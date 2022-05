Bonus animali domestici: per l’anno attualmente in corso è stata resa disponibile una misura da 550 euro pensata per i nostri amici a quattro zampe. In questo articolo ce ne occuperemo nel dettaglio. Scopriremo infatti insieme quali sono le caratteristiche del bonus, chi può accedervi e come richiederlo.

Bonus animali domestici: per l’anno attualmente in corso è stata resa disponibile una misura da 550 euro pensata per i nostri amici a quattro zampe. Ecco tutti i dettagli su tale misura!

Tra i bonus 2022 confermati con la Legge di Bilancio per l’anno corrente, alcuni sono davvero particolari, bisogna ammetterlo.

Ad esempio, è possibile ottenere degli sconti per l’installazione delle zanzariere, col cosiddetto bonus zanzariere.

Ma ci sono anche altre misure ancor più singolari: una di queste è il bonus animali domestici. L’agevolazione, introdotta dal Governo per tutti i proprietari di animali domestici, ti permetterà di risparmiare su alcune spese legate al tuo amico a quattro zampe.

Si parla di una cifra abbastanza importante: ben 550 euro.

In questo articolo ce ne occuperemo nel dettaglio.

Scopriremo infatti insieme quali sono le caratteristiche del bonus animali domestici, chi può accedervi e come richiederlo.

Bonus animali domestici: di cosa si tratta esattamente

La misura nota come bonus animali domestici è un’agevolazione economica che potrai richiedere se possiedi, per l’appunto, un animale da compagnia.

Il bonus in questione nasce per due differenti motivazioni. Innanzitutto, si vogliono agevolare i proprietari di animali da compagnia nelle loro spese da affrontare per la corretta salute dell’animale stesso.

Ci riferiamo, ad esempio, a tutte quelle spese previste per visite da un veterinario specializzato o simili, che hanno spesso costi elevati.

In secondo luogo, grazie ad un’agevolazione di tale portata, l’esecutivo vuole anche contrastare il triste fenomeno dell’abbandono degli animali.

Fenomeno che sicuramente continuerà a verificarsi, ma che ha buone probabilità di venire ridotto grazie al bonus animali domestici.

Se sei proprietario di un animale da compagnia, quindi, potrai accedere al beneficio per tutto l’anno corrente.

Bonus animali domestici: i requisiti

In questo paragrafo analizzeremo invece i requisiti che ti daranno accesso al bonus animali domestici.

Sarai felice di sapere che la normativa non prevede regole di accesso molto severe, anzi: i requisiti richiesti sono davvero pochi.

Ad esempio, non sono assolutamente previsti limiti reddituali di accesso alla misura.

Questo significa che il bonus animali domestici potrà essere da te richiesto anche senza presentare un modello ISEE in corso di validità.

L’agevolazione che stiamo analizzando, quindi, può essere a pieno titolo inserita nell’elenco dei bonus senza ISEE confermati per l’anno corrente.

Ma c’è un requisito che dovrai comunque rispettare per accedere al bonus: l’animale cui si riferiscono le spese da portare in elenco deve essere detenuto legalmente.

Questo vuol dire che dovrai possedere un animale regolarmente registrato per poter richiedere la misura.

Se possiedi un cane, ad esempio, questo deve risultare registrato in maniera regolare all’anagrafe canina, oltre che microchippato.

Un discorso analogo vale anche per i gatti, che devono essere regolarmente dichiarati all’Anagrafe Felina.

Rispettato questo requisito, puoi richiedere il bonus animali domestici senza altre particolari richieste normative. La misura è infatti accessibile a tutti i residenti in territorio italiani.

Modalità di erogazione del bonus animali domestici

C’è però un dettaglio che riguarda il bonus animali domestici che dovrai tenere in considerazione prima ancora di domandarti come richiedere la misura.

Molti, infatti, pensano al bonus in questione come ad un contributo in denaro che verrà erogato a tutti i proprietari di animali da compagnia.

In realtà, però, non è affatto così: potrai ottenere il tuo bonus animali domestici in forma di detrazione fiscale.

Così come accade nel caso della maggior parte dei bonus 2022 attivi sul territorio italiano, in altre parole, potrai fruire del bonus per i tuoi animali in sede di dichiarazione dei redditi.

La detrazione spettante, infatti, ti consente di ottenere uno sconto sulle prossime tasse che dovrai versare.

Dunque, c’è anche un’altra considerazione da fare: non trattandosi di un bonus in denaro, non verrà erogato preventivamente.

Dovrai quindi aver effettuato le spese ammesse prima di poter richiedere il bonus animali domestici.

Spese che, tra l’altro, serviranno per calcolare la detrazione che ti spetta. Infatti, il bonus in questione ti concederà il 19% di quanto speso per le cure dei tuoi animali.

Il bonus ha un tetto minimo e un tetto massimo di spesa fissati a livello normativo. Quanto al tetto massimo, è di 550 euro totali. Verrà dunque concessa un’agevolazione calcolata sul 19% di 550 euro massimi.

Per quanto riguarda il limite minimo, è di 129,11 euro.

Un importo inferiore non ti darà diritto alla richiesta del bonus animali domestici.

Bonus animali domestici: attenzione alle spese non ammesse!

Se riesci a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa di cui abbiamo discusso al paragrafo apposito, vorrai sicuramente conoscere i dettagli su spese ammesse e spese che non danno diritto al bonus animali domestici. Ce ne occuperemo dunque in questo paragrafo.

Abbiamo già accennato ad alcuni degli animali le cui cure possono essere oggetto di bonus: cani e gatti.

In generale, comunque, puoi richiedere il bonus per animali da compagnia e addomesticabili, purché regolarmente registrati.

Le spese che potranno essere inserite nell’elenco delle somme saldate e agevolabili sono tutte quelle che riguardano il benessere del tuo amico a quattro zampe.

Dunque, possono essere agevolate col bonus animali domestici le spese relative a visite mediche veterinarie, analisi cliniche, eventuali interventi e acquisto di farmaci. Ogni spesa effettuata per far sì che il tuo animale domestico si mantenga in salute ti darà diritto ad ottenere indietro il 19% come sconto sulle prossime tasse da pagare.

Per accedere alla misura, potrai presentare solo cifre saldate a mezzo di bonifico, carta di credito o assegno.

Tra le spese non ammesse, invece, possiamo inserire quelle non saldate con metodo tracciabile. Se hai pagato le cure per il tuo animale in contanti, la detrazione purtroppo non ti spetterà.

Ricorda, infine, che sono esclusi dal bonus tutti gli animali non regolarmente registrati o quelli utilizzati per scopi che hanno a che fare col lavoro, ossia animali utilizzati per attività legate all’agricoltura e/o all’allevamento

Sono invece perfettamente agevolabili le spese per animali che vengono utilizzati nella pratica sportiva.

Come si richiede il bonus animali domestici 2022?

Concludiamo, infine, con l’analisi delle richieste per ottenere il bonus animali domestici.

La misura è gestita dall’Agenzia dell’Entrate: è quindi a quest’ente che dovrai riferirti per l’ottenimento del bonus. La richiesta si volge interamente online, tramite la dichiarazione dei redditi.

Infatti, per poter ottenere la detrazione spettante grazie alla misura, basterà compilare l’apposito Modello 730 e indicare, in sede di compilazione, le spese effettuate tra quelle che danno diritto alla detrazione del 19%.

Spese che andranno indicate nella sezione denominata Altre spese, precisamente ai righi E8-E10.

Ricorda che puoi effettuare la richiesta del bonus animali domestici tramite modello 730 solo se l’animale è il tuo. Il richiedente deve quindi coincidere con chi detiene il legale possesso dell’animale da compagnia.

Hai tempo fino al prossimo 30 settembre 2022 per presentare il Modello e, di conseguenza, richiedere il bonus animali domestici per l’anno corrente.

Superata tale data, purtroppo, non ci sarà più modo per recuperare parte di quanto speso per la cura dei tuoi animali domestici.