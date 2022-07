Bonus affitto, nel 2022 sono tante le Regioni italiane che hanno pubblicato bandi appositi per sostenere i cittadini nel pagamento del canone di locazione, in particolare coloro la cui situazione economica si è aggravata dopo la pandemia. Ecco come trovare i bandi e accedere alla misura.

Regioni e Comuni in Italia offrono diversi tipi di misure, generalmente incluse sotto il nome di bonus affitto, e che vengono rese disponibili per tutti coloro che hanno problemi a garantire il pagamento.

Perché si possa accedere a tali aiuti è necessario rientrare in specifici requisiti. Questi, però, non sono sempre gli stessi. Proprio perché i finanziamenti vengono portati avanti dalle singole Regioni, i requisiti per ottenere i contributi economici dipendono proprio dalla Regione o dal Comune in cui si vive.

Normalmente, Regioni o singoli Comuni, pubblicano dei bandi appositi e, più in generale, forniscono tutte le informazioni di cui si ha bisogno sui loro siti web. Per questo motivo, da parte del cittadino interessato è richiesta una visita sul sito della Regione o del Comune per verificare che vi sia un bando aperto e quali sono le modalità di invio della richiesta.

Vediamo quali sono, in generale, i requisiti richiesti per ottenere il bonus affitto e, in più, anche alcune novità che arrivano dalle Regioni.

Bonus affitto 2022, requisiti: quali sono le condizioni per ottenere il contributo per l’affitto

Come già accennato, quando si parla di bonus affitto non si fa riferimento a un’unica misura statale, bensì a finanziamenti (o, come vedremo, anche a rifinanziamenti) che vengono messi a disposizione dagli enti locali (Regioni e, di conseguenza, Comuni).

Da questo punto di vista, dunque, non sempre i requisiti per ottenere il contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione sono gli stessi. Ciascuna Regione o ciascun Comune possono apportare delle variazioni ai requisiti di accesso.

In linea generale, però, è possibile dare un’idea di quali siano le condizioni che danno accesso alla misura di sostegno economico. Molte delle misure da parte delle Regioni, infatti, vengono riconosciute a coloro che hanno visto peggiorare la propria condizione economica, in particolare in seguito alla pandemia, per cui una “corsia preferenziale” viene spesso aperta a coloro che hanno perso il lavoro, oppure anche per i nuclei familiari in cui sono presenti soggetti fragili.

Inoltre, molto spesso a determinare la possibilità o meno di ottenere il contributo è il valore dell’ISEE. L’Indicatore della Situazione Economia Equivalente, infatti, viene spesso richiesto. Molte Regioni e Comuni stabiliscono una soglia entro la quale rimanere per ottenere il beneficio.

Bonus affitto della Regione Lombardia 2022: le linee guida e come richiederlo

A dare la possibilità ai cittadini che si trovano in condizione di fragilità di richiedere il bonus affitto 2022 è la Regione Lombardia.

Come si legge visitando il sito web della Regione, i nuclei familiari che, in seguito alle misure restrittive e le limitazioni dovute alla pandemia, hanno registrato un peggioramento della situazione economica possono avere accesso a un contributo per il pagamento dell’affitto.

Dal momento che il bonus affitto della Regione Lombardia è riconosciuto a chi sta vivendo una difficoltà economica legata alla pandemia, per poter accedere al contributo è fondamentale avere una certificazione ISEE. In particolare:

l’ISEE non deve superare i 26.000 euro (più contratto di locazione da almeno 6 mesi).

Inoltre, ci sono alcuni fattori che permettono di ottenere più facilmente il contributo. Questa condizione si applica qualora nel nucleo familiare si siano verificati alcuni particolari eventi (per esempio, si è perso o si è avuta una riduzione degli orari di lavoro, un componente del nucleo familiare è deceduto o non è stato rinnovato un contratto a termine).

I cittadini interessati possono richiedere il bonus affitto al proprio Comune di residenza fino al 31 dicembre di quest’anno.

Bonus affitto 2022, nel Lazio la misura riceve un nuovo finanziamento

Anche il Lazio permette ai cittadini residenti di richiedere un bonus affitto per il 2022.

La misura aveva già ottenuto un finanziamento di 22 milioni di euro (approvato nel mese di novembre dello scorso anno), ma, come si legge in una nota pubblicata il 7 giugno sul sito della Regione, nel 2022 arriva un ulteriore finanziamento:

il Lazio mette a disposizione altri 6 milioni di euro per sostenere i cittadini in difficoltà nel pagamento del canone di locazione.

Anche in questo caso, i criteri per l’assegnazione dei contributi dipendono dal valore della certificazione ISEE (il limite dovrebbe rimanere intorno ai 35.000 euro) al quale si aggiunge poi una perdita di reddito rispetto all’anno precedente.

Anche nel caso dei 6 milioni di euro, questi verranno distribuiti tra i diversi Comuni che li distribuiranno, a loro volta, ai cittadini in possesso dei requisiti.

Dove trovare i bandi per i bonus affitto 2022

Molte Regioni hanno da poco chiuso i termini per presentare domanda per il bonus affitto. Altre, invece, come abbiamo visto, offrono ancora questa possibilità (in alcuni casi fino alla fine dell’anno). Altre, ancora, potrebbero riaprire una seconda finestra per ricevere nuove richieste. Tutto dipende dalle risorse a disposizione.

È proprio per questo motivo che il consiglio è cercare periodicamente notizie direttamente sul sito della propria Regione o del proprio Comune di appartenenza. In questo modo, qualora venissero aperti nuovi bandi o semplicemente questi siano già presenti, si avrebbe la sicurezza di poter inviare la propria richiesta.

Inoltre, maggiori informazioni possono comunque essere ottenute rivolgendosi direttamente a un ufficio del proprio Comune.