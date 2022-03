Sono state finalmente fornite delle nuove indicazioni in riferimento al bonus affitto 2022 dal valore massimo di 3.000 euro, che potrà essere richiesto entro il mese di aprile, nei casi in cui si rispondano a determinate condizioni e requisiti di accesso. Ecco quali sono le caratteristiche del bonus affitto 2022, chi potrà avere il bonus affitto e quali sono i fortunati che potranno fare richiesta del bonus affitto nel 2022.

È ormai finalmente diventato ufficiale: arriva finalmente un nuovo bonus affitto nel 2022 dal valore di 3.000 euro! Si tratta, di un bonus approvato in favore dei cittadini che sono costretti a sostenere delle spese legate all’abitazione in locazione.

Il funzionamento di questo nuovo contributo somiglia molto a quello che era stato già approvato in precedenza durante il periodo particolarmente segnato dalla crisi dovuta all’emergenza epidemiologica provocata dall'esplosione di contagi da Coronavirus.

Tuttavia, rispetto al bonus affitto che era stato formulato da parte della squadra di Governo italiano, attualmente guidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nonché l’ex banchiere di Banca centrale europea, Mario Draghi, questo nuovo bonus affitto 2022 ha molte differenze.

Nuovo bonus affitti 2022 da 3.000 euro: come funziona?

Tuttavia, in questo contesto, è necessario innanzitutto chiarire che non si tratta di un contributo che non sarà erogato nei confronti dell’intera popolazione, così come avveniva in precedenza con gli altri bonus e contributi a fondo perduto per gli affitti.

Infatti, è la Regione Siciliana ad aver avviato nello specifico un bando pubblico volto appunto all’erogazione di bonus affitti 2022 che si configurano dunque come dei contributi integrativi che saranno assegnati con riferimento all’anno 2020.

Bonus affitti da 3.000 euro: la conferma del 2022! Tutte le novità da sapere

L’arrivo e l’entrata in vigore a tutti gli effetti del nuovo bonus affitti dal valore di 3.000 euro che potrà essere richiesto entro il mese di aprile, è stato comunicato per la prima volta da parte della Regione Sicilia, e successivamente ripreso da diverse testate giornalistiche locali.

A questo proposito, anche l’articolo Il Mattino di Sicilia ha deciso di dedicare un approfondimento in riferimento proprio alla nuova procedura che sarà messa in atto al fine di consentire ai cittadini interessati di ottenere l’accesso al bonus affitto 2022.

Si tratta di un contributo gestito dalla Regione Siciliana, che risulta essere fortemente legato al cosiddetto Fondo nazionale Sostegno affitto, le cui risorse vengono di anno in anno incrementate, sulla base della decisione della giunta regionale.

In questo senso, per quanto riguarda le specifiche novità correlate al bonus affitti 2022 dal valore complessivo di 3.000 euro, si ricorda, che la procedura dedicata alla presentazione delle istanze potranno essere trasmesse ed invaiate a partire dal 21 febbraio fino al 21 aprile di questo anno.

Bonus affitti da 3.000 euro: i riferimenti normativi. Cosa dice la legge?

All’interno del bando pubblico dedicato al bonus affitti 2022, la Regione Siciliana ha innanzitutto precisato i riferimenti normativi entro cui si pone l’erogazione e il riconoscimento di tali contributi nei confronti della popolazione locale.

A questo proposito, dunque, un primo riferimento normativo cui è necessario prendere in considerazione riguarda la legge che è andata ad introdurre a tutti gli effetti l’istituzione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. In tal senso, si fa riferimento alla legge numero 431, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 dicembre dell’anno 1998.

In particolare, è l’articolo 11 a provvedere al riconoscimento e all’elaborazione di un fondo nazionale volto a sostenere i cittadini che sostengono delle spese per le abitazioni in locazione.

Inoltre, a seguito della pubblicazione e dell’entrata in vigore del decreto ministeriale avvenuta nella data del 6 maggio 2020, si sono verificate nuove novità fondamentale per il bonus affitti 2022. Si tratta, nello specifico del decreto pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale numero 138 durante la giornata del 30 maggio dell’anno 2020, in seguito della decisione intrapresa da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In particolare, attraverso il decreto ministeriale in questione, il Governo italiano ha deciso di provvedere all’assegnazione direttamente alla Regione siciliana, di un ammontare di risorse pari all’importo di 4.316.167,63 euro.

Dunque, è chiaro che si fa riferimento alle risorse che sono state chiaramente inserite all’interno del Fondo Locazione, mediante il quale saranno erogati i bonus affitti 2022 dal valore massimo di 3.000 euro.

Nuovo bonus affitti 2022: i requisiti per avere i 3.000 euro

Dunque, nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato nel dettaglio sia le caratteristiche distintive del nuovo bonus affitti 2022, che anche il panorama normativo entro cui si pone la sua erogazione, così come anche le recenti novità che lo hanno interessato. Ora, invece, andremo ad approfondire in maniera molto più dettagliata tutte le disposizioni che sono state inserite all’interno del bando pubblico della Regione Siciliana sui bonus affitti 2022.

A questo proposito, quindi, così come accade anche per tutti gli altri bonus e contributi economici, anche per poter ottenere il riconoscimento del bonus affitto 2022 è necessario rispondere a determinate condizioni e requisiti particolari.

Nello specifico, al fine di vedere accolta la propria richiesta per accedere al bonus affitto 2022, è necessario che il richiedente risulti essere cittadino italiano oppure straniero, sia di uno Stato appartenente all’Unione Europea che non. Tuttavia, in questi ultimi due casi, sarà richiesta anche il possesso dell’apposito permesso di soggiorno.

Inoltre, per avere il bonus affitti 2022 occorre anche dimostrare di essere titolari di uno specifico contratto di locazione di unità immobiliari. In tal senso, rientrano eventuali contratti legati alle unità immobiliari ad uso abitativo sia di proprietà pubblica che di proprietà privata.

Tuttavia, si intendono esclusi dalla possibilità di beneficiare del bonus affitti 2022, quei contratti che fanno riferimento ad un’unità immobiliare che rientra nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9; così come anche quegli immobili che risultano essere locati esclusivamente per usi di tipo turistico.

Nuovo bonus affitti 2022 da 3.000 euro: chi resta escluso?

Come visto nel precedente paragrafo, la Regione Siciliana ha previsto differenti requisiti essenziali che, oltre a quelli citati in precedenza, rimandano anche al possesso della certificazione ISEE relativa al periodo di imposta 2020. Tuttavia, sono stati identificati anche dei motivi che potrebbero rendere il cittadino richiedente il bonus affitti 2022 escluso dalla possibilità di usufruire del contributo economico in questione.

A questo proposito, quindi, rientrano quei casi in cui il contratto di locazione risulta essere stato stipulato tra dei parenti o affini entro il primo grado di parentela.

Allo stesso tempo, saranno ritenuti non idonei ad usufruire del bonus affitti 2022 neanche quei cittadini che hanno riportato delle condanne per delitti puniti, e che rientrano in specifiche categorie, sulla base della legge regionale numero 16 del 2018.

In questo contesto, un’ulteriore motivazione che potrebbe andare a determinare l’esclusione del cittadino dalla possibilità di usufruire del bonus affitti 2022 è quella legata al fatto che il richiedente possa essere un cittadino comunitario oppure extracomunitario che è stato coinvolto da un provvedimento di allontanamento dall’Italia.

Bonus affitti da 3.000 euro: gli importi ufficiali del 2022

Per poter determinare a tutti gli effetti gli importi che potrebbero essere erogati nei confronti dei cittadini richiedenti il bonus affitti 2022 dal valore di 3.000 euro, è necessario fare particolare attenzione alle fasce di reddito di appartenenza.

In questo contesto, dunque, è possibile riconoscere la Fascia A, in cui rientrano i cittadini con ISEE 2020 uguale o inferiore a 13.405,08 euro. In questo caso, l’importo massimo del bonus affitti 2022 sarà pari a 3.098,74 euro.

Una seconda fascia di reddito, invece, è quella che comprende quei cittadini con ISEE corrente del nucleo uguale o inferiore al limite di 15.409,49 euro. In questi casi, il canone annuo che potrà essere corrisposto sotto forma di bonus affitti 2022 è di massimo 2.324,05 euro.

Infine, è stata definita anche un’ulteriore fasce, ovvero la Fascia Covid. Si tratta, in questo caso, di quella categoria di cittadini richiedenti il cui ISEE corrente oppure ordinario risulta essere inferiore oppure pari a 35 mila euro.

Tuttavia, in questa fascia saranno accettate esclusivamente quelle persone che hanno subito durante il periodo emergenziale un calo del proprio reddito IRPEF di aumento il 20% rispetto al periodo precedente marzo-maggio.