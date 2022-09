Bonus agricoltura, 50.000€ dall’Agenzia delle Entrate: dal 20/09 con solo un requisito

Bonus agricoltura da 50.000 euro al via. Le imprese agricole e agroalimentari potranno chiedere il nuovo contributo all’Agenzia delle Entrate presentando domanda dal 20 settembre 2022: basta rispettare un solo requisito. Ecco di quale si tratta e come funziona la misura.

Bonus agricoltura da 50.000 euro al via. Le imprese agricole e agroalimentari potranno chiedere il nuovo contributo all’Agenzia delle Entrate presentando domanda dal 20 settembre 2022: basta rispettare un solo requisito. Vediamo subito di quale si tratta e come funziona la misura.

Dopo tanta attesa finalmente ci siamo.

Il Bonus agricoltura 2022 completamente destinato alle imprese appartenenti al comparto agricolo desiderose di entrare nel mondo del commercio elettronico, dunque di realizzare investimenti informatici, è pronto al debutto.

La notizia, già confermata tempo addietro dall’Agenzia delle Entrate, torna alla ribalta in vista dell’apertura della finestra temporale deputata all’accoglimento delle domande per ottenere il riconoscimento dell’agevolazione.

Proprio l’Ente aveva reso noto lo scorso maggio i dettagli del Bonus agricoltura indirizzato alle reti di imprese agricole e agroalimentari, sia organizzate come cooperative, sia come consorzi, oltre che facenti parti dei disciplinari delle strade del vino.

Ora è giunto il tempo di presentazione delle domande all’Agenzia delle Entrate che ne autorizza la sua fruizione. Le istanze per ottenere il riconoscimento del Bonus agricoltura fino a 50.000 euro, infatti, vanno inviate a partire dal 20 settembre 2022 e fino al 20 ottobre prossimo.

Vediamo subito in cosa consiste questo Bonus agricoltura fino a 50.000 euro, chi sono nello specifico i beneficiari, qual è unico requisito da rispettare per accedere al credito d’imposta e come inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Anticipiamo fin da subito che lo stesso potrà essere utilizzato per i periodi d’imposta compresi tra il 2021 e il 2023 e solo per gli investimenti realizzati lo scorso anno (2021).

Ecco le ultime novità e tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Bonus agricoltura da 50.000 euro: in cosa consiste il contributo dell’Agenzia delle Entrate

Prima ancora di soffermarci sull’unico requisito da rispettare per poter accedere al Bonus agricoltura da 50.000 euro, occorre dare una definizione chiara del contributo da richiedere all’Agenzia delle Entrate.

Il Bonus agricoltura è una misura introdotta dalla Legge di Bilancio dello scorso anno pensata dal Governo italiano per sostenere il made in Italy.

Si sostanzia in un credito d’imposta del 40% sulle spese supportate dalle aziende appartenenti al comparto agroalimentare e agricolo per mettere a punto o potenziare il sistema delle infrastrutture informatiche volute per rafforzare il commercio elettronico.

Tale credito non può oltrepassare la soglia di 50.000 euro per le imprese di medie/piccole impegnate nella produzione primaria di prodotti agricoli e per quelle agroalimentari (piccole e medie).

Per le grandi imprese agricole, invece, il Bonus agricoltura non potrà superare i 25.000 euro.

Leggi anche: Agenzia delle Entrate: quale anno sta controllando? Ecco a cosa devi stare attento

Bonus agricoltura, 50.000€ dall’Agenzia delle Entrate: dal 20/09 con solo un requisito

Vediamo ora qual è questo requisito da rispettare per accedere al Bonus agricoltura fino a 50.000 euro. La condizione da soddisfare per poter richiedere il contributo all’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 settembre 2022 riguarda le spese ammesse ad agevolazione.

Non tutti i costi supportati per la messa a punto o il potenziamento delle infrastrutture informatiche che hanno come fine il rafforzamento del commercio elettronico sono, infatti, agevolabili grazie al Bonus agricoltura.

Nella lista delle spese ammesse rientrano solo quelle sostenute dalle aziende agricole e agroalimentari per migliorare la vendita a distanza (fuori dai confini nazionali), per la realizzazione, se necessario, di depositi fiscali all’estero e per l’eventuale stipula di accordi per le spedizioni doganali anche per finalità fiscali.

Non solo, il Bonus agricoltura 50.000 euro potrà essere richiesto all’Agenzia delle Entrate anche per i progetti connessi all’aumento delle esportazioni riguardanti i software, lo sviluppo di sistemi di sicurezza, database, la progettazione e l’implementazione.

Leggi anche: Per pagare le tue bollette c’è il bonus da 700€, ma puoi richiederlo solo entro il 30/09

Bonus agricoltura 50.000 euro, come richiederlo all’Agenzia delle Entrate

Richiedere il Bonus agricoltura fino a 50.000 euro è abbastanza semplice. Le imprese devono inoltrare all’Agenzia delle Entrate comunicazione delle spese affrontate per gli investimenti sopra elencati sostenuti in ciascun periodo d’imposta, dal 2021 al 2023.

Per le spese supportate lo scorso anno, la domanda va inviata a partire dal 20 settembre e fino al 20 ottobre 2022 compilando il seguente modello.

Facendo attenzione al limite di spesa di 5.000.000 di euro fissato dalla legge, entro 10 giorni dalla data stabilita di fine presentazione delle comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare a ciascun beneficiario del Bonus agricoltura la percentuale del credito spettante.