Il Comune di Roma ha aperto il bando per la richiesta del nuovo bonus affitto fino a 2.000 euro per le famiglie che possiedono un ISEE basso e soffrono di difficoltà economica: c'è tempo fino al 5 novembre per inviare la propria domanda. Ecco quali sono i requisiti, gli importi e come funziona il bonus affitto a Roma.

Al via un nuovo contributo per le famiglie in difficoltà: è stato aperto il bando per la richiesta del bonus affitto nella città di Roma.

Se la tua famiglia ha un ISEE basso, risiede a Roma e intende richiedere il contributo sul canone mensile, c’è tempo fino al 5 novembre per presentare la domanda esclusivamente online. Il bonus affitto della Regione prevede la possibilità di ottenere un contributo fino a 2.000 euro a famiglia, ma solo se si possiedono tutti i requisiti richiesti dalla Regione.

Ecco come funziona il bonus affitto della città di Roma: chi può richiederlo, quali sono i requisiti, come presentare la domanda e tutto quello che c’è da sapere.

Bonus affitto a Roma fino a 2.000 euro alle famiglie: come funziona

Come avviene in molte altre Regioni e città italiane, anche nella Capitale è stato aperto un nuovo bando per l’accesso al bonus affitto per i residenti della città di Roma. Tutte le famiglie che soffrono di difficoltà economica e non sono in grado di pagare il canone di locazione mensile possono richiedere un contributo fino a 2.000 euro, ma solo se soddisfano tutti i requisiti richiesti.

Il primo stanziamento di risorse a tal fine prevedeva la possibilità di attingere da un fondo di 22 milioni di euro, ai quali sono stati aggiunti altri 6 milioni di euro lo scorso giugno, fino a un totale di 28 milioni di euro.

Si tratta, in realtà, del recupero dei contributi sull’affitto previsti per il 2021: ad oggi, comunque, è sempre più importante garantire un sostegno concreto a tutte le famiglie che si trovano in difficoltà a causa della pandemia, della crisi energetica e del caro prezzi.

La domanda per il bonus affitto della città di Roma si potrà presentare esclusivamente in via telematica, ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire a chi spettano i contributi.

Bonus affitto a Roma fino a 2.000 euro alle famiglie con ISEE basso: i requisiti

Il bonus affitto della città di Roma non spetta a tutti i residenti nella Capitale, ma soltanto alle famiglie che soffrono di difficoltà economica e che possiedono i requisiti fissati dall’apposito bando.

Come avviene per tutti gli altri contributi economici sull’affitto, anche in questo caso è richiesto un reddito basso e la residenza all’interno dei confini comunali.

Dunque, possono richiedere il bonus affitto della città di Roma solo i cittadini che risiedono entro i confini della Capitale e coloro che possiedono un ISEE inferiore a 14 mila euro.

Sono ammesse domande anche da parte dei nuclei familiari con ISEE compreso tra 14 mila e 35 mila euro, purché nel periodo di pandemia abbiano registrato una diminuzione del reddito pari ad almeno il 25%.

Bonus affitto a Roma per le famiglie con ISEE basso euro: tutti gli importi

Il bonus affitto previsto dal Comune di Roma non prevede diversi importi a seconda della fascia ISEE del richiedente: è stato fissato un unico importo.

Tutti i beneficiari del bonus affitto della città di Roma possono ottenere un contributo economico fino a un massimo di 2.000 euro sul canone di locazione.

Per richiedere qualsiasi informazione o per segnalare problematiche particolari, il Comune di Roma ha messo a disposizione diversi numeri telefonici da contattare (06671073168; 0667106227; 06671073564 e 0667103938/) e un indirizzo e-mail: contributoaffitto2021@comune.roma.it.

Bonus affitto a Roma: come presentare la domanda online

L’unica modalità per la presentazione della domanda per accedere al bonus affitto della città di Roma è a piattaforma appositamente dedicata: le famiglie interessate, quindi, potranno inviare la propria richiesta – corredata da tutta la documentazione necessaria a tal fine – esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS.

La piattaforma GECOA2021 resterà attiva dal 5 settembre al 5 novembre 2022: è questa la scadenza entro la quale i cittadini possono inviare la propria domanda, esclusivamente online.

Al termine della raccolta delle istanze, il Comune di Roma Capitale procederà all’assegnazione dei contributi tramite apposita graduatoria, in base al limite ISEE e alle condizioni economico-sociali del nucleo familiare richiedente.

Per le erogazioni del beneficio, come hanno confermato fonti ufficiali, sarà necessario attendere due o tre mesi.

Regione che vai, bonus affitto che trovi: i bandi attivi

Non solo Roma: anche in molte altre città e Regioni italiane sono attivi dei bonus affitto per le famiglie che si trovano in difficoltà economica. Quali sono le agevolazioni che si possono richiedere?

Anzitutto, il Piemonte ha appena pubblicato le linee guida per l’accesso al nuovo bonus affitto della Regione destinato alle famiglie: saranno i Comuni a definire i limiti ISEE, i tempi e le modalità di effettuazione della domanda. I bandi resteranno aperti da ottobre a dicembre 2022 e permetteranno ai cittadini di ottenere contributi economici per pagare il canone di affitto mensile.

Anche in Emilia Romagna è possibile richiedere un bonus affitto fino a 1.500 euro, ma solo se si possiede un reddito basso (fino a 35.000 euro). Le domande si raccolgono direttamente presso il proprio Comune di residenza.

Infine, anche in alcuni Comuni della Toscana è stato aperto il bando per l’accesso al bonus affitto: possono richiederlo le famiglie con ISEE basso e che risiedono presso i paesi toscani. Maggiori dettagli sui siti web delle rispettive amministrazioni comunali.