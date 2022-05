Bonus affitto 2022 al via, ma con importanti novità. Il Governo Draghi raddoppia il contributo che permette di ottenere uno sconto complessivo sul canone di locazione di 2.300 euro: un’agevolazione spetta a tutti, l’altra ai giovani di età inferiore ai 31 anni. Ecco le ultime novità.

Una misura che arriva come una vera e propria manna dal cielo considerata la situazione economica attuale. L’impennata dei prezzi di benzina, diesel e gasolio, unita al caro bollette e all’incremento dei prezzi dei beni di consumo stanno letteralmente mettendo in ginocchio gli italiani.

Molte sono le famiglie in evidente difficoltà economica costrette a fare i salti mortali per arrivare a fine mese. E tra bollette, carburante, spese quotidiane come dimenticarsi dell’affitto.

Il canone di locazione, nella lista nera delle spese mensili affrontate, incide in maniera negativa sul bilancio familiare tanto quanto il mutuo.

Lo sa benissimo il Governo Draghi che, per sostenere ancora di più le famiglie piagate in modo importante dalla crisi economica causata dal Covid-19, per mezzo della Legge di Bilancio 2022 ha raddoppiato il Bonus affitto.

Ebbene si, nell’anno in corso si potrà usufruire di due Bonus utili ad agevolare il canone di locazione se rispettati specifici requisiti. Attenzione, stiamo parlando di due Bonus affitto molto diversi fra di loro sia per la categoria di beneficiari a cui si rivolgono, sia per le condizioni da soddisfare per godere dei rispettivi benefici.

Un Bonus affitto è accessibile a tutti, indipendentemente dall’età anagrafica dei richiedenti se si rispetta la soglia reddituale fissata, l’altro è rivolto esclusivamente ai giovani.

Ma vediamo subito quali sono le condizioni da rispettare per ottenere il riconoscimento del doppio Bonus affitto fino a 2.300 euro, come si scindono le due misure e perché il Governo Draghi ha optato per un raddoppio del contributo.

Bonus affitto, Draghi raddoppia a 2.300 euro: cosa cambia nel 2022

Chiariamolo subito: il Bonus affitto di cui ci occuperemo nel corso dei paragrafi non è assolutamente un nuovo contributo. La sua entrata in scena risale allo scorso anno, anche se la Manovra di Bilancio recente ha disposto una serie di modifiche per potenziarne il funzionamento.

Cosa cambia nel 2022? Semplicemente molte più persone potranno usufruire del Bonus raddoppiato dal Governo Draghi per consentirne la fruizione a più beneficiari.

Se lo scorso anno tutti i cittadini under 31 potevano richiedere il Bonus affitto da 2.000 euro, nel 2022 l’età anagrafica passa a 31 anni.

Ma le novità non finiscono qui. I 2.000 euro dei complessivi 2.300, tutti dedicati al Bonus affitto, si potranno ottenere come rimborso del canone di locazione su un intero appartamento o su una parte di esso.

Cosa significa? Anche il canone di locazione di una sola stanza si potrà coprire usufruendo del Bonus affitto.

Non mancano, però, gli svantaggi. Quello più importante riguarda l’importo: mentre nel 2021 la misura permette di agevolare le spese concedendo 2.400 euro di contributo ai beneficiari, il Bonus affitto richiedibile nell’anno in corso non andrà oltre i 2.000 euro.

Bonus affitto, Draghi raddoppia a 2.300 euro: quali importi per i giovani

Come anticipato in apertura di articolo, il Governo Draghi ha raddoppiato il Bonus affitto. Nel 2022, dunque, sono due i contributi che si potranno ottenere per beneficiare del rimborso del canone di affitto. Il tutto per un ammontare complessivo di 2.300 euro.

Il tetto massimo del Bonus affitto rivolto ai giovani è di 2.000 euro, anche se gli importi variano a seconda del calcolo effettuato. Ci siamo dimenticati, però, di soffermarci su un’altra novità prevista per quest’anno: il Bonus coprirà solo i primi 4 di contratto di locazione.

Per quanto concerne l’importo del rimborso, non si potranno superare i 2.000 euro, mentre la somma minima erogata è di 991,60 euro.

La quota di Bonus affitto spettante si ottiene dall’applicazione del 20% di “sconto” sul canone di affitto.

Bonus affitto, 2.000 euro ai giovani: a quali condizioni

Ovviamente, anche l’accesso al Bonus affitto 2022 richiede il soddisfacimento di una serie di condizioni. Come prima cosa, proprietario dell’abitazione non dovrà essere un genitore del giovane beneficiario del contributo.

Lo stesso dovrà dimostrare di essere residente nell’abitazione per la quale si richiede l’agevolazione. Tale disciplina si applica sia al contratto di locazione stipulato su un intero appartamento, sia all’eventuale stanza pressa in affitto.

L’altra condizione riguarda i beneficiari. L’accesso al Bonus affitto da 2.000 euro è riservato esclusivamente ai giovani under 31.

Il Bonus affitto è vincolato all’ISEE. Il giovane in possesso dei requisiti appena visti potrà beneficiare dello sconto previsto dalla misura se il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non supera i 15.493,71 euro.

Attenzione va fatta anche per gli immobili per i quali si richiede il beneficio. Le categorie catastali A/8, A/9 e A/10 sono infatti tagliate fuori dal Bonus affitto 2022.

Bonus affitto, c’è il raddoppio: 300 euro dei 2.300 euro spettano a tutti: come funziona

Chiarito che il Bonus affitto 2022 è stato raddoppiato quest’anno dal Governo Draghi, e analizzata la prima tranche del sussidio rivolta esclusivamente ai giovani, passiamo ad esaminare la parte dei 2.300 euro spettante a tutti, senza limiti anagrafici.

Anche questo particolare Bonus affitto può essere ottenuto solo nel rispetto di determinate soglie ISEE. Quali?

Con un ISEE sotto i 15.493,71 euro si potrà ottenere un contributo di 300 euro. Superata questa soglia, ma non quella di 30.987,41 euro, si potrà beneficiare di un mini Bonus affitto di 150 euro.

Per quanto concerne la modalità di erogazione, invece, si applicano le stesse regole previste per il Bonus affitto giovani under 31.

Bonus affitto, raddoppio per 2.300 euro di sconto: altri aiuti dalle Regioni. Come averli

Oltre al raddoppio del Bonus affitto 2022, anche gli enti locali stanno predisponendo, su base volontaria, contributi per venire incontro ai cittadini chiamati a sostenere mensilmente il canone d’affitto.

Naturalmente, si tratta di agevolazioni diverse da Regione a Regione. Motivo per cui è sempre bene controllare il sito internet dell’ente locale di residenza.

Attenzione anche alle date: non tutti i Bonus affitto regionali sono richiedibili ed erogabili alla stessa scadenza.