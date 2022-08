In dirittura di arrivo anche questo bonus agosto da 500€, ogni anno solitamente erogato, da parte dello Stato, ma solo a una categoria di persone appartenenti a una specifica fascia di età. Tale contributo è in essere già da tempo ma la novità riguarda il fatto che, di volta in volta, le modalità di spesa si ampliano ed è possibile utilizzare la somma a disposizione per voci di spesa sempre più variegate. Il bonus è senza Isee e la procedura per poterlo richiedere è semplice da seguire. L’unico dettaglio a cui prestare attenzione riguarda l’imminente scadenza, fissata al 31 agosto.

La categoria di cittadini a cui spetta questo bonus agosto da 500€ è quella dei neo-maggiorenni, più precisamente a coloro che hanno compiuto diciotto anni nel corso dello scorso anno 2021.

È il bonus cultura, senza Isee e la procedura per poterlo richiedere è semplice da seguire. L’unico dettaglio a cui prestare attenzione riguarda l’imminente scadenza, fissata al 31 agosto.

A seguire nell’articolo, si riportano tutte le informazioni relative ai beneficiari del bonus e quelle necessarie per poterlo richiedere subito.

Bonus agosto da 500€: chi sono i destinatari del bonus cultura

I beneficiari del contributo da 500€ a persona che lo Stato mette ogni anno a disposizione, è dunque riservato ai neo-maggiorenni.

Il denaro risulta essere disponibile su una card virtuale, da presentare quindi ogni qualvolta si desidera procedere con un acquisto.

L’ambito entro il quale muoversi, per poter procedere alle spese, è però circoscritto. Infatti questo buono da 500€ in scadenza ad agosto ha una finalità ben precisa e, non a caso, si definisce bonus cultura.

Il suo obiettivo principale infatti consiste proprio nell’avvicinare i più giovani al mondo della cultura e della formazione, che restano tra i valori più importanti da coltivare, nel corso della vita, e da inculcare sin da giovanissimi.

Tutti coloro che hanno compiuto diciotto anni nel 2021, e che quindi sono nati nel 2003, hanno diritto dunque a richiedere la card. C’è tempo fino alla fine del mese e si avranno in seguito sei mesi di tempo per poterla spendere.

Ecco maggiormente nel dettaglio tutte le voci di spesa di cui è possibile avvantaggiarsi, grazie all’utilizzo di questa carta legata al bonus cultura.

Bonus cultura 18 anni 2003: cos’è

Tutto ciò che contribuisce all’arricchimento culturale del singolo ragazzo, rientra tra i beni e servizi acquistabili grazie al bonus in questione.

Biglietti per il cinema, teatro o per visitare una mostra d’arte o un museo, per andare a un concerto, per frequentare corsi di musica, lezioni di lingue straniere, acquistare libri, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, per quanto riguarda i buoni di quest’anno c’è una novità, che consiste nella possibilità di acquistare anche prodotti digitali e contenuti disponibili online, come ad esempio abbonamenti a riviste oppure ai quotidiani sul web.

Non è invece possibile adoperare il bonus agosto da 500€ per l’acquisto di dispositivi tecnologici quali pc portatili, tablet o smartphone.

In conclusione:

sì a tutto ciò che consente di vivere un’esperienza diretta al ragazzo e positiva per il suo arricchimento personale

no invece a tutto ciò che rappresenta solo un bene strumentale, quale un device per il collegamento a internet.

Come ricevere il bonus agosto da 500€ per la cultura

La card virtuale si richiede in maniera autonoma, semplicemente collegandosi al sito web 18App.

Attenzione a non cadere nella convinzione che esista anche un’App apposita per poterlo fare (il nome in realtà lo lascia presumere).

È possibile richiedere il bonus del valore di 500€ soltanto tramite sito.

Nel momento in cui si accede alla homepage, per procedere è necessario inserire le proprie credenziali di identità digitale, come lo Spid. È sufficiente inserire tutti i dati richiesti per vedersi accreditare il bonus del valore di 500€.

Sul sito stesso è possibile reperire anche ulteriori informazioni, ad esempio riguardanti quelli che sono i negozi convenzionati con l’iniziativa del bonus cultura.

La carta è valida sia nei negozi o altre strutture presenti fisicamente sul territorio sia online. Basti pensare, ad esempio, che l’ormai universalmente noto Amazon ha dedicato proprio una sezione riservata ai diciottenni che vogliono procedere con i loro acquisti utilizzando il loro bonus cultura.

Non solo prodotti come libri o cd e dvd, tra le varie opzioni possibili, soprattutto online. Ribadiamo infatti che il bonus da 500€ è spendibile anche per ciò che riguarda tutti i servizi disponibili in ambito culturale, come accesso al cinema, a centri culturali e rappresentazioni teatrali.

Ciò che invece non è possibile fare, oltre ad acquistare dispositivi tecnologici, come già sottolineato, è procedere con l’acquisto di prodotti o servizi “doppioni”. Per fare un esempio su tutti, non si possono acquistare due biglietti per il cinema, per lo stesso film, magari perché ci si trova in coppia con il proprio fidanzato o fidanzata.

Richiedendo il bonus cultura entro la scadenza del 31 agosto, avrà validità fino al 28 febbraio 2023.