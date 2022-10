Confermato il bonus affitto 2022 in questa Regione italiana: tutti i cittadini e le famiglie che possiedono un ISEE sotto i 20.000 euro possono presentare la domanda online al proprio Comune se possiedono tutti i requisiti richiesti. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo contributo regionale per il canone di affitto mensile.

Casa in affitto? Il canone di locazione è una spesa fissa mensile che potrebbe svuotare lentamente il tuo conto in banca, ma fortunatamente esistono dei sostegni e bonus da sfruttare per risparmiare sulle spese.

In una Regione italiana – così come in molte altre – è stato confermato il bonus affitto 2022, un contributo economico sul canone di locazione destinato alle famiglie che si trovano in maggiore difficoltà economica e possiedono un ISEE basso, sotto i 20.000 euro. Così come avvenuto in molto altre Regioni, la domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza entro i termini stabiliti dal bando.

Cerchiamo di capire chi sono le fortunate famiglie che possono richiedere il nuovo bonus affitto 2022, quali sono i requisiti per ottenere il contributo e come si presenta la domanda online.

Bonus affitto in questa Regione: chi sono i fortunati che possono averlo

La Giunta regionale del Veneto ha confermato la possibilità di ottenere un nuovo bonus affitto 2022 per tutte le famiglie che soffrono di difficoltà economica a causa della pandemia, ma anche per tutti i rincari che si sono verificati nell’ultimo periodo.

Una delle voci di spesa che decurta maggiormente lo stipendio, oltre alle bollette di luce e gas, è il canone di affitto. Secondo un’indagine della Uil (Unione italiana del lavoro), in Italia sono ci sono 5,2 milioni di famiglie che si trovano in affitto e la spesa media per il canone si aggira attorno ai 538 euro al mese, ovvero un quinto del potere di acquisto della famiglia stessa.

In questa Regione italiana, quindi, è stato introdotto un nuovo contributo economico sul canone di locazione (bonus affitto 2022) valido per i pagamenti eseguiti nel corso del 2021. Ne hanno diritto, però, solo le famiglie che possiedono un ISEE basso e che presentano la domanda online al proprio Comune di residenza.

Così come avvenuto in altre Regioni italiane, come in Emilia Romagna, in Piemonte o in Lombardia; anche in Veneto occorre soddisfare alcuni requisiti per ottenere il bonus affitto 2022: vediamoli nel dettaglio.

Bonus affitto Regione Veneto: a chi spetta? Tutti i requisiti

In primis, per poter ottenere il bonus affitto della Regione Veneto è necessario possedere la residenza all’interno dei confini regionali, oltre ad avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea. È possibile richiedere il contributo anche se si possiede un regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Il bando apre la possibilità di richiedere il contributo economico a tutti i nuclei familiari, con o senza figli, che non possiedano immobili di proprietà e che abbiano stipulato un regolare contratto di affitto (registrato presso l’Agenzia delle Entrate) con canone pagato per tutto il 2021.

L’alloggio in affitto deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 E A/11.

È poi richiesto il possesso di un ISEE non superiore a 20.000 euro per poter ottenere il contributo economico sul canone di locazione mensile. Le disponibilità economiche basse sono da sempre un requisito essenziale per poter accedere ai bonus.

Bonus affitto Regione Veneto: domanda online al Comune

Spetterà a ciascun singolo Comune della Regione Veneto stabilire – con apposito bando – le modalità e i termini per la presentazione della domanda per il bonus affitto 2022: generalmente la richiesta si può presentare online, oppure (se previsto) in forma cartacea presso l’apposito ufficio comunale.

Ciò significa che, se abito a Verona, dovrà presentare la domanda di bonus affitto al Comune di Verona; mentre se sono di Vicenza dovrà rivolgermi a quest’altra amministrazione comunale.

Alla domanda occorre allegare anche una serie di documenti obbligatori:

Carta di Identità del richiedente;

attestazione ISEE 2022;

contratti di affitto e relativi pagamenti del canone di locazione 2021;

indicare il conto corrente bancario o postale sul quale si intende ricevere il pagamento del bonus affitto.

Una volta scaduti i termini, sulla base del numero di domande pervenute e dei requisiti posseduti dai cittadini richiedenti, verrà stilata una graduatoria dei beneficiari che avranno diritto al contributo. Saranno privilegiate le famiglie con minori disponibilità economiche, oltre a quelle con figli, disabili o anziani a carico.

Bonus affitto in Veneto: qual è la scadenza per la domanda?

La scadenza per la presentazione della domanda per il bonus affitto 2022 della Regione Veneto non è univoca: ciascun singolo Comune decide autonomamente modalità e termini per le richieste.

Invitiamo gli interessati a monitorare i siti web delle relative amministrazioni comunali per non perdere news e informazioni sulla pubblicazione del bando.

Per esempio, il Comune di Cavaion Veronese ha già fissato i termini per richiedere il beneficio: tutti i residenti che hanno intenzione di ottenere il contributo per l’affitto possono presentare la domanda online dal 3 ottobre all’11 novembre 2022, oppure si possono rivolgere al CAF (su appuntamento) per ottenere l’assistenza necessaria.