proprietari di immobili collocati nei comuni ad alta tensione abitativa e di categoria catastale A, con la sola esclusione della categoria A/10. Le domande per il nuovo bonus affitto 2021 si apriranno a breve, non appena sarà emesso il decreto attuativo per questa agevolazione. Una guida al funzionamento del bonus affitto 2021 nel video YouTube di Diego Santi: Quanto costa registrare un nuovo contratto di locazione Per poter però richiedere il bonus affitto 2021 i proprietari devono stipulare e registrare un nuovo contratto d’affitto, che rechi le indicazioni dello sconto applicato. Questa operazione ha ovviamente dei costi, perché bisogna pagare imposta da bollo e imposta di registro. La prima è la classica marca da bollo da 16 euro che deve essere applicata sul documento, nello specifico una marca da bollo ogni 4 pagine o ogni 100 righe. L’imposta di registro rappresenta invece un importo pari al 2% del prezzo di affitto mensile, moltiplicato per le mensilità relative al primo anno di canone. Gli immobili situati in zone ad alta tensione abitativa possono usufruire degli affitti a canone concordato, in cui vi è un’agevolazione sugli importi dell’imposta di registro che diventa pari all’1,4%. Bonus affitto 2021 in arrivo per i titolari di Partita Iva Per le Partite Iva e le attività commerciali in genere il Decreto Cura Italia aveva pensato ad un’agevolazione, che tramite credito di imposta restituisse il 60% del canone di locazione mensile. La misura ha subito però nel corso dell’ultimo anno vari restringimenti della platea dei beneficiari. Attualmente la Legge di Bilancio 2021 ha previsto una proroga di questo bonus affitto fino al 30 aprile 2021. L’agevolazione 2021 tuttavia riguarda solo le strutture turistiche e le agenzie di viaggio, anche se non è da escludere che novità in merito vi siano con l’approvazione del DL Sostegni bis. Il nuovo decreto dovrebbe infatti contenere delle misure speciali rivolte proprio alle Partite Iva, con un più sostanzioso e vario pacchetto di aiuti.

Alda Moleti