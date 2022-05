Nuovi bonus alimentari e bonus bollette 2022 confermato per le famiglie con ISEE basso: Draghi introduce nuovi aiuti per tutti. Come funziona il bonus spesa alimentare e chi può richiederlo al Comune? Quali sono le soglie ISEE e gli importi del bonus bollette retroattivo? Ecco tutto quello che c'è da sapere: ultime notizie su bonus spesa alimentare e bonus bollette 2022.

Nuovi bonus alimentari e bonus bollette 2022: il Governo Draghi ha confermato l’arrivo di nuovi aiuti e sostegni per le famiglie e le imprese in difficoltà economica. È stato licenziato un nuovo provvedimento che vale 14 miliardi di euro, volto a sostenere i lavoratori, le famiglie e le aziende contro tutti i rincari del periodo (benzina, bollette, spesa alimentare).

Il bonus bollette 2022 diventa retroattivo: che cosa significa? La platea di beneficiari è stata confermata ed estesa, come previsto dal Decreto Energia: hanno diritto allo sconto tutte le famiglie con ISEE basso, sotto la soglia fissata dal Governo, anche se non hanno presentato la documentazione in tempo per quanto riguarda il primo trimestre.

E ancora: anche a maggio sono stati confermati i bonus alimentari per le famiglie a basso reddito, ovvero i bonus spesa fino a 1.400 euro erogati dai Comuni. Come ottenerli? La domanda si presenta online, direttamente sul sito web della propria città.

Ma andiamo con ordine e scopriamo le ultime novità di Draghi sul bonus bollette 2022 e sui bonus alimentari (o bonus spesa) per le famiglie a basso reddito: requisiti, importi e limiti ISEE. Cosa sapere.

Bonus alimentali e bollette 2022: Draghi conferma nuovi aiuti alle famiglie

Il Governo guidato da Mario Draghi ha confermato nuovi aiuti per le imprese e le famiglie: non solo bonus 200 euro per i lavoratori e i pensionati con ISEE sotto i 35 mila euro, ma anche un bonus sociale retroattivo (che cosa significa?), e bonus alimentari per i nuclei familiari con ISEE basso.

Quali sono i bonus e gli aiuti che Draghi ha previsto per le famiglie nel mese di maggio?

Il primo articolo del nuovo provvedimento estende la possibilità di ottenere il bonus bollette anche per il terzo trimestre del 2022, per tutte le famiglie che possiedono un ISEE fino a 12 mila euro. Sarà Arera a determinate – entro il prossimo 30 giugno – gli importi e gli sconti in bolletta per tutti i nuclei beneficiari.

È saltata, invece, l’ipotesi di innalzamento (ulteriore) del limite ISEE per accedere ai bonus sociali: era stata ipotizzata una soglia fino a 14-15 mila euro, ma le risorse a disposizione non sarebbero bastate per accontentare tutti i nuclei beneficiari.

L’altra novità importante è l’arrivo dei bonus alimentari 2022, che non sono altro che i buoni spesa erogati dai Comuni: in questo caso non ci riferiamo ad alcun nuovo finanziamento, ma semplicemente ai fondi residui del decreto Sostegni bis.

Bonus alimentari e bollette 2022: a chi spettano?

I bonus alimentari e bonus bollette 2022 sono stati indirizzati alle famiglie che possiedono un ISEE basso: chi potrà ottenere gli sconti per risparmiare su luce, gas, e spesa alimentare?

I requisiti di accesso alle due agevolazioni non sono gli stessi: mentre per i bonus spesa sono in singoli Comuni a stabilire la platea di beneficiari e a fissare le soglie ISEE, per il bonus bollette il limite reddituale è rimasto a 12 mila euro anche per il terzo trimestre 2022.

In sostanza, il bonus alimentari e il bonus bollette 2022 si rivolgono esclusivamente alle famiglie in difficoltà economica, che possiedono un ISEE basso, e al cui interno vi siano minori, disabili o anziani (per quanto riguarda i bonus alimentari).

Vediamo ora nel dettaglio come funziona il bonus bollette 2022, qual è il limite ISEE e quali sono gli importi per le famiglie.

Bonus bollette 2022: nuovi requisiti e limiti ISEE. Cosa cambia?

Il nuovo decreto aiuti approvato dal Governo capeggiato da Draghi va a modificare il bonus bollette, senza però intaccare la soglia ISEE innalzata dal Decreto Energia.

Dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, le famiglie con ISEE sotto i 12 mila euro possono godere di uno sconto sulle bollette dell’energia elettrica e del gas, applicato in automatico da Arera. I nuclei familiari più numerosi potranno invece accedere al bonus sociale anche con ISEE sotto i 20 mila euro. Confermati, infine, gli sconti in bolletta per i titolari del reddito e della pensione di cittadinanza.

Veniamo all’ammontare degli sconti, ovvero ai nuovi importi del bonus bollette per il terzo trimestre 2022: Arera dovrà fissare le soglie entro il prossimo 30 giugno 2022.

Non sappiamo ancora con precisione quali saranno i risparmi effettivi in denaro, ma in base alle mensilità precedenti, Arera ha sempre stimato uno sconto del 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas.

Nel secondo trimestre dell’anno, per esempio, le famiglie hanno ottenuto uno sconto sulle bollette compreso tra 141 e 200 euro, in base alla composizione del nucleo familiare (per lo sconto sull’energia elettrica) e alla posizione residenziale (per lo sconto sul gas).

Bonus bollette 2022, sarà retroattivo: cosa significa?

Il Governo ha previsto la possibilità di rendere i bonus bollette 2022 “retroattivo” per le famiglie, ma che cosa significa?

In sostanza, tutti i nuclei familiari che non sono riusciti a presentare l’ISEE in tempo utile per poter ottenere lo sconto sulle bollette del primo trimestre, potranno ottenere un rimborso o un conguaglio nelle bollette successive. Come?

Se le famiglie hanno già provveduto al pagamento delle bollette precedenti, ma possiedono un ISEE sotto i 12 mila euro, potranno godere di un rimborso sulla successiva bolletta, oppure una compensazione. Se l’importo non è ancora stato pagato, invece, queste famiglie avranno diritto allo sconto come se il bonus fosse stato applicato precedentemente.

Insomma, nessuno resterà escluso dal bonus bollette 2022, nemmeno se ha presentato l’ISEE in ritardo, purché rispetti il limite reddituale dei 12 mila euro.

Bonus alimentari 2022: tornano i buoni spesa a maggio! Per chi?

E sempre nel mese di maggio sono in arrivo nuovi bonus alimentari per le famiglie con ISEE basso: che cosa sono e come si possono ottenere?

È stato il Partito Democratico a proporre l’introduzione dei bonus alimentari, ovvero dei buoni per effettuare la spesa alimentare erogati in favore delle famiglie che ne hanno più necessità, possiedono un ISEE basso, hanno figli minori a carico, sono senza lavoro, ecc.

I bonus alimentari, nel concreto, non solo altro che quegli aiuti che vengono comunemente chiamati bonus spesa: l’ultimo finanziamento ai Comuni risale al decreto Sostegni bis, ma in diverse zone del Nord e del Sud Italia ci sono ancora fondi a disposizione.

Per conoscere quali Comuni hanno ancora aperte le domande online per richiedere i buoni spesa, puoi leggere il nostro approfondimento dedicato.

I requisiti e gli importi possono variare da Comune a Comune: solitamente si considera in via prioritaria il reddito della famiglia richiedente ed eventualmente le disponibilità economiche sul conto corrente. Vengono poi valutati la composizione del nucleo familiare e gli altri eventuali sostegni statali che spettano al nucleo familiare (per esempio la Naspi, la cassa integrazione, RdC, ecc).

Per verificare i requisiti di accesso ai bonus spesa del tuo Comune puoi visitare il sito web e leggere con attenzione il bando.

Bonus alimentari 2022 per le famiglie fino a 800 euro! Gli importi

Anche gli importi dei bonus alimentari non sono uguali per tutti i Comuni: i buoni spesa possono partire da un minimo di 25 euro ciascuno, fino a un massimo di 800 euro complessivi a famiglia.

Non è raro che i Comuni prevedano la possibilità di inoltrare anche più domande, risorse permettendo, in modo da ottenere fino a 1.400 euro di bonus spesa.

Sulla base delle domande raccolte e delle risorse a disposizione, ogni città stila delle graduatorie nelle quali identifica i nuclei familiari che possono ottenere i buoni alimentari e i relativi importi in base anche alla composizione del nucleo familiare.