Fra le tante misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 figura un contributo concesso a favore dei nostri amici a quattro zampe: il bonus animali 2021. L’agevolazione, destinata ai proprietari di animali domestici, cani e gatti, consente di portare in detrazione alcune spese. Scopriamo quali.

Se desideri supporto per l'attività di link building, non esitare a contattarci. Scrivici a advertising@trend-online.com e scopri i nostri prodotti, servizi e promozioni. Insieme, troveremo una soluzione!

Nella lunga lista di agevolazione introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 non poteva mancare una misura indirizzata ai proprietari di animali domestici, cani e gatti.

Nello specifico, il bonus animali 2021 consiste in uno sconto, applicato sotto forma di detrazione fiscale, ai possessori di animali domestici sulle spese veterinarie sostenute per la cura degli amici a quattro zampe.

Dai dati recentemente pubblicati dall’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) nell’ultimo periodo emerge la tendenza degli italiani a adottare sempre di più cani e gatti di strada.

In particolare, è nel lungo periodo di lockdown causato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che si registra un’impennata delle adozioni. Nell’ultimo anno ben 10.000 gatti e circa 8.000 cani sono stati strappati al triste destino dei canili e gattili per trovare conforto e cure presso un’accogliente famiglia.

Un dato significativo rispetto a quello riscontrato l’anno precedente (2019) quando il numero complessivo toccò la soglia delle 18.000 adozioni, più 15% nell’anno a seguire.

La maggior parte delle famiglie, giovani coppie o single, che hanno adottato un animale domestico hanno dichiarato che avere un cane o un gatto cambia completamente le proprie abitudini. Gli animali diventano dei veri e propri membri della famiglia capaci di dare smisurato affetto e gioia.

Ciononostante, chiunque avesse intenzione di adottare cani o gatti deve sapere che non si tratta di un impegno di poco conto. Gli animali domestici necessitano di costanti cure ed attenzioni che possono essere assai onerose in termini economici.

Non va dimenticato, infatti, che i nostri amici a quattro zampe annualmente devono essere sottoposti a visite e cure veterinarie, alle volte molto costose.

In tal senso, il Governo capitanato dall’ex Governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha deciso di riconfermare, aumentandone la dote finanziaria, il bonus animali 2021 introdotto proprio per offrire un sostegno economico per le cure veterinarie dei nostri fedeli amici.

Pertanto, nei paragrafi a seguire forniremo una breve guida che meglio aiuterà a comprendere in cosa consiste il bonus animali 2021, a chi spetta, quali condizioni e requisiti vanno soddisfatti per poter accedere alla misura e come farne richiesta.

Bonus 2021: come funziona l’agevolazione per animali domestici

Il bonus animali 2021 si sostanzia in una detrazione fiscale concessa ai proprietari di animali domestici, cani e/o gatti, a copertura delle spese sostenute per visite veterinarie.

Il benefit, riconfermato dalla Legge di Bilancio 2021, ha subito delle piccole modifiche rispetto alla versione originaria. Nello specifico, la cabina di regia del Governo Draghi ha provveduto ad aumentare la soglia massima di spesa ammessa a detrazione.

Se lo scorso anno, si poteva beneficiare della detrazione fiscale avendo sostenuto spese veterinarie per un ammontare non superiore alla cifra di 500 euro, nel 2021 la soglia massima di spesa è stata aumenta di 50 euro, per 550 euro complessivi.

Nessuna modifica è stata introdotta, invece, per la franchigia da 129,11 euro. La stessa continuerà ad essere pagata anche nell’anno in corso senza alcun tipo di eccezione.

Sempre per rimanere in tema, si consiglia la visione di un interessante video di Motor1.com, un canale YouTube che offre aggiornamenti e video guide sul svariate tematiche: dalle ultime novità sul mondo delle quattro ruote e dei motori, alle mete low cost dove trascorrere le proprie vacanze 2021.

Nel seguente video si forniscono 5 consigli essenziale da osservare per viaggiare in tutta tranquillità e sicurezza in compagnia del proprio amico cane.

Bonus 2021: 80 euro di rimborso per cani e gatti

Arrivati a questo punto dell’articolo sarete curiosi di conoscere a quanto ammonta lo sconto sulle spese veterinarie sostenute per i vostri amici a quattro zampe. Innanzitutto, va indicata la percentuale di detrazione da applicare sulla spesa supportata.

Questa sarà pari al 19% su una spesa massima di 550 euro, come anticipato in precedenza. Non va, poi, dimenticata la franchigia da 129,11 euro. Ma procediamo con ordine per meglio capire l’ammontare del bonus 2021 a cui abbiamo diritto come proprietari di animali domestici.

Per ottenere la cifra di rimborso previsto dal bonus animali 2021 occorre eseguire un semplice calcolo. Al totale delle spese veterinarie sostenute, come prima cosa, va detratta la franchigia sa 129,11 euro.

Sulla differenza si dovrà calcolare la detrazione del 19%. Il risultato ottenuto sarà lo sconto, o meglio, il rimborso che spetterà al beneficiario, proprietario di cani e/o gatti, come agevolazione per aver usufruito del bonus animali.

In ogni caso, l’ammontare massimo di rimborso previsto dal bonus è di 80 euro considerato l’aumento della spese da portare in detrazione a 550 euro.

Un semplice esempio, potrà aiutarci a comprendere meglio la modalità di calcolo della detrazione prevista dal bonus animali domestici 2021.

Immaginiamo di aver sostenuto per il nostro amico a quattro zampe, cane o gatto che sia, spese veterinarie per un totale di 550 euro. Da questo importo va sottratta la franchigia di 129,11 euro. Sulla differenza, vale a dire 420,89 euro, va calcolato il 19% di detrazione IRPEF.

Dunque, il valore del bonus animali 2021 di cui potremmo beneficiare è di 79,96 euro, arrotondato per eccesso di 80,00 euro.

Bonus animali: quali requisiti soddisfare

Pochi sono gli accorgimenti da tenere bene a mente per poter usufruire del bonus animali 2021. È bene precisare che il bonus potrà essere richiesto una sola volta nel corso dell’anno e che la detrazione a cui si avrà diritto è di massimo di 80 euro, indipendentemente dal numero di cani e gatti posseduti.

Potranno accedere al benefico tutti i proprietari di animali domestici presenti sul territorio dello Stato ed ottenere la detrazione senza alcun limite reddituale.

Tale requisito rappresenta una novità rispetto al passato. Lo scorso anno, infatti, furono poche le Regioni che adottarono il provvedimento concedendo dunque il rimborso. Fra queste, la Lombardia, la Sicilia, la Puglia e alcuni piccoli comuni sparsi per l’Italia come Montecassino e Avellino.

Bonus animali: quali spese sono ammesse a detrazione

Come abbiamo avuto modo di precisare nei paragrafi precedenti, il bonus animali domestici permette ai proprietari di cani e gatti di godere di una detrazione Irpef pari al 19% per le spese veterinarie non superiori alla cifra complessiva di 550 euro.

Su tale cifra, l’importo massimo di rimborso a cui si avrà diritto è di 80,00 euro. Ma quali sono queste spese sulle quali trova applicazione la detrazione?

Quando si parla di cura ed assistenza degli amici a quattro zampe sappiamo che i costi di mantenimento sono tutt’altro che pochi. Le spese a cui fare riferimento per il bonus animali 2021 si possono consultare all’art. 15 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi).

Più nei dettagli, rientrano nel computo delle spese ammesse a detrazione quelle riferibili all’acquisto di farmaci, interventi chirurgici, semplici esami da laboratorio e qualsiasi altra visita veterinaria.

C’è poi da provare di essere proprietari dell’animale domestico posseduto, e qui sorgono i primi grattacapi. Mentre, infatti, per i proprietari di cani è facile soddisfare tale requisito dal momento che sono sottoposti all’obbligo di iscrizione dell’animale all’anagrafe canina regionale e del microchip, se siamo proprietari di un gatto le cose potrebbero risultare più complicate.

In questi casi abbiamo solo due chance a disposizione. Dimostrarne la proprietà mediante fattura d’acquisto o, se il gatto in nostro possesso è un randagio, munire anch’esso di microchip.

Bonus animali: come pagare le spese per avere la detrazione

Una volta indicate quali spese possono essere portate in detrazione per fruire del rimborso del 19% a cui dà diritto il bonus 2021 sugli animali domestici, occorre soffermarci sulla modalità di pagamento delle stesse.

In effetti, per poter richiedere ed ottenere fino a 80,00 euro di rimborso è necessario che l’importo delle spese veterinarie sostenute per i nostri amici a quattro zampe sia pagato con strumenti tracciabili.

Più nei dettagli, sono ammesse a detrazione le spese pagate mediante l’utilizzo di carte di credito, carte di debito, carte bancomat, o semplicemente tramite bonifici bancari o postali.

Il pagamento il denaro contante, invece, è consentito soltanto per alcune tipologie di spese, come quelle per l’acquisto di strumenti medicali, medicinali, per prestazioni sanitarie fornite sia da strutture private che pubbliche se accreditate al SSN.

Diversamente, sono escluse dal bonus tutte le spese necessarie all’acquisto di farmaci senza prescrizione medica, cibo, mangimi e antiparassitari.

Bonus animali domestici: facciamo il punto

In conclusione, il bonus animali domestici 2021 è una sorta di aiuto economico concesso dal Governo ai proprietari di animali di compagnia, cani e/o gatti, a copertura delle spese sostenute per sottoporre il proprio amico a quattro zampe a visite veterinarie di importo complesso non superiore ai 550 euro.

Tale è l’ammontare massimo di spesa ammissibile a detrazione. A questa va sottratta la franchigia di 129,11 euro e sulla somma residua si calcola la detrazione del 19%.

Per poter beneficiare del bonus 2021 è indispensabile essere in possesso di un animale e dimostrare l’effettiva proprietà dello stesso, sia se si tratta di cani, sia di gatti anche randagi.

Si avrà diritto al rimborso delle spese soltanto se i pagamenti delle stesse verranno effettuati mediante strumenti di pagamenti tracciabili: carte di debito, bancomat, carte di credito, bonifici postali e bancari.

Solo in particolari situazioni si potrà fare ricorso al denaro contante.