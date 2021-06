Bonus lavoratori agricoli 2021 a rischio? A poco più di venti giorni dalla data sancita dal DL Sostegni bis per la presentazione delle domande INPS, l’Istituto di previdenza latita sull’emanazione della circolare che dovrebbe dare definitivamente il via libera all’agevolazione. Al momento non è possibile stabilire come si evolverà la situazione ma è sempre bene tenere sott’occhio alcune ipotesi in attesa di notizie ufficiali.

Il bonus lavoratori agricoli arriva o non arriva? Ormai è passato quasi un mese dall’entrata in vigore del DL Sostegni bis, il provvedimento di Governo che contempla fra le altre agevolazioni il tanto richiesto benefit destinato alla categoria dei lavoratori del settore agricoltura.

Fissato l’importo, i requisiti da rispettare per accedere al bonus agricoli 2021, manca la circolare dell’INPS che disciplina il funzionamento e le modalità di presentazione delle domande.

Senza il documento ufficiale dell’INPS, infatti, non si può dare il via libera all’inoltro delle istanze che, per come stabilito dal Decreto Sostegni bis, dovrebbe avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci su un eventuale posticipazione del bonus lavoratori agricoli, a luglio 2021. Tale ipotesi impazza anche sul web.

A conferma si legge sul sito the thewam.net: “Sembra sempre più concreta la possibilità di slittamento del termine fissato per l’invio delle richieste. Potrebbe essere fissato a fine luglio 2021”.

Per avere una panoramica globale su come funziona il bonus agricoli 2021 si consiglia la visione del video YouTube di Mondo Pensione.

Per evitare di farsi cogliere impreparati quando l’INPS deciderà di smuovere le acque e dare il via libera all’agevolazione, forniamo una breve guida utile a comprendere come funziona il bonus agricoli 2021, a chi spetta e quali sono i requisiti da soddisfare per fruire del benefit secondo le indicazioni contenute nel DL Sostegni bis.

Bonus agricoli 2021: i beneficiari

Il bonus lavoratori agricoli spetta per l’anno 2021 agli operai e braccianti del settore agricoltura.

Lo stanziamento di circa 448 milioni di euro a favore degli operai agricoli è stato decretato dalla cabina di regia del Governo Draghi per sopperire ad un’ingiustizia portata avanti per troppo tempo, che ha visto i lavoratori di categoria essere esclusi da qualsiasi tipo di agevolazione pensata per far fronte alla crisi conseguente il diffondersi della pandemia, dal Decreto Ristori fino ad oggi.

Solo dopo confronti serrati fra i sindacati di categoria e il Ministro dell’agricoltura, Stefano Patuanelli, il benefit è stato introdotto nel DL Sostegni bis del 25 maggio 2021, entrato in vigore il giorno successivo.

Meglio tardi che mai verrebbe da dire. Stando alle ultime novità introdotte dal recente DL Sostegni bis, il bonus lavoratori agricoli 2021 potrà essere ottenuto solo se vengono rispettati alcuni requisiti necessari per la fruizione dell’agevolazione.

Precisamente, il bonus agricoli verrà corrisposto ai lavoratori che hanno accumulato minimo 50 giornate di lavoro agricolo nell’anno 2020 e privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

A conferma sul sito fai.cisl.it si legge: “Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro”.

Bonus lavoratori agricoli: i casi di incompatibilità

Illustrati i due punti da soddisfare poter presentare domanda per ottenere il bonus lavoratori agricoli vanno analizzate le situazione che escludono l’accesso al benefit, vale a dire i casi di incompatibilità.

Nessun problema, invece, si presenta per i percettori dell’assegno di invalidità. Si legge, infatti, sul sito fai.cisl.it: “il bonus lavoratori agricoli è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222”.

Bonus lavoratori agricoli: quando arriva e come fare domanda

Come in precedenza anticipato, per il momento non si hanno notizie ufficiali su quando verranno aperti i termini per poter fare domanda all’INPS del bonus di 800 euro. In verità, la data dovrebbe essere quella stabilita dal DL Sostegni, ossia il 30 giugno 2021.

Tuttavia, l’ente autorizzato a disciplinare il provvedimento dal lato delle domande è l’INPS. Per questo motivo, a meno di 20 giorni dalla scadenza fissata dal DL Sostegni bis per presentare le richiesta, si è in attesa della circolare dell’Istituto di Previdenza.

Senza il documento autorizzativo della procedura, infatti, non si potrà fare richiesta degli 800 euro del bonus lavoratori agricoli. Dunque, per ora non è possibile dire come fare domanda e quando arriva il tanto atteso bonus lavoratori agricoli 2021.

Tutt’al più, considerate le tempistiche si possono fare delle ipotesi. Quella più accreditata riguarda lo slittamento del termine per le presentazione delle domande INPS oltre la da stabilita dal DL Sostegni bis, 30 giugno 2021.

In base alle passate esperienze, si può dire che c’è da attendere per il pagamento: generalmente passano 15 giorni fra il completamento della procedura e la comunicazione dell’esito delle richieste presentate all’INPS. Poi, si dovranno aspettare altri 30-40 giorni per ricevere direttamente l’accredito del bonus.

Ad ogni modo i lavoratori possono rivolgersi per informazioni più dettagliate ai sindacati o ai centri di assistenza fiscale (caf). Si ricorda che l’agevolazione per gli operai agricoli a tempo determinato non concorre alla formazione del reddito e quindi non è soggetta all’obbligo di inserimento nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

Lavoratori agricoli: arriva il pagamento dei contributi a fondo perduto

Sebbene il bonus lavoratori agricoli 2021 tarda a decollare, arriva una bella notizia per le Partita Iva che producono reddito agrario.

Per chi non ne fosse a conoscenza, il DL Sostegni bis accanto al bonus agricoli 2021 specifica che i titolari di Partita Iva, che producono redditi di tipo agrario, possono richiedere gli stessi contributi a fondo perduto a cui hanno accesso gli autonomi.

In favore di questi, vale a dire dei possessori di Partita Iva con ricavi e compensi non eccedenti i 10 milioni di euro e con il 30% di calo del fatturato verificatosi tra il 2019 ed il 2020, verrà erogato in modo automatico un nuovo contributo a fondo perduto, di importo uguale a quello ottenuto in precedenza.

A dare l’ufficialità dei pagamenti è il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), Daniele Franco, nel corso di un’audizione tenuta in Commissione Bilancio della Camera il 7 giugno 2021, riguardante le nuove indicazioni contemplare del DL Sostegni bis.

La data da segnare in rosso sul calendario è dunque quella del 16 giugno 2021.

Successivamente, si apriranno i termini per le richieste relative ai nuovi bonus stabiliti dal decreto n. 73/2021 e calcolati sulla base della differenza di fatturato avuta nel periodo che va dal 1°aprile 2020 al 31 marzo 2021, rispetto all’anno precedente. In estate, invece, si dovrebbe aprire la finestra per le domande riguardanti il fondo perduto a conguaglio.

Ma procediamo con ordine a fine di fugare ogni dubbio. Terminati i pagamenti del 16 giugno 2021 partirà immediatamente l’apertura della finestra temporale per l’invio delle nuove domande per i contributi a fondo perduto.

La conferma si legge sul sito informazionefiscale.it: “È dal 23 giugno 2021 che, stando a quanto indicato dal Ministro Franco, sarà possibile fare domanda per il secondo filone di aiuti previsti dal decreto Sostegni bis”.

Si tratta, di un contributo “integrativo” calcolato tenendo conto del calo medio mensile di fatturato realizzato nel periodo di tempo compreso tra il 1°aprile 2020 ed il 31 marzo 2021.

Alle Partita Iva che, invece, accedono per la prima volta al contributo a fondo perduto verranno applicate percentuali di calcolo più elevate.

Più nei dettagli:

90% per fatturati fino a 100 mila euro;

70% per fatturati fra i 100 mila euro e 1 milione di euro;

50% per ricavi fra 400 mila e 1 milione di euro;

40% per ricavi tra 1 milione e 5 milioni di euro;

30% per guadagni e ricavi compresi tra i 5 e i 10 milioni di euro.

I pagamenti di questa seconda tranche di contributi a fondo perduto dovrebbero partire a luglio.

Si dovrà attendere, poi, la tarda estate per le domande dei contributi a fondo perduto a conguaglio. L’accesso a tale bonus è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021, rispetto alla scadenza tradizionale fissata per il 30 novembre 2021.

Niente bonus agricoli 2021 ma arriva la disoccupazione

Nonostante non si conoscano ancora le sorti del bonus lavoratori agricoli 2021, gli operai del settore agricoltura non sono stati lasciati completamente a bocca asciutta. Ad inizio giugno ha preso il via la prima tranche di pagamenti della disoccupazione agricola, in attesa della seconda erogazione prevista per il mese di luglio.

Al pari del bonus agricoli è il numero di giornate lavorate che determina l’accesso al beneficio. I requisiti attorno ai quali gravita l’indennità sono sintetizzati dal sito cgil.como.it: “Disoccupazione involontaria e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno precedente”.

Naturalmente, per beneficiare della disoccupazione agricola è indispensabile presentare richiesta all’INPS, come per ottenere il bonus lavoratori agricoli, seppure in diversi tempi.

Per i giovani imprenditori agricoli parte il bando ISMEA

Dal 9 giugno fino al 7 settembre 2021 la Banca nazionale delle Terre Agricole (ISMEA), tramite bando d’asta, offre ai giovani imprenditori agricoli la possibilità di acquistare uno più terreni usufruendo di alcune agevolazioni.

Oggetto del concorso sono più di 16 mila ettari di terreni e 624 aziende agricole per un ammontare complessivo di circa 255 milioni di euro, offerti a quanti vogliono partecipare al bando, con particolari agevolazioni per i lavoratori agricoli al di sotto dei 41 anni. A questi viene data la possibilità di pagare il prezzo del terreno a rate nell’arco di 30 anni.

A conferma dal sito Quifinanza.it si legge: “L’iniziativa tende a favorire l’ingresso dei giovani nel settore primario attraverso alcune facilitazioni. Ai giovani imprenditori agricoli under 41 è concessa la possibilità di pagare il prezzo del terreno (fino al 100% del valore a base d’asta) ratealmente, con rate semestrali o annuali, per un periodo massimo di 30 anni”.

Si tratta per la maggiore parte di terreni situati nelle Regioni del sud Italia (Puglia, Sicilia e Basilicata). Seguono le Regioni del Centro (Toscana), mentre una piccola quota di terreni interessa le Regioni del Nord (Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto).

QUI è disponibile l’elenco dei terreni messi all’asta.