Un nuovo bonus affitto per i cittadini e le famiglie che risiedono in Piemonte e a Torino: la giunta regionale ha messo a disposizione 25 milioni di euro per finanziare i contributi sul canone di locazione di una casa. Ecco a chi spetta, come funziona e quando arrivano i soldi del bonus affitto regionale.

Nuove agevolazioni per le famiglie che si trovano in difficoltà economica e fanno fatica a sostenere tutte le spese. Torna il bonus affitto in Piemonte e a Torino grazie a un nuovo stanziamento di risorse da parte della Giunta regionale: sono 25 milioni di euro le risorse a disposizione per la popolazione residente.

Come ha spiegato l’assessore regionale alla casa:

questi 25 milioni andranno a sostenere chi paga l’affitto nel mercato privato e versa in condizioni di oggettiva difficoltà.

Lo scorso anno i beneficiari del bonus affitto in Piemonte sono stati 18.000 nuclei familiari. E per il 2022 l’aiuto è confermato: i bandi resteranno aperti da ottobre a dicembre 2022, e saranno consultabili direttamente sui siti web delle amministrazioni comunali.

Ecco come funziona il bonus affitto in Piemonte e a Torino: a chi spetta, come richiederlo e quando arrivano i soldi.

Bonus affitto in Piemonte e a Torino: come funziona

Come ogni altra Regione che lo ha introdotto, il bonus affitto del Piemonte consiste in un contributo economico da elargire alle famiglie che soffrono di difficoltà economica e che non riescono a sostenere le spese di locazione di una casa, o comunque versano in condizioni di difficoltà.

Considerando che a livello statale è attivo solo il bonus affitto per i giovani, le Regioni italiane si sono mosse in autonomia: dopo l’Emilia Romagna e il Lazio, anche il Piemonte, a tal fine, ha stanziato 25 milioni di euro per confermato il bonus affitto 2022 per i cittadini in difficoltà che risiedono in regione.

Le risorse a disposizione verranno ripartire tra i 71 Comuni del Piemonte e i cittadini dovranno rivolgersi alle rispettive amministrazioni locali per accedere ai contributi.

I bandi per il bonus affitto 2022 saranno pubblicati sui siti web dei Comuni piemontesi e saranno consultabili tra i mesi di ottobre e dicembre 2022 (per 30 giorni), mentre le erogazioni partiranno – presumibilmente – dal prossimo anno.

Bonus affitto in Piemonte e a Torino: a chi spetta

Visto che saranno i Comuni a raccogliere le domande dei cittadini interessati al bonus affitto 2022, spetterà alle singole amministrazioni locali stabilire quali siano i requisiti di accesso al contributo sul canone di locazione.

Al momento non si conoscono ancora i dettagli dei singoli bandi, ma possiamo riportare le condizioni di accesso al bonus affitto previste per lo scorso anno.

Sicuramente sarà richiesta la cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell’Unione Europea o in alternativa il permesso di soggiorno; oltre alla residenza presso uno dei Comuni del Piemonte presso il quale si intende richiedere il contributo.

È poi previsto un limite ISEE per accedere al bonus affitto del Piemonte: ne hanno diritto, infatti, solo i nuclei familiari che soffrono di difficoltà economica. Lo scorso anno, per esempio, erano previste due fasce di reddito:

ISEE fino a 13.405,08 euro e incidenza del canone di affitto sul reddito complessivo superiore al 14%;

ISEE fino a 25.000 euro e incidenza del canone di affitto sul reddito complessivo superiore al 24%.

Infine, il bonus affitto del Piemonte si applica soltanto ai cittadini che sono tenuti al pagamento di un canone di locazione annuale non superiore a 6.000 euro per un’abitazione domestica di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6, con contratto regolarmente registrato (tra privati).

Bonus affitto in Piemonte: la domanda va presentata al Comune

Per accedere al bonus affitto 2022 della Regione Piemonte è necessario, quindi, rivolgersi al proprio Comune di residenza e attendere la pubblicazione del bando (tra ottobre e dicembre 2022).

Se dovessero essere confermate le condizioni previste per il 2021, anche i titolari del reddito di cittadinanza potrebbero ottenere il contributo: il sussidio grillino, quindi, non è causa di esclusione dal beneficio locale.

Una volta resi noti i requisiti di accesso e soddisfatte le condizioni fissate dal bando, i cittadini possono inviare la propria domanda online al Comune per accedere al contributo sugli affitti.

La domanda si può presentare entro i 30 giorni dalla pubblicazione del bando da parte del Comune: se risiedi a Torino, per esempio, dovrai verificare giorno per giorno l’eventuale pubblicazione e informarti sui requisiti richiesti per accedere al contributo.

Quando arrivano i soldi del bonus affitto in Piemonte

Un’ultima domanda che gli interessanti si staranno ponendo riguarda i tempi di erogazione del contributo, ovvero quando arrivano i soldi del bonus affitto del Piemonte.

Considerando che i singoli Comuni hanno tempo fino a dicembre 2022 per pubblicare il bando e raccogliere le domande dei cittadini interessati, presumibilmente il pagamento dei contributi sull’affitto avverrà all'inizio del 2023.

Occorre dapprima stilare una graduatoria dei beneficiari in base ai requisiti reddituali e sociali, per poi definire il calendario dei pagamenti.

Il metodo di accredito del bonus affitto, invece, verrà scelto dai beneficiari in sede di presentazione dell’istanza.